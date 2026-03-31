Húsvéti árak: már nem szalad el a boltban a tojás

Nem kell újabb árrobbanástól tartani húsvét előtt: a tojás drágulása idén meglepően visszafogott. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a bolti árak mindössze 3 százalékkal haladják meg az egy évvel korábbit. Ez éles váltás a közelmúlthoz képest, két év alatt ugyanis még 52 százalékos volt az emelkedés. A nagy ugrás tehát már lement, most inkább lassú kúszás jön.

Tojáson ül a piac: kifulladt a drágulás, jön a lassú csorgás / Fotó: Shutterstock AI

90 forintról, de még 100 alá – ennyi lehet a plafon pár év múlva

Az Erste agrárszakértői szerint a következő években sem gyorsul fel a drágulás.

A mostani, nagyjából 90 forintos átlagár 2028-ra is csak 98 forintig emelkedhet. A termelői árak hasonló pályát követnek: a tavalyi 54 forintról 60 környékére nőhetnek.

A háttérben az áll, hogy a kereskedelmi árrés már nem tágul tovább, vagyis a bolti árak nem szakadnak el a beszerzési költségektől.

Tojásár-előrejelzés

Tojásnagyhatalom vagyunk – legalábbis a tányéron

A magyarok szeretik a tojást:

fejenként évente 230–240 darab fogy, ami bőven a világátlag felett van.

A hazai termelés ehhez nagyjából tartja is a lépést, az önellátás – a háztáji termeléssel együtt – eléri a 80 százalékot. Vagyis bár importra is szükség van, a piac alapvetően stabil.

Az utóbbi években stagnál a tyúktojás termelése

Ketrecek árnyékában: jön a váltás, de nem a vevők miatt

Miközben Európában már kisebbségbe kerültek a ketreces tojások, Magyarországon még mindig dominálnak: arányuk 75 százalék körül van. A változás azonban elkerülhetetlen, nem annyira a vásárlók nyomása miatt, mint inkább az uniós szabályozás szorítja vissza ezt a tartási módot, ami hosszabb távon a kínálatra és az árakra is hatással lehet.

AKI – A ketreces tojás fogyasztói ára

Európa importra szorul – Ukrajna lett a fő beszállító

Az uniós piacon már most látszanak a feszültségek. A háttérben több tényező egyszerre hat:

a madárinfluenza miatti termeléskiesés,

a ketreces tartás visszaszorulása és a férőhelyek csökkenése,

valamint az import gyors növekedése, főként Ukrajnából.

Ennek következtében az EU tojásimportja tavaly több mint 50 százalékkal nőtt, és ennek háromnegyede Ukrajnából érkezett.

Lassuló drágulás, kiszámíthatóbb piac

Összességében a tojás ára tovább emelkedik, de már nem az a kérdés, hogy mennyire drágul, hanem hogy mennyire lassan. A piac most inkább megnyugszik: nincs hiány, nincs árrobbanás – csak lassú, de tartós felfelé csorgás.