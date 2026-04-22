Hatósági vizsgálatot kezdeményez a Szerencsejáték Zrt. a „telitalálatos hét” miatt
A Szerencsejáték Zrt. azután döntött arról, hogy önkéntes hatósági vizsgálatot kezdeményez, hogy a szombati sorsolásokat követően felmerült a sajtóban, valamint a közösségi oldalakon a kétség a 4 játék sorsolásainak tisztaságát illetően – közölte a Világgazdasággal a vállalat.
A múlt héten, vagyis az év 16. hetében szerda és szombat között 4 számsorsjátékon is (Skandináv lottó, Hatoslottó, Joker és Ötöslottó) telitalálat született, az Ötöslottó esetében a játék valaha volt legnagyobb főnyereményével. A különös egybeesés nem példa nélküli, korábban 2018-ban és 2000-ben is volt hasonló eset. Ennek ellenére – a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására – a társaság maga is kérte a vizsgálatot az érintett sorsolásokkal kapcsolatban.
A Szerencsejáték Zrt. leszögezi: a sorsolások folyamata rendkívül szigorúan szabályozott, nemzetközi szervezetek által is auditált, hazai hatóságok által gyakran ellenőrzött folyamat. A sorsolási eszközök:
- sorsológép,
- kézi sorsológömb
- és a golyók
minden esetben a mérésügyi szerv által hitelesítettek, az eszközöket a sorsolási időn kívül közjegyző által lezárt, biztonsági zárral ellátott helyiségben helyezik el. Az egy játékhoz használt golyókészletek egységesek, semmilyen paraméterben nincs különbség közöttük. A sorsolás folyamata – az eszközök előkészítésétől a sorsolási műsor lezárásáig – közjegyző által felügyelt, a helyszínek kamerával és biztonsági rendszerrel felszereltek.
A sorsoló eszközök minden más eszköztől függetlenül működő berendezések, azok tehát nincsenek összeköttetésben semmilyen informatikai rendszerrel – emelték ki a közleményben.
A Szerencsejáték Zrt. közzéteszi majd a vizsgálat eredményét
Hozzátették: a sorsolások eredménye minden esetben a véletlenen múlik. A sorsolásban részt vevő szelvények a tétfizetést követően digitális aláírással ellátottak, a sorsolásban részt vevő fogadások összessége – a sorsolást megelőzően – is elektronikusan aláírásra kerül. Ezen állomány a sorsolást követően nem változtatható meg. A teljes folyamat bármilyen független hatóság által bármikor ellenőrizhető.
Kiemelték, hogy a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál kezdeményezett vizsgálat eredményét a Szerencsejáték Zrt. közzéteszi.
Hihetetlen szigor fogadja a nyerőszámokat: bepillanthattunk a lottósorsolás kulisszái mögé – rossz hírünk van a csalóknak
Az eddigi heti egy helyett szeptember 4-től kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A változtatáson közel 90 ember dolgozott mintegy 15 hónapon keresztül, és 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség. Ennek apropóján megnéztük, hogyan őrzik a lottóhúzáshoz szükséges eszközöket.
Kiemelten figyelnek a lottó tisztaságára is
A Világgazdaság nemrég beleshetett a kulisszák mögé, ahol megnézhettük, milyen szigorúan őrzik a játék tisztaságát. A sorsolások lebonyolítása során a társaság hatalmas figyelmet fordít a biztonságra: a húzógömbök és a sorsolási helyszínek zárt, folyamatosan őrzött körülmények között maradnak. Lapunk kérdésére Gábor Gabriella, a Szerencsejáték Zrt. sorsolási osztályának vezetője elmondta, hogy
a sorsolásokat független közjegyző felügyeli, és minden folyamatot többkamerás felvétel rögzít, így a játék tisztasága és átláthatósága teljes körűen garantált.
A stúdióba belépve láthattunk is, hogy a számok is egy leplombált bőröndben, biztonsági őrök kíséretében érkezett a helyszínre.
Az osztályvezető azt is elmondta, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrizheti őket, amit évente akár 60-90 alkalommal meg is tesznek. A raktár, melyben tárolják az éppen nem használt eszközöket, szintén szigorú őrizet alatt áll: az ajtaja le van plombálva, és több kamera felügyeli.