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KSH
kormányzati szektor

Hiába folyt be több adó, még gyorsabban nőttek a kiadások – megugrott a költségvetési hiány

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Kilencszázalékos GDP-arányos hiányt mutatott a kormányzati szektor 2026 első negyedévében. A KSH előzetes adatai szerint egy év alatt 838 milliárd forinttal nőtt a deficit, míg a bevételi oldal 9327 forintra emelkedett. Hiába növelte bevételét jelentősen a kormányzati szektor, a kiadások is jelentősen megugrottak idén az első negyedévben.
Lehoczky Milán
2026.07.01, 09:36
Frissítve: 2026.07.01, 09:37

A kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forintot tett ki 2026 első három hónapjában, ami a bruttó hazai termék 9 százalékának felel meg. A hiány egy év alatt 838 milliárd forinttal emelkedett, GDP-arányosan pedig 3,1 százalékponttal haladta meg a tavalyi első negyedéves szintet – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adataiból.

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A kormányzati szektor bevételei 9327 milliárd forintra emelkedtek, míg a kiadások elérték a 11 417 milliárd forintot. / Fotó: Shutterstock AI Generator

A kormányzati szektor deficittel, az önkormányzatok többlettel zárták az első negyedévet

A központi kormányzat 2492 milliárd forintos hiánnyal zárta az időszakot, míg a helyi önkormányzatok 373 milliárd, a társadalombiztosítási alapok pedig 28 milliárd forintos többletet értek el.

A kormányzati szektor bevételei 9327 milliárd forintra emelkedtek, ezzel párhuzamosan a kiadások elérték a 11 417 milliárd forintot. 

Egy év alatt a bevételek 960 milliárd forinttal, 11,5 százalékkal nőttek, a kiadások viszont ennél jóval nagyobb összeggel, 1798 milliárd forinttal, vagyis 18,7 százalékkal emelkedtek.

A bevételi oldalon több nagy adónem is emelkedést mutatott; 

  • az általános forgalmi adóból 133 milliárd forinttal, 7,1 százalékkal több folyt be, mint egy évvel korábban. 
  • A jövedelemadó-bevételek 171 milliárd forinttal, 11,6 százalékkal bővültek, 
  • a társadalombiztosítási hozzájárulások pedig 321 milliárd forinttal, 14,6 százalékkal növelték a bevételeket. 
  • Az egyéb bevételek 331 milliárd forintos, 27,1 százalékos emelkedést értek el.

A kiadások növekedésében meghatározó szerepet játszott a munkavállalói jövedelmek emelése. Erre a célra 841 milliárd forinttal, 38,5 százalékkal többet fordított a kormányzati szektor, mint 2025 első negyedévében. A pénzbeni társadalmi juttatások összege 404 milliárd forinttal, 15,1 százalékkal nőtt, míg a folyó termelőfelhasználás 151 milliárd forinttal emelkedett.

A kamatkiadások lényegében változatlanok maradtak, mindössze 5,9 milliárd forinttal, 0,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi értéket. 

A beruházások ugyanakkor visszaestek: a bruttó állóeszköz-felhalmozás 134 milliárd forinttal, 26,2 százalékkal csökkent. Az egyéb kiadások 530 milliárd forinttal, 27,8 százalékkal emelkedtek, ami szintén növelte a kormányzati szektor hiányát.

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