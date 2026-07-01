Deviza
EUR/HUF355,87 +0,07% USD/HUF312,3 +0,22% GBP/HUF413,74 +0,21% CHF/HUF385,51 +0,04% PLN/HUF82,79 +0,07% RON/HUF67,9 +0,05% CZK/HUF14,67 +0,03% EUR/HUF355,87 +0,07% USD/HUF312,3 +0,22% GBP/HUF413,74 +0,21% CHF/HUF385,51 +0,04% PLN/HUF82,79 +0,07% RON/HUF67,9 +0,05% CZK/HUF14,67 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 640,31 +0,53% MTELEKOM2 626 -0,91% MOL3 744 +1,18% OTP46 150 +0,43% RICHTER12 130 +0,66% OPUS367 +2,18% ANY7 850 -0,38% AUTOWALLIS146 +0,34% WABERERS4 650 -0,22% BUMIX9 323,55 -0,15% CETOP4 608,96 +0,69% CETOP NTR2 947,23 -0,03% BUX140 640,31 +0,53% MTELEKOM2 626 -0,91% MOL3 744 +1,18% OTP46 150 +0,43% RICHTER12 130 +0,66% OPUS367 +2,18% ANY7 850 -0,38% AUTOWALLIS146 +0,34% WABERERS4 650 -0,22% BUMIX9 323,55 -0,15% CETOP4 608,96 +0,69% CETOP NTR2 947,23 -0,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
rendelet módosítás
vízdíj
drágulás

Drágulnak a víz- és csatornadíjak a cégek számára: ennyivel kell többet fizetni július 1-jétől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter rendeletéből kiderült hogyan változnak a víz- és csatornadíjak. A drágulás a lakossági felhasználókat nem érinti, azonban a cégeknek érdemes számolni a megemelkedett költségekkel.
Nagy Krisztián
2026.07.01, 10:06

A Magyar Közlöny 2026. évi 82. számában megjelent rendelet értelmében a nem lakossági felhasználók számára drágul a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés- és tisztítás.

Drágulnak a víz- és csatornadíjak
Drágulnak a víz- és csatornadíjak / Fotó: AFP

Milyen mértékű a drágulás?

A közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra emelkedik, miközben a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás költsége köbméterenként 914 forintról 954 forintra módosul. Ez mindkét díjelem esetében

4,4 százalékos emelkedést jelent.

A havi alapdíj, amely a fogyasztásmérő berendezés átmérőjének alapján van meghatározva, gyakorlatilag szintén egységesen 4,4 százalékkal emelkedik, így az érintettek átlagosan egy ekkora mértékű költségnövekedéssel számolhatnak.

A változások július 1-jétől érvényesek.

A tervezetet korábban társadalmi vitára bocsátották

Gajdos László korábban társadalmi vitára bocsátotta a miniszteri rendelet módosítási jogszabálytervezetét, amelyben a most kihirdetett, átlagosan 4,4 százalékos áremelésről volt szó, így a változás az előzetes tervekben meghatározott mértékű volt.

2025 óta a rendeletben megállapított hatósági díjak a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző éves átlagos infláció mértékével növekednek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu