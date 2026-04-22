Hatósági vizsgálatot kezdeményez a Szerencsejáték Zrt. a „telitalálatos hét” miatt

A játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kér a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a nemzeti lottótársaság a múlt heti 4 számsorsjátékon elért telitalálatok sorsolásait illetően. A Szerencsejáték Zrt. azért fordul a hatósághoz, hogy vizsgálatot kezdeményezzen a sorsolások folyamatának szabályossága, valamint a sorsolásokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek szabályos és befolyásmentes működése vonatkozásában.
Zováthi Domokos
2026.04.22, 13:52
Frissítve: 2026.04.22, 16:09

A Szerencsejáték Zrt. azután döntött arról, hogy önkéntes hatósági vizsgálatot kezdeményez, hogy a szombati sorsolásokat követően felmerült a sajtóban, valamint a közösségi oldalakon a kétség a 4 játék sorsolásainak tisztaságát illetően – közölte a Világgazdasággal a vállalat.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál kezdeményezett vizsgálat eredményét a vállalat közzéteszi / Fotó: Mediaworks

A múlt héten, vagyis az év 16. hetében szerda és szombat között 4 számsorsjátékon is (Skandináv lottó, Hatoslottó, Joker és Ötöslottó) telitalálat született, az Ötöslottó esetében a játék valaha volt legnagyobb főnyereményével. A különös egybeesés nem példa nélküli, korábban 2018-ban és 2000-ben is volt hasonló eset. Ennek ellenére – a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására – a társaság maga is kérte a vizsgálatot az érintett sorsolásokkal kapcsolatban.

A Szerencsejáték Zrt. leszögezi: a sorsolások folyamata rendkívül szigorúan szabályozott, nemzetközi szervezetek által is auditált, hazai hatóságok által gyakran ellenőrzött folyamat. A sorsolási eszközök:

  • sorsológép,
  • kézi sorsológömb
  • és a golyók

minden esetben a mérésügyi szerv által hitelesítettek, az eszközöket a sorsolási időn kívül közjegyző által lezárt, biztonsági zárral ellátott helyiségben helyezik el. Az egy játékhoz használt golyókészletek egységesek, semmilyen paraméterben nincs különbség közöttük. A sorsolás folyamata – az eszközök előkészítésétől a sorsolási műsor lezárásáig – közjegyző által felügyelt, a helyszínek kamerával és biztonsági rendszerrel felszereltek.

A sorsoló eszközök minden más eszköztől függetlenül működő berendezések, azok tehát nincsenek összeköttetésben semmilyen informatikai rendszerrel – emelték ki a közleményben.

A Szerencsejáték Zrt. közzéteszi majd a vizsgálat eredményét

Hozzátették: a sorsolások eredménye minden esetben a véletlenen múlik. A sorsolásban részt vevő szelvények a tétfizetést követően digitális aláírással ellátottak, a sorsolásban részt vevő fogadások összessége – a sorsolást megelőzően – is elektronikusan aláírásra kerül. Ezen állomány a sorsolást követően nem változtatható meg. A teljes folyamat bármilyen független hatóság által bármikor ellenőrizhető.

Kiemelték, hogy a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál kezdeményezett vizsgálat eredményét a Szerencsejáték Zrt. közzéteszi.

Hihetetlen szigor fogadja a nyerőszámokat: bepillanthattunk a lottósorsolás kulisszái mögé – rossz hírünk van a csalóknak

Az eddigi heti egy helyett szeptember 4-től kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A változtatáson közel 90 ember dolgozott mintegy 15 hónapon keresztül, és 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség. Ennek apropóján megnéztük, hogyan őrzik a lottóhúzáshoz szükséges eszközöket.

Kiemelten figyelnek a lottó tisztaságára is

A Világgazdaság nemrég beleshetett a kulisszák mögé, ahol megnézhettük, milyen szigorúan őrzik a játék tisztaságát. A sorsolások lebonyolítása során a társaság hatalmas figyelmet fordít a biztonságra: a húzógömbök és a sorsolási helyszínek zárt, folyamatosan őrzött körülmények között maradnak. Lapunk kérdésére Gábor Gabriella, a Szerencsejáték Zrt. sorsolási osztályának vezetője elmondta, hogy

a sorsolásokat független közjegyző felügyeli, és minden folyamatot többkamerás felvétel rögzít, így a játék tisztasága és átláthatósága teljes körűen garantált.

A stúdióba belépve láthattunk is, hogy a számok is egy leplombált bőröndben, biztonsági őrök kíséretében érkezett a helyszínre.

Az osztályvezető azt is elmondta, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrizheti őket, amit évente akár 60-90 alkalommal meg is tesznek. A raktár, melyben tárolják az éppen nem használt eszközöket, szintén szigorú őrizet alatt áll: az ajtaja le van plombálva, és több kamera felügyeli.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
