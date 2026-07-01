Drágulnak a víz- és csatornadíjak a cégek számára: ennyivel kell többet fizetni július 1-jétől

A Magyar Közlöny 2026. évi 82. számában megjelent rendelet értelmében a nem lakossági felhasználók számára drágul a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés- és tisztítás.

Drágulnak a víz- és csatornadíjak / Fotó: AFP

Milyen mértékű a drágulás?

A közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra emelkedik, miközben a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás költsége köbméterenként 914 forintról 954 forintra módosul. Ez mindkét díjelem esetében

4,4 százalékos emelkedést jelent.

A havi alapdíj, amely a fogyasztásmérő berendezés átmérőjének alapján van meghatározva, gyakorlatilag szintén egységesen 4,4 százalékkal emelkedik, így az érintettek átlagosan egy ekkora mértékű költségnövekedéssel számolhatnak.

A változások július 1-jétől érvényesek.

A tervezetet korábban társadalmi vitára bocsátották

Gajdos László korábban társadalmi vitára bocsátotta a miniszteri rendelet módosítási jogszabálytervezetét, amelyben a most kihirdetett, átlagosan 4,4 százalékos áremelésről volt szó, így a változás az előzetes tervekben meghatározott mértékű volt.

2025 óta a rendeletben megállapított hatósági díjak a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző éves átlagos infláció mértékével növekednek.