Húsvéti árak: már nem szalad el a boltban a tojás

Kifulladt a korábbi árrobbanás, a boltokban most már csak lassan kúsznak felfelé az élelmiszerárak. A tojás ára különösen látványos fordulatot vett: a korábbi ugrások után idén alig drágult. Bár húsvét előtt rendszerint megélénkül a piac, most nem látszik különösebb árnyomás. A következő években inkább kiszámítható, mérsékelt emelkedés jöhet.
Ballagó Dániel
2026.03.31, 21:29

Nem kell újabb árrobbanástól tartani húsvét előtt: a tojás drágulása idén meglepően visszafogott. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a bolti árak mindössze 3 százalékkal haladják meg az egy évvel korábbit. Ez éles váltás a közelmúlthoz képest, két év alatt ugyanis még 52 százalékos volt az emelkedés. A nagy ugrás tehát már lement, most inkább lassú kúszás jön.

Tojáson ül a piac: kifulladt a drágulás, jön a lassú csorgás / Fotó: Shutterstock AI

90 forintról, de még 100 alá – ennyi lehet a plafon pár év múlva

Az Erste agrárszakértői szerint a következő években sem gyorsul fel a drágulás.

A mostani, nagyjából 90 forintos átlagár 2028-ra is csak 98 forintig emelkedhet. A termelői árak hasonló pályát követnek: a tavalyi 54 forintról 60 környékére nőhetnek.

A háttérben az áll, hogy a kereskedelmi árrés már nem tágul tovább, vagyis a bolti árak nem szakadnak el a beszerzési költségektől.

Tojásár-előrejelzés

Tojásnagyhatalom vagyunk – legalábbis a tányéron

A magyarok szeretik a tojást:

fejenként évente 230–240 darab fogy, ami bőven a világátlag felett van.

A hazai termelés ehhez nagyjából tartja is a lépést, az önellátás – a háztáji termeléssel együtt – eléri a 80 százalékot. Vagyis bár importra is szükség van, a piac alapvetően stabil.

Az utóbbi években stagnál a tyúktojás termelése

Ketrecek árnyékában: jön a váltás, de nem a vevők miatt

Miközben Európában már kisebbségbe kerültek a ketreces tojások, Magyarországon még mindig dominálnak: arányuk 75 százalék körül van. A változás azonban elkerülhetetlen, nem annyira a vásárlók nyomása miatt, mint inkább az uniós szabályozás szorítja vissza ezt a tartási módot, ami hosszabb távon a kínálatra és az árakra is hatással lehet.

AKI – A ketreces tojás fogyasztói ára

Európa importra szorul – Ukrajna lett a fő beszállító

Az uniós piacon már most látszanak a feszültségek. A háttérben több tényező egyszerre hat:

  • a madárinfluenza miatti termeléskiesés,
  • a ketreces tartás visszaszorulása és a férőhelyek csökkenése,
  • valamint az import gyors növekedése, főként Ukrajnából.

Ennek következtében az EU tojásimportja tavaly több mint 50 százalékkal nőtt, és ennek háromnegyede Ukrajnából érkezett.

Lassuló drágulás, kiszámíthatóbb piac

Összességében a tojás ára tovább emelkedik, de már nem az a kérdés, hogy mennyire drágul, hanem hogy mennyire lassan. A piac most inkább megnyugszik: nincs hiány, nincs árrobbanás – csak lassú, de tartós felfelé csorgás.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
