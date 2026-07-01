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Revolut
Pénzügyminisztérium
kriptoeszközök

Üzenetet kapott a Revolut Kármán Andrástól, visszahozzák a kriptót?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy jogszabálymódosítás szerint megszűnhetnek azok a hazai előírások, amelyek tavaly jelentősen szigorították a kriptoszolgáltatók működését Magyarországon. A Pénzügyminisztérium által benyújtott törvényjavaslat visszavonja a kötelező validálást, több büntetőjogi szabályt is hatályon kívül helyez, ugyanis indoklásuk szerint az uniós szabályozás bőven elegendő a kriptokereskedelm kordában tartására. Ilyen feltételek mellett már szívesen visszatérnének olyan kriptokereskedők hazánkba, mint a Revolut, eToro vagy a CoinCash.
Lehoczky Milán
2026.07.01, 11:28

Fordulat jöhet a magyar kriptopiacon, ugyanis – ahogy arról lapunk is beszámolt – a kormány eltörölné azt a validálási rendszert, melynek következtében tavaly év végén kivonult Magyarországról több szolgáltató. A parlament elé benyújtott törvényjavaslat alapján megszűnne a kötelező tranzakció-validálás, kikerülnének a Büntető Törvénykönyvből a kriptoeszközökkel kapcsolatos külön tényállások, és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elveszítené a területhez kapcsolódó felügyeleti jogköreit. A jelentős lazítás meghozhatja a kedvét a hazai piacra való visszatéréshez azon nemzetközi szereplőknek, amelyek tavaly szüntették be magyarországi tevékenységüket, köztük a Revolutnak is.

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Egy jogszabály módosítás nyomán visszatérhet a magyar kriptopicra a Revolut. / Fotó: Shutterstock

Komoly gesztust tesz a Tisza-kormány a Revolutnak és társainak

A Tisza-kormány már június 11-én jelezte, hogy felszámolja a kriptoeszközök magyarországi túlszabályozását. A kabinet szerint a 2025 végén bevezetett rendszer 600-800 ezer magyar felhasználót érintett hátrányosan, illetve az Európai Unió is kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter akkor arról beszélt, hogy a cél egy, az európai normákhoz igazodó, arányos szabályozási környezet kialakítása.

A korábbi szabályozás egyik legvitatottabb eleme egy kötelező validátor beiktatása volt. A jogszabály előírta, hogy minden kriptoeszköz-átváltást egy engedéllyel rendelkező hitelesítőnek kell jóváhagynia. Enélkül sem kripto–kripto, sem kripto–fiat tranzakció nem valósulhatott volna meg.

A Büntető Törvénykönyv tavalyi módosításával büntethetővé tették a jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatások igénybevételét, valamint az engedély nélküli szolgáltatásnyújtást. Az ügylet értékétől függően akár többéves szabadságvesztés is kiszabhatóvá vált.

A végrehajtási rendeletben leírtak szerinti első és egyetlen engedélyt a Caduceus Zrt. kapta meg, amelynek tranzakciónként 5000 forintos díj mellett kellett volna biztosítania az ellenőrzést. A szolgáltatók szerint ez technikailag kivitelezhetetlen volt, üzletileg pedig fenntarthatatlan.

Ennek következményeként több ismert piaci szereplő is felfüggesztette vagy megszüntette magyarországi szolgáltatását. A kivonulók között volt a

  • Revolut, 
  • a CoinCash, 
  • az eToro, 
  • a Skrill és 
  • a Kriptomatra is.

A június 30-án benyújtott törvényjavaslat teljes egészében megszüntetné a validálási rendszert, illetve a módosítás elfogadása után sem a kriptoeszközök egymás közötti átváltásához, sem a hagyományos pénzre történő váltáshoz nem kellene validátort igénybe venni.

A javaslat a Büntető Törvénykönyvetval megszűnntetné a „Kriptoeszközzel visszaélés”, valamint a „Jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás nyújtása” bűncselekmény tényállását. A validálási kötelezettség megszegése így többé nem alapozna meg büntetőjogi felelősséget.

Az uniós szabályozás bőven elegendő a kriptokereskedelm kordában tartására, véli a Tisza-kormány

A tervezet értelmében a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) kikerülne a validátorok engedélyezéséből és felügyeletéből. A folyamatban lévő eljárásokat a jogszabály elfogadása után meg kellene szüntetni, illetve az ilyen ügyekben kezelt adatokat pedig három munkanapon belül törölni.

A törvény indokolása szerint a validálási rendszer korlátozta a versenyt, miközben az Európai Unió MiCA-rendelete önmagában is egységes keretet biztosít a kriptoeszköz-szolgáltatások működéséhez, az ügyfélvédelemhez és a tranzakciók átláthatóságához.

Amennyiben a magyar parlament elfogadja a törvényjavaslatot, úgy ismét teljesen szabaddá válhat a pálya azon nemzetközi szolgáltatók számára, amelyek tavaly kivonultak a magyar piacról.

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