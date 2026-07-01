Üzenetet kapott a Revolut Kármán Andrástól, visszahozzák a kriptót?
Fordulat jöhet a magyar kriptopiacon, ugyanis – ahogy arról lapunk is beszámolt – a kormány eltörölné azt a validálási rendszert, melynek következtében tavaly év végén kivonult Magyarországról több szolgáltató. A parlament elé benyújtott törvényjavaslat alapján megszűnne a kötelező tranzakció-validálás, kikerülnének a Büntető Törvénykönyvből a kriptoeszközökkel kapcsolatos külön tényállások, és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elveszítené a területhez kapcsolódó felügyeleti jogköreit. A jelentős lazítás meghozhatja a kedvét a hazai piacra való visszatéréshez azon nemzetközi szereplőknek, amelyek tavaly szüntették be magyarországi tevékenységüket, köztük a Revolutnak is.
Komoly gesztust tesz a Tisza-kormány a Revolutnak és társainak
A Tisza-kormány már június 11-én jelezte, hogy felszámolja a kriptoeszközök magyarországi túlszabályozását. A kabinet szerint a 2025 végén bevezetett rendszer 600-800 ezer magyar felhasználót érintett hátrányosan, illetve az Európai Unió is kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter akkor arról beszélt, hogy a cél egy, az európai normákhoz igazodó, arányos szabályozási környezet kialakítása.
A korábbi szabályozás egyik legvitatottabb eleme egy kötelező validátor beiktatása volt. A jogszabály előírta, hogy minden kriptoeszköz-átváltást egy engedéllyel rendelkező hitelesítőnek kell jóváhagynia. Enélkül sem kripto–kripto, sem kripto–fiat tranzakció nem valósulhatott volna meg.
A Büntető Törvénykönyv tavalyi módosításával büntethetővé tették a jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatások igénybevételét, valamint az engedély nélküli szolgáltatásnyújtást. Az ügylet értékétől függően akár többéves szabadságvesztés is kiszabhatóvá vált.
A végrehajtási rendeletben leírtak szerinti első és egyetlen engedélyt a Caduceus Zrt. kapta meg, amelynek tranzakciónként 5000 forintos díj mellett kellett volna biztosítania az ellenőrzést. A szolgáltatók szerint ez technikailag kivitelezhetetlen volt, üzletileg pedig fenntarthatatlan.
Ennek következményeként több ismert piaci szereplő is felfüggesztette vagy megszüntette magyarországi szolgáltatását. A kivonulók között volt a
- Revolut,
- a CoinCash,
- az eToro,
- a Skrill és
- a Kriptomatra is.
A június 30-án benyújtott törvényjavaslat teljes egészében megszüntetné a validálási rendszert, illetve a módosítás elfogadása után sem a kriptoeszközök egymás közötti átváltásához, sem a hagyományos pénzre történő váltáshoz nem kellene validátort igénybe venni.
A javaslat a Büntető Törvénykönyvetval megszűnntetné a „Kriptoeszközzel visszaélés”, valamint a „Jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás nyújtása” bűncselekmény tényállását. A validálási kötelezettség megszegése így többé nem alapozna meg büntetőjogi felelősséget.
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A tervezet értelmében a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) kikerülne a validátorok engedélyezéséből és felügyeletéből. A folyamatban lévő eljárásokat a jogszabály elfogadása után meg kellene szüntetni, illetve az ilyen ügyekben kezelt adatokat pedig három munkanapon belül törölni.
A törvény indokolása szerint a validálási rendszer korlátozta a versenyt, miközben az Európai Unió MiCA-rendelete önmagában is egységes keretet biztosít a kriptoeszköz-szolgáltatások működéséhez, az ügyfélvédelemhez és a tranzakciók átláthatóságához.
Amennyiben a magyar parlament elfogadja a törvényjavaslatot, úgy ismét teljesen szabaddá válhat a pálya azon nemzetközi szolgáltatók számára, amelyek tavaly kivonultak a magyar piacról.