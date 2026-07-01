Hatalmas beruházást jelentett be az egyik legnagyobb áruházlánc: 58 új üzlet kiszolgálására készülnek – soha nem épült még ekkora központ hazánkban
A Penny Magyarország 13,5 milliárd forintos beruházást indít alsónémedi logisztikai központjának bővítésére – derült ki a cég közleményéből. A közel két éven át tartó fejlesztés során a létesítmény 14 500 négyzetméterrel bővül, így alapterülete eléri az 52 500 négyzetmétert. A vállalat közlése szerint a beruházás a jövőbeni hálózatfejlesztést és az üzletek hatékonyabb kiszolgálását szolgálja.
Az alsónémedi központ a Penny magyarországi működésének kezdete óta kulcsszerepet tölt be a vállalat ellátási láncában. Az elmúlt három évtizedben a diszkontlánc országos hálózattá nőtte ki magát, miközben folyamatosan emelkedett a friss termékek iránti kereslet és bővült a választék is. A közel 250 üzlet kiszolgálása egyre nagyobb logisztikai kapacitást igényel.
További 58 üzlet kiszolgálását teszi lehetővé
A vállalat tájékoztatása szerint a fejlesztés eredményeként a logisztikai központ további 58 üzlet áruellátását is biztosítani tudja majd, ami támogatja a Penny hosszú távú terjeszkedési terveit.
A beruházás egyik legfontosabb eleme a hűtött raktárterület megduplázása, amely nagyobb rugalmasságot és gyorsabb termékelosztást tesz lehetővé.
„A logisztikában a közelség kiemelt szerepet játszik. Fontos számunkra, hogy üzleteink és beszállítóink is könnyen elérhetők legyenek, hiszen így tudjuk biztosítani, hogy a friss termékek mihamarabb a termőföldről az üzletek polcaira kerüljenek” – idézte a vállalat Reis Viktort, a Penny Magyarország logisztikai vezetőjét. Hozzátette, hogy a fejlesztésnek köszönhetően rugalmasabban tudnak reagálni a vásárlói igényekre, miközben hosszú távon is biztosítható marad az üzletek megbízható ellátása.
Hatalmasat nőtt a forgalom
A cég szerint jól mutatja a fejlődést, hogy míg a működés kezdetén havonta mintegy 200 kamion érkezett az alsónémedi raktárba hozzávetőleg 6000 raklapnyi áruval, addig ma már havonta több mint 5500 kamion fordul meg a telephelyen, amelyek összesen mintegy 150 ezer raklapnyi árut szállítanak.
Energiahatékony technológiákat is telepítenek
A beruházás részeként korszerű, energiahatékony technológiákat vezetnek be. A vállalat közlése szerint a megnövekedett tárolókapacitást az energiafelhasználás növelése nélkül tudják majd kiszolgálni. A fejlesztés része lesz egy környezetbarát hűtési rendszer kiépítése, valamint
- napelemes rendszer
- és elektromosautó-töltők
telepítése is, amelyek csökkenthetik a logisztikai központ energiaigényét.
Új munkahelyek is létrejöhetnek a Penny-nél
A beruházás nemcsak a logisztikai kapacitást növeli, hanem a munkakörülmények javítását is szolgálja. Megújulnak és bővülnek az öltözők, a szociális helyiségek és az étkezők, emellett korszerűbb munkakörnyezetet alakítanak ki a dolgozók számára.
A Penny szerint a fejlesztés hosszabb távon akár 70-80 új munkahely létrejöttét is lehetővé teheti a logisztika, a raktározás és az üzemeltetés területén.