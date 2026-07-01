Hatalmas beruházást jelentett be az egyik legnagyobb áruházlánc: 58 új üzlet kiszolgálására készülnek – soha nem épült még ekkora központ hazánkban

A Penny Magyarország 13,5 milliárd forintos beruházást indít alsónémedi logisztikai központjának bővítésére – derült ki a cég közleményéből. A közel két éven át tartó fejlesztés során a létesítmény 14 500 négyzetméterrel bővül, így alapterülete eléri az 52 500 négyzetmétert. A vállalat közlése szerint a beruházás a jövőbeni hálózatfejlesztést és az üzletek hatékonyabb kiszolgálását szolgálja.

Fotó: PENNY Magyarország

Az alsónémedi központ a Penny magyarországi működésének kezdete óta kulcsszerepet tölt be a vállalat ellátási láncában. Az elmúlt három évtizedben a diszkontlánc országos hálózattá nőtte ki magát, miközben folyamatosan emelkedett a friss termékek iránti kereslet és bővült a választék is. A közel 250 üzlet kiszolgálása egyre nagyobb logisztikai kapacitást igényel.

További 58 üzlet kiszolgálását teszi lehetővé

A vállalat tájékoztatása szerint a fejlesztés eredményeként a logisztikai központ további 58 üzlet áruellátását is biztosítani tudja majd, ami támogatja a Penny hosszú távú terjeszkedési terveit.

A beruházás egyik legfontosabb eleme a hűtött raktárterület megduplázása, amely nagyobb rugalmasságot és gyorsabb termékelosztást tesz lehetővé.

„A logisztikában a közelség kiemelt szerepet játszik. Fontos számunkra, hogy üzleteink és beszállítóink is könnyen elérhetők legyenek, hiszen így tudjuk biztosítani, hogy a friss termékek mihamarabb a termőföldről az üzletek polcaira kerüljenek” – idézte a vállalat Reis Viktort, a Penny Magyarország logisztikai vezetőjét. Hozzátette, hogy a fejlesztésnek köszönhetően rugalmasabban tudnak reagálni a vásárlói igényekre, miközben hosszú távon is biztosítható marad az üzletek megbízható ellátása.

Hatalmasat nőtt a forgalom

A cég szerint jól mutatja a fejlődést, hogy míg a működés kezdetén havonta mintegy 200 kamion érkezett az alsónémedi raktárba hozzávetőleg 6000 raklapnyi áruval, addig ma már havonta több mint 5500 kamion fordul meg a telephelyen, amelyek összesen mintegy 150 ezer raklapnyi árut szállítanak.

Energiahatékony technológiákat is telepítenek

A beruházás részeként korszerű, energiahatékony technológiákat vezetnek be. A vállalat közlése szerint a megnövekedett tárolókapacitást az energiafelhasználás növelése nélkül tudják majd kiszolgálni. A fejlesztés része lesz egy környezetbarát hűtési rendszer kiépítése, valamint

napelemes rendszer

és elektromosautó-töltők

telepítése is, amelyek csökkenthetik a logisztikai központ energiaigényét.