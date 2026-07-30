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Jó híreket kapott a forint, pattan az árfolyam

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Elárasztották az Amerikából érkező kedvező hírek a piacokat. A forint érdemben erősödött az euróval és még inkább a dollárral szemben.
Murányi Ernő
2026.07.30, 16:51
Frissítve: 2026.07.30, 17:50

A szerdai gyengülés után mindegyik globálisan is meghatározó, illetve régiós devizával szemben erősödött csütörtökön napközben a forint, a háttérben több hír fejti ki hatását, melyek javarésze a tengerentúlról érkezett.

Hungarian Forint Banknotes
Jó híreket kapott a forint, pattan az árfolyam / Fotó: NurPhoto via AFP

Az euró jegyzése délután 4 óráig mintegy fél százalékkal, 361,7 forintra csökkent, ám hasonló mértékben gyengült az angol font és a cseh korona is. 

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A lengyel zloty és a svájci frank kisebb mértékben veszített értékéből, a dollárkurzus viszont közel 1 százalékkal szakadt be.

Délután egészen 314,8 forintig retirált a zöldhasú.

USD / HUF árfolyam
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Szerda este a Fed kamatdöntése utáni sajtótájékoztató segítette a forintot, miután a szeptemberi kamatemelés valószínűsége a piaci árazások alapján valamelyest csökkent 

- írja az Erste. 

Ugyanebben az irányban hatott az amerikai GDP alakulása, amelyről csütörtökön jött ki a friss hír. Az előzetes adatok szerint ugyanis az amerikai gazdaság mindössze 1,5 százalékkal bővült 2026 második negyedévében, ami elmarad az első negyedévi 2,1 százaléktól és a hasonló mértékű növekedésre vonatkozó várakozásoktól.

A növekedéshez a fogyasztói kiadások, a beruházások és az export növekedése járult hozzá, amit részben ellensúlyozott az állami kiadások csökkenése.

A lényeg, hogy ez a hír is csökkenti valamelyest a kamatemelés valószínűségét, hiszen az amerikai jegybanknak kettős mandátuma van. Az árstabilitás fenntartása mellett a maximális fenntartható foglalkoztatásért is harcolnia kell, ezért a GDP alakulását is kiemelten figyelik.

Ráadásul az amerikai jegybank által preferált inflációs mutató, a PCE-árindex is a várakozásoknak megfelelően 0,1 százalékkal csökkent júniusban az előző hónaphoz képest, miután májusban még 0,5 százalékos emelkedést regisztráltak.  

Nem véletlen, hogy az euró-dollár keresztárfolyam is 0,4 százalékkal, 1,151 fölé emelkedett.

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Szóval valamennyi Amerikából érkező hír gyengíti a dollárt és erősíti a forintot. Mindamellett délutánra visszaestek az olajárak is.

Idehaza a csütörtök reggel közzétett második negyedéves GDP-gyorsbecslés a piaci konszenzusnál valamivel gyengébb lett, az Erste várakozásaival azonban lényegében összhangban alakult. 

A befektetők ugyanakkor továbbra is inkább a háborús hírekre, illetve a fejlett piaci gazdasági adatokra - Amerika és eurózóna - fókuszálhatnak. 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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