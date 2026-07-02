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Egy magyar élelmiszerlánc meglépett valamit, most pisloghatnak az óriásdiszkontok – „A fiatalok teljesen megvadultak”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új, ázsiai termékválogatásra épülő pop-up koncepciót tesztel a Breier Csoport több Príma és CBA üzletében. A vállalat szerint a kezdeményezés célja, hogy a közösségi médiában népszerű, ázsiai termékeket elérhető és azonnal kipróbálható bolti élménnyé alakítsa. A vállalatnál elárulták, hogy elsősorban a fiatalokat célozzák meg az újítással, és a március végén elindult pilot projekt az eddigi forgalmi adatok alapján visszaigazolja a várakozásokat.
Juhász Péter
2026.07.02, 07:50
Frissítve: 2026.07.02, 09:19

A Breier Csoport az élelmiszer-outlet koncepció után ezúttal egy ázsiai pop-up megoldással kísérletezik több Príma üzletében. A fejlesztés célja, hogy a hagyományos élelmiszer-kiskereskedelmi működést olyan élményalapú elemekkel egészítse ki, ezzel a cég szerint a nemzetközi trendekhez illeszkednek, illetve törekednek arra, hogy a helyben, azonnal kipróbálható ételek jelentette vásárlást a magyar fogyasztókhoz is közlebb hozzák. A CBA márkát hangsúlyosan magyar üzletláncként pozícionálják, az ázsiai ételekre épülő pop-törekvés azonban a vállalat szerint beépíthető a napi ügymenetbe, annak kapcsán elsősorban a fiatalabb vásárlókra számítanak. A bolton belül ételkészítési lehetőséget kínáló koncepció külföldön már elterjedt (pl. a 7-Eleven üzletlánc), a magyar vásárlók még most ismerkedhetnek vele.

CBA, ázsiai, pop-up. fiatal
A fiatalokra számít vásárlóként a Breier Csoport a néhány CBA és Príma üzletben már megvalósult koncepció kapcsán
Fotó: Breier / Vörösvár Kft.

Fiatalok és a TikTok: a magyar élelmiszerkereskedő felszállt a trendvonatra

A Breier Csoport március végén indította el a projektet, jelenleg négy budapesti CBA illetve Príma üzletben vezették be ezt a konepciót. 

A kiválasztott üzletekben olyan ázsiai termékek kaptak helyet, amelyek az elmúlt időszakban nemzetközi szinten is láthatóságot szereztek a közösségi médiában, különösen a TikTokon, az Instagramon és a K-kultúrához kapcsolódó online felületeken.

A kínálatban többek között különböző ízesítésű ice cupok, onigirik, népszerű instant ramenek, felhősütik, Pocky termékek, valamint ismert chipsmárkák limitált, külföldi ízei is megtalálhatók. A cég részéről azt közölték, hogy a választék kialakításánál fontos szempont volt, hogy 

  • a vásárlók olyan termékekkel találkozzanak, amelyeket sokan már online tartalmakból ismernek, de 
  • a mindennapi bevásárlás során eddig kevésbé volt lehetőségük könnyen elérni és kipróbálni.

A pop-up koncepció fontos eleme a ramenekhez kapcsolódó helyben elkészítési lehetőség. A kiválasztott üzletekben ramen-főzőgépek és az elkészítést segítő kiegészítők, toppingok is rendelkezésre állnak, így a vásárlók nemcsak megvásárolhatják, hanem azonnal el is készíthetik és elfogyaszthatják a termékeket. 

Négy darab, egyébként magas bekerülési költséget jelentő tésztafőző gépet vásároltunk, a boltban való ételkészítési lehetőséget pedig úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az élelmiszerbiztonsági HACCP rendszer előírásainak

– mondta a Világgazdaságnak nyilatkozva Tóth Ferenc, a Breier Csoporthoz tartozó Vörösvár Kft. marketingvezetője. Tóth Ferenc szerint főként a fiatalokat szólítanák meg ezzel az újítással.

Hatott az újdonság varázsa: van, ahol a napi forgalom tíz százalékát adta a pop-up

A vállalat nevében nyilatkozó Tóth Ferenc szerint az ázsiai ételekre építő pop-up megoldást megjelenítő boltjaik száma hamarosan újabb hárommal bővülhet, Gödön vagy Alsónémediben is bekerülhet ez a formátum az üzletekbe. Elmondása szerint a franchise-partnerek részéről is érdeklődés mutatkozik a megoldás bevezetése iránt.

Mivel pilot projektről van szó, ezért további CBA és a Príma boltokban vélhetően akkor találkozhatnak a vásárlók ezzel a bolton belüli formátummal hosszabb távon, ha az teljesíti a cég pénzügyi elvárásait. Érdemes ennek kapcsán megemlíteni – a Világgazdaság cikkét a témában itt találja –, hogy eredeti definíció szerint a pop-up boltok a modern kiskereskedelem olyan üzleti modelljeit jelentik, melyeben az üzletek rövid távra nyílnak, ideiglenesen, s egyszerre szolgálnak márkaépítésre, közösségi élményekre és közvetlen értékesítésre.

A Világgazdaság kérdésére válaszolva Tóth Ferenc elmondta, hogy várakozásaikat az eddigi tapasztalatok visszaigazolják: főként a fiatalabb vásárlók érdeklődtek eddig az újdonság iránt, ami a magyar élelmiszerkereskedelmi üzletlánc egyik boltjában megjelent. A forgalomról szólva pedig felidézte, hogy az egyik bolt, ahol a koncepciót elindították, egy iskola közelében van, ami érzékelhető hatással volt az eladásokra.

Ennek az üzletnek a forgalmát a pop-up koncepció bevezetését követő napokban nagyjából 10 százalékos mértékben adták az ebbe a körbe tartozó termékek

– mondta, hozzátéve, hogy az első napokban „a fiatalok megvadultak”, az érdeklődésben érzékelhető volt a közösségi média hatása. Persze az újdonság varázsa néhány napot követően enyhült, az eladások viszont stabilizálódtak Tóth elmondása szerint valamennyi érintett boltjukban. Közlése szerint boltonként változó, hogy a kínálatban megjelenő termékek közül melyik milyen mértékben fogy, de közlése szerint minden terméknek továbbra is folyamatos a fogyása. 

Cikkünk címlapi képén egy vásárló egy budapesti Príma üzletben / forrás: Havran Zoltán

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