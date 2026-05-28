Szerencsejáték Zrt.: 999 milliárd forintot zsebeltek be a játékosok, az állam is nagyot kaszált a fogadásokon – növelte a tétet a játékszervező

Elkészült a Szerencsejáték Zrt. 2025. évi éves beszámolója. Emelkedett a Szerencsejáték Zrt. árbevétele és ezzel együtt a nyeremények összege is 2025-ben. A költségvetési befizetései és hozzájárulásai – rekordot jelentő – 247,8 milliárd forintot értek el, ami köszönhető az egyszeri, 100 milliárd forintos osztalékfizetésnek is. A társaság 2025-ös évi adózott eredménye 49,1 milliárd forint volt, az EBITDA mutatója pedig 58,8 milliárd forintra növekedett.

A reálgazdasági növekedés feletti, összesen 6,1 százalékos emelkedést mutat a Szerencsejáték Zrt. 2025. évi értékesítési árbevétele az előző évhez képest. A társaság nettó árbevétele 1310,9 milliárd forintra nőtt.

A szerencsejáték iparág legfontosabb mérőszáma, a nyereményekkel csökkentett bevétel, azaz a tiszta játékbevétel 2,1 százalékkal, 311,9 milliárd forintra emelkedett 2024-hez képest, míg az adózott eredmény kicsivel 50 milliárd forint alatt (49,1 milliárd forint) alakult.

Az állam is nagyot nyert a Szerencsejáték Zrt. hozzájárulásával

Jelentősen nőtt tavaly a költségvetéshez (adók, járulékok, díjak és osztalék) való hozzájárulás mértéke, egészen pontosan 247,8 milliárd forintra emelkedett az előző évhez képest, amit támogatott az egyszeri 100 milliárd forint osztalékfizetés is.

Az értékesítési árbevétel még mindig nagyobb részét, mintegy 60 százalékát hozzák a földi értékesítést végző csatornák (Posta, Lapker, karitatív értékesítő hálózat, partner és saját üzemeltetésű lottózók), ami a bázisévhez viszonyítva 2 százalékos növekedést jelent. Az interaktív értékesítési árbevételek – a 2024-es évhez viszonyítva – mintegy 12 százalékkal emelkedtek.

Tarolt a sportfogadás

A termékszegmensek közül a földi és online sportfogadás árbevétele emelkedett a legnagyobb mértékben, mintegy 8,6 százalékkal, míg a sorsjegyek szerényebb, 5 százalékos növekedéssel zárták az évet, a számsorsjátékok esetében – a kevés kiemelkedő összegű főnyeremény-halmozódásnak köszönhetően – minimális, 1,2 százalékos árbevételi csökkenés volt tapasztalható az előző évhez képest. A szegmensek teljesítménye 2025-ben is tükrözte a játékosi igények alakulását, azaz folyamatos az eltolódás a gyors ritmusú termékek irányába.

A jó bevételi eredmények növelték a nyeremények összegét is: 2025-ben a lottótársaság játékosai 998,7 milliárd forint nyereményre váltak jogosulttá, ami hétszázalékos növekedés 2024-hez képest.

Ez közel ezermilliárd forint, ami naponta átlagosan több mint 2,73 milliárd forint nyereményt jelent.