Európa, jövünk: Magyar, Tusk, Babis, Fico hatalmasat ígértek – azt mondják, ilyen még nem volt
A V4 országok vezetői által jegyzett dokumentum szerint a részt vevő felek – Magyar Péter miniszterelnök, Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh, illetve Robert Fico szlovák kormányfő – megállapodtak abban, hogy megerősítik az országaik közötti együttműködést, alapul véve a közös érdekeket és a már korábban együtt elért eredményeket, amelyek megmutatkoztak például az európai uniós politikával kapcsolatban, egyebek között a magas energiaárak elleni küzdelem, illetve a bevándorlás kezelése terén. Megegyeztek abban is, hogy – közös érdekek mentén – szoros együttműködésre törekszenek a régiós, az európai és a globális partnerekkel is.
Megvannak a közös nevezők a V4-ek körében: ezeken a területeken közösek az érdekek
A közleményben kiemelték az EU következő, több évre szóló pénzügyi keretét (MFF), beleértve
- a kohéziós és mezőgazdasági politikát,
- a rugalmas egységes piacot,
- a fenntartható agrár-élelmiszeripari ágazatot,
- az EU-tagjelölt országok érdemeken alapuló integrációját,
- a tiszta energiaforrásokra történő átállás és a versenyképesség közötti egyensúlyt (kiemelt tekintettel az az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálatára), valamint
- az autóiparra és a kereskedelempolitikára vonatkozó javaslatcsomagot, mint olyan területeket, ahol az országcsoport érdekei közösek és amely területeken ennél fogva közösen léphet fel.
A kormányfők megegyeztek abban, hogy felszólítják az illetékes minisztereket és az EU-ban lévő főtárgyalóikat, állítsák helyre az együttműködési csatornákat az EU-politikák terén annak érdekében, hogy visszahelyezzék a V4-országok korábban már hatékonynak bizonyuló együttműködési keretrendszerét.
A régiós együttműködéssel kapcsolatban a felek egyetértettek a szoros együttműködés fontosságában, elsősorban a szállítmányozás és az energetikai infrastruktúra fejlesztése terén, különös tekintettel az Észak-Déli vonalra. Hangsúlyozták azt is, hogy a régiós versenyképesség erősítése érdekében mélyíteni kell az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia (MI), a határokon átívelő kiberbiztonság és a digitális szolgáltatások bővítése terén is.
Egyetértettek továbbá abban is, hogy folytatni kell a régióban már korábban elindított infrastruktúra-beruházásokat, kiemelve at új finanszírozási formák keresésének szükségességét.
Magyar Péter vasútra hívta kollégáit
Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a kedd este a V4-ek vezetői által tartott sajtótájékoztató kapcsán az is kiderült, hogy a magyar miniszterelnök partnerei számára átadta egy Varsó-Prága-Pozsony-Budapest gyorsvasút tervét, és arra kérte a kormányfőket, hogy a szlovák V4-es elnökség alatt próbáljanak megállapodni a részletekről. Hozzátette azt is, hogy ehhez célszerű lenne uniós forrásokat bevonni.
Szorgalmazták emellett a régió egymás közötti állampolgári és kulturális kapcsolatok mélyítését, illetve síkra szálltak a Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) munkájának további támogatása mellett.
A vezetők, mint azt a nyilatkozatban hozzátették, arra is utasították az illetékes tárcavezetőket, hogy az év végéig a régiós együttműködés további lehetőségeit tárják fel, és azokról tegyenek jelentést a vezetőknek.
A V4 országok az Európai Unió teljes GDP-jének hozzávetőleg 11-12 százalékát adják, a csoporton belül a lengyelországi gazdasági teljesítmény aránya a legnagyobb, a négy ország együttesének kb. 55 százalékát teszi ki.