Már van olyan magasabban fekvő agglomerációs település, ahol nincs víz - egyre jobban terjesztik ki a vízkorlátozást, nem jók a kilátások

A víziközmű-szolgáltató közlése szerint a rendkívüli hőség és a tartós csapadékhiány miatt a Duna vízszintje minden eddig mért legalacsonyabb érték alá süllyedt, ami súlyosan érinti a partiszűrésű kutak működését. A víztermelő kutak kapacitása mintegy 30 százalékkal csökkent, miközben a lakossági vízigény a megszokottnak másfélszeresére nőtt.

A Duna apadása veszélyezteti az ivóvíz ellátást, vízkorlátozást vezettek be/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A vállalat azt közölte, hogy a Duna vízszintje az eddig mért legalacsonyabb érték alá csökkent, melynek következtében a partiszűrésű víztermelő kútjaik kapacitása mintegy 30 százalékkal esett vissza, míg ezzel párhuzamosan a vízigény másfélszeresére nőtt. Jelenleg a vízellátás szempontjából legkritikusabb helyzetben a Társaság jobbparti ellátási területein található települések vannak – írják.

Vízkorlátozás lépett életbe

A társaság minden személyi és technikai eszközét a lehetséges maximális kapacitással működteti, de az üzembiztonság fenntartása érdekében jelentősen mérsékelni kell a vízfelhasználást, ezért ma reggel

Szentendre,

Leányfalu

és Tahitótfalu településeken II. fokú vízkorlátozás került elrendelésre,

míg Szentendre, Pismány településrész magasabban fekvő területein vízhiány alakult ki, mely jelenleg több, mint 500 főt érint.

A nap folyamán az adatok elemzését követően a vízkorlátozást kiterjesztették a Pilisi-medence területére II. fokon,

Szada,

Erdőkertes,

Veresegyház,

Őrbottyán,

Csomád

és Göd településekre I. fokon, valamint a nyugat-nógrádi működési területre I. fokon. Kiemelték: megerősített szolgáltatással, ideiglenes külső és saját mobil vízellátó

eszközökkel törekednek enyhíteni a kialakult helyzeten

Egyelőre nem lesz jobb a helyzet

Az előrejelzések alapján a következő napokban a hőség fokozódása, illetve a Duna vízszintjének apadása várható, ami tovább csökkenti víztermelő kutak kapacitását.

Kulcsfontosságú a fogyasztók közreműködése és fegyelmezett magatartása a kiterjedt vízhiány elkerülése érdekében, ezért Duna Menti Regionális Vízmű kéri fogyasztóit, hogy