Egy magyar élelmiszerlánc meglépett valamit, most pisloghatnak az óriásdiszkontok – „A fiatalok teljesen megvadultak”

A Breier Csoport az élelmiszer-outlet koncepció után ezúttal egy ázsiai pop-up megoldással kísérletezik több Príma üzletében. A fejlesztés célja, hogy a hagyományos élelmiszer-kiskereskedelmi működést olyan élményalapú elemekkel egészítse ki, ezzel a cég szerint a nemzetközi trendekhez illeszkednek, illetve törekednek arra, hogy a helyben, azonnal kipróbálható ételek jelentette vásárlást a magyar fogyasztókhoz is közlebb hozzák. A CBA márkát hangsúlyosan magyar üzletláncként pozícionálják, az ázsiai ételekre épülő pop-törekvés azonban a vállalat szerint beépíthető a napi ügymenetbe, annak kapcsán elsősorban a fiatalabb vásárlókra számítanak. A bolton belül ételkészítési lehetőséget kínáló koncepció külföldön már elterjedt (pl. a 7-Eleven üzletlánc), a magyar vásárlók még most ismerkedhetnek vele.

A fiatalokra számít vásárlóként a Breier Csoport a néhány CBA és Príma üzletben már megvalósult koncepció kapcsán

Fotó: Breier / Vörösvár Kft.

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A Breier Csoport március végén indította el a projektet, jelenleg négy budapesti CBA illetve Príma üzletben vezették be ezt a konepciót.

A kiválasztott üzletekben olyan ázsiai termékek kaptak helyet, amelyek az elmúlt időszakban nemzetközi szinten is láthatóságot szereztek a közösségi médiában, különösen a TikTokon, az Instagramon és a K-kultúrához kapcsolódó online felületeken.

A kínálatban többek között különböző ízesítésű ice cupok, onigirik, népszerű instant ramenek, felhősütik, Pocky termékek, valamint ismert chipsmárkák limitált, külföldi ízei is megtalálhatók. A cég részéről azt közölték, hogy a választék kialakításánál fontos szempont volt, hogy

a vásárlók olyan termékekkel találkozzanak, amelyeket sokan már online tartalmakból ismernek, de

a mindennapi bevásárlás során eddig kevésbé volt lehetőségük könnyen elérni és kipróbálni.

A pop-up koncepció fontos eleme a ramenekhez kapcsolódó helyben elkészítési lehetőség. A kiválasztott üzletekben ramen-főzőgépek és az elkészítést segítő kiegészítők, toppingok is rendelkezésre állnak, így a vásárlók nemcsak megvásárolhatják, hanem azonnal el is készíthetik és elfogyaszthatják a termékeket.

Négy darab, egyébként magas bekerülési költséget jelentő tésztafőző gépet vásároltunk, a boltban való ételkészítési lehetőséget pedig úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az élelmiszerbiztonsági HACCP rendszer előírásainak

– mondta a Világgazdaságnak nyilatkozva Tóth Ferenc, a Breier Csoporthoz tartozó Vörösvár Kft. marketingvezetője. Tóth Ferenc szerint főként a fiatalokat szólítanák meg ezzel az újítással.