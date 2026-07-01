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Évekre eldőlt, ki felügyeli az állami cégeket – elosztották, rendelet sorolja fel

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A Magyar Közlönyben megjelent az új pénzügyminisztériumi rendelet az állami tulajdonú vállalatok feletti tulajdonosi joggyakorlásról. A rendelet több száz társaság esetében jelölte ki újra a minisztériumok és állami szervek feladatait.
VG
2026.07.01, 10:37
Frissítve: 2026.07.01, 11:31

Új miniszteri rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben az állami tulajdonban álló gazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról. A szabályozás egységes keretbe foglalja, hogy az egyes minisztériumok, központi költségvetési szervek és állami szervezetek mely társaságok esetében képviselik a magyar államot tulajdonosként, egyúttal hatályon kívül helyezi a korábbi, 2022-ben elfogadott GFM-rendeletet.

Új miniszteri rendelet jelent meg
Új miniszteri rendelet jelent meg/Fotó: PanuShot / Shutterstock

Mi szerepel a miniszteri rendeletben?

A rendelet első látásra technikai jellegűnek tűnik, valójában azonban az állami vállalatirányítás egyik alapdokumentuma. Nem az állami tulajdonosi kör változik, hanem az, hogy mely kormányzati szereplő gyakorolja a tulajdonosi jogokat az egyes társaságoknál, vagyis ki dönthet például a tulajdonosi határozatokról, a vezetői kinevezésekről vagy a stratégiai kérdésekről.

A rendelet egyik figyelemre méltó eleme, hogy a tulajdonosi joggyakorlási idő jelentős részét 2030. december 31-ig rögzíti. Ez arra utal, hogy a kormány hosszabb időtávra kívánja stabilizálni az állami tulajdonosi joggyakorlás rendszerét és nem évente módosítja annak szerkezetét.

Az egyik leglátványosabb változás, hogy a sportirányításhoz kapcsolódó állami társaságok a Belügyminisztérium felügyelete alatt szerepelnek. Ide tartozik a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt., valamint az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. is, ami leképezi a sportigazgatás kormányzati átszervezését.

Az agrártárca portfóliója továbbra is rendkívül sokszínű. A minisztérium nemcsak az Agrármarketing Centrum és az Agrárközgazdasági Intézet felett gyakorolja a tulajdonosi jogokat, hanem hozzá tartozik a Magyar Bormarketing Ügynökség, illetve a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. is. Ez jól mutatja, hogy az agrárpolitika mellett a borágazat és a lóversenyzés stratégiai irányítása is egy kézben marad.

Az új rendeletben már külön tulajdonosi joggyakorlóként szerepel az Egészségügyi Minisztérium, amelyhez egészségipari és kutatási társaságok kerültek, például a BrainVision Center Nonprofit Kft. vagy az ESZKF Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

A Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozik többek között a Magyar Posta, a Magyar Turisztikai Ügynökség, az MVM és a Paks II. Atomerőmű is.

A Kármán András pénzügyminiszter által szignált rendelet a mai napon már hatályba is lépett.

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