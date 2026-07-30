Hatalmas visszaesésről számolt be a Magyarországon jelenlévő autógyártó – elkerülhetetlenné vált a több ezer fős leépítés
Jelentősen visszaesett a BMW nyeresége. A német autóipari vállalat az idei második negyedévben mindössze 1,2 milliárd euró adózott eredményt ért el, ami 35 százalékkal marad el az egy évvel korábbi időszaktól. Az árbevétel szintén számottevően csökkent: 34 milliárd euróról 31 milliárd euróra – derült ki a vállalat csütörtökön publikált gyorsjelentéséből.
Az eredmények mindössze egy nappal azt követően érkeztek, hogy nyilvánosságra került egy létszámcsökkentési program. A friss számok jól mutatják, hogy a BMW számára mennyire szükségessé váltak a tervezett költségmegtakarítások. A DPA német hírügynökség beszámolója szerint a vállalat egyúttal megerősítette, hogy megállapodásra jutott a munkavállalói érdekképviseletekkel egy létszámleépítési programról – írta a Der Spiegel német lap.
Nem az autógyártás volt a legjövedelmezőbb a BMW-nél
Ráadásul ha csak az autógyártási üzletág teljesítményét vizsgáljuk, a visszaesés még ennél is drámaibb. Ebben a szegmensben a kamat- és adófizetés előtti eredmény (EBIT) több mint 60 százalékkal, 629 millió euróra csökkent. Ennek következtében egy egészen szokatlan helyzet alakult ki, ugyanis a BMW az elmúlt negyedévben nagyobb nyereséget termelt pénzügyi szolgáltatási üzletágával, mint az autógyártással.
Különösen gyengén teljesített a vállalat kínai üzletága. A világ legnagyobb autópiaca, amely korábban rendszeresen kiemelkedő nyereséget biztosított a bajor autóipari óriás számára, napjainkra a többi német autógyártóhoz hasonlóan a BMW számára is komoly kihívássá vált. Miközben a verseny egyre élesebbé, az értékesítések meredeken estek: a vállalat második negyedéves kínai eladásai közel egyharmaddal zuhantak be.
A piac is árazza az autógyártó cég vesszőfutását. A BMW részvényei idén már 34,21 százalékkal esetek. Év elején 93,14 euróról indult a jegyzés, azonban a második negyedéves gyorsjelentés publikálásakor már 60 és 61 euró között mozog az árfolyam.
A május közepén vezérigazgatóvá kinevezett Milan Nedeljković szintén a növekvő kihívásokra figyelmeztetett. „Az éles globális verseny, a szigorodó szabályozási követelmények és a geopolitikai konfliktusok hatásai a következő években alapvetően meghatározzák üzleti modellünket” – fogalmazott.
Az új vezérigazgató számára nehéz kezdést jelentett a mögöttünk hagyott időszak. Hivatalba lépése óta alig három hónap telt el, és máris jelentős profitfigyelmeztetést kellett kiadnia.
A BMW hosszú ideig valamivel sikeresebben vészelte át a válságot, mint a másik két nagy német autógyártó, a Mercedes-Benz és a Volkswagen. Mára azonban a problémák a müncheni székhelyű vállalatot is utolérték, így a Magyarországon is gyárral rendelkező autóipari cég számára is nehéznek ígérkezik az előttünk álló időszak.
Nincs megállás: több ezer embert épít le a BMW
A BMW AG nagyszabású, 2027 végéig tartó szerkezetátalakítást indít, amely önkéntes végkielégítési program keretében mintegy 8000, elsősorban németországi irodai és adminisztratív munkahely megszüntetését célozza, a gyári dolgozók nem jogosultak a csomagra – értesült a Bloomberg szerda reggel.
A lépés a kínai versenytársak térnyerése, a globális keresletcsökkenés és a romló profitabilitás miatti költségcsökkentési kényszer eredménye. A Németországban dolgozó mintegy 85 000 állandó munkatársból közel 40 000 irodai dolgozónak ajánlják fel az önkéntes végkielégítési csomagot, a gyári dolgozók kimaradnak a programból. A BMW a széles körű leépítés részeként a következő hónapokban vezetőit is rangsorolja.
Az önkéntes végkielégítési program októberben veszi kezdetét, és egészen 2027 végéig tart majd. A programtól azt várják, hogy 2028-tól javítsa a konszern jövedelmezőségét.