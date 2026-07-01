Energiapolitikai népnevelés Kapitány Istvántól – luftot rúgott a tárcavezető: nőtt a fogyasztás, mikor azt kérte, csökkentsük

Nem hozott mérhető eredményt a kormány felhívása, amelyben a lakosságot arra kérték, hogy este 18 és 21 óra között lehetőség szerint kerüljék a nagy áramigényű háztartási berendezések használatát. Hortay Olivér energetikai szakértő ennek kapcsán Facebook-bejegyzésében azt írta: az általa elvégzett elemzések alapján a villamosenergia-rendszer terhelésében nem jelent meg kimutatható változás a miniszteri energiapolitikai felhívás után.

Nem jött be az energiapolitikai népnevelés. / Forrás: Hortay Olivér Facebook-oldala

Nem kedveljük az energiapolitikai iránymutatásokat

Kapitány István energiaügyi miniszter június 25-i kérése jelentős politikai visszhangot váltott ki, ezért Hortay szerint érdemes volt megvizsgálni, hogy milyen hatást gyakorolt az ellátásbiztonság szempontjából fontos esti csúcsidőszak fogyasztására.

A szakértő beszámolója alapján több, egymástól függetlenül lefuttatott modell is ugyanarra az eredményre jutott.

Egyik módszer sem mutatott ki érdemi fogyasztáscsökkenést a 18 és 21 óra közötti időszakban.

Több modell azt is jelezte, hogy a tényleges rendszerterhelés meghaladta az előzetesen becsült értéket.

Hortay ebből azt a következtetést vonta le, hogy a fogyasztók életmódjának önkéntes megváltoztatására építő energiapolitikai intézkedések hatása korlátozott. Értékelése szerint az ilyen típusú beavatkozások eredményességét gyakran túlbecsülik.

Az elemzéshez

a MAVIR bruttó és nettó rendszerterhelési adatait,

valamint az ipari és háztartási napelemes termelési adatokat

használta fel. A vizsgálat meteorológiai változókat – köztük a hőmérsékletet, a felhőzetet és a páratartalmat – is figyelembe vevő Open-Meteo adatbázisa alapján, emellett a naptárhatást is figyelembe vette a kontrollváltozók között. A szakértő közlése szerint a vizsgált idősor 2025. január 1-jétől 2026. július 1-jéig terjedt, negyedórás bontásban.

Hortay Olivér az értékeléshez Difference-in-Difference regressziót, Ridge- és Random Forest-modelleket, szintetikus kontrollmódszert, eseményvizsgálatot, placebo- és érzékenységi teszteket alkalmazott.

Az áramkimaradások mutatták meg, hogy mennyire hatástalan volt a miniszteri felhívás

Ahogy arról lapunk is beszámolt az elmúlt napokban országszerte több helyről záporoztak a bejelentések arról, hogy elment az áram egyes településeken. A hőhullám ideje alatt az elektromos szolgáltatás kimaradását érzékeltek a fogyasztók több településen a főváros agglomerációjában, így Szigetszentmiklóson és Százhalombattán is.