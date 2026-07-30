Berepültek az oroszok a lengyel légtérbe: készen álltak arra, hogy leszedik, de becsapódott a Kh-101-es – „reggel óta folyamatos készültségben vagyunk!"
A rendelkezésre álló információk szerint egy orosz Kh-101-es robotrepülőgép megsértette Lengyelország légterét az Ukrajna ellen végrehajtott nagyszabású éjszakai támadás során − közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök.
Lengyelországból nem jelentettek sebesülteket vagy jelentős anyagi károkat, az orosz támadás idején pedig több repülőgép is a levegőbe emelkedett, hogy szükség esetén azonnal reagálhassanak.
Mindent elkövettek a lengyel légtér védelme érdekében
A lengyel vadászgépek és egy légtérellenőrző repülőgép már a riasztás előtt is a levegőben voltak, hogy megfigyeljék a helyzetet az orosz offenzíva ideje alatt. A lengyel hadsereg közlése szerint a földi telepítésű légvédelmi rendszereket és radaregységeket szintén fokozott készültségbe helyezték.
Készen álltunk a robotrepülőgép megsemmisítésére, amennyiben az folytatta volna útját
− mondta Donald Tusk, aki szerint a hadsereg nagyon gyorsan és hatékonyan reagált a helyzetre.
A robotrepülőgép Kelet-Lengyelországban, a Lublin térségében fekvő Tarnawa-Kolonia közelében csapódott be.
A rendelkezésre álló információk szerint nem történt személyi sérülés és anyagi kár sem keletkezett.
A kora reggeli órák óta valamennyien fokozott készültségben vagyunk
− számolt be az aktualitásokról Donald Tusk.
A lengyel hatóságok jelenleg vizsgálják az eszközt, valamint az eset körülményeit is. A Kyiv Post szerint a miniszterelnök Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszterrel és Marcin Kierwinski belügyminiszterrel együtt Lublinba utazott, hogy részt vegyen a lengyel biztonsági szolgálatok koordinációs értekezletén.
Moszkva nagyszabású támadást hajtott végre
A lengyel incidens akkor történt, amikor Oroszország szerda éjszaka rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint legalább nyolcan életüket vesztették, és több tucatnyian megsebesültek.
Ukrán források szerint Krivij Rih térségében egy ballisztikus rakéta eltalált egy lakóházat, aminek következtében hatan meghaltak, míg több nagyvárosban a robbanások és lehulló törmelékek követeltek áldozatokat. Mindemellett az anyagi kár is jelentős.
Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra szólította fel szövetségeseit, hogy gyorsítsák fel a légvédelmi rakéták szállítását.
Ez elsősorban az Egyesült Államokat, valamint azokat a partnereket érinti, amelyek rendelkeznek a Patriot rendszerekhez szükséges rakétákkal, és támogatni tudják a védelmünket
− mondta Zelenszkij, majd hangsúlyozta, hogy
minden partnerünk pontosan tudja, mire van szükségünk, és teljes mértékben tisztában vannak a késlekedés következményeivel.
Donald Trump amerikai elnök júliusban azt mondta, hogy lehetővé kívánja tenni Ukrajna számára légvédelmi rakéták gyártását, azonban ez nem lesz egyszerű feladat.
Jelenleg az is problémát okoz, hogy a gyártási kapacitások szűkössége, valamint a magas költségek nem teszik lehetővé, hogy Ukrajna minden célpont ellen Patriot rakétákat használjon.
Egyes becslések szerint a világon évente mintegy 750 Patriot elfogórakéta készül, miközben orosz és ukrán források szerint Moszkva megközelítőleg havi 40-70 darab Kh-101-est képes gyártani.
Persze a Kh-101 ellen számos egyéb légvédelmi eszköz is bevethető, így a drága Patriot rakétákat érdemes elsősorban az orosz ballisztikus rakétákkal szemben alkalmazni.
A Kh-101 egy levegőből indítható, szubszonikus stratégiai robotrepülőgép, amely
- 900-1000 kilométer/órás sebességre képes,
- indítási tömege mintegy 2,4 tonna, valamint
- 400-800 kilogramm tömegű harci résszel szerelhető.
A fegyver indítása Tu-95-ös és Tu-160-as stratégiai bombázókról történik.
Egyre több a hasonló incidens
Nem csupán Lengyelországban történt hasonló eset az utóbbi időben. A román hatóságok arról számoltak be, hogy orosz drónok július 24. és 26. között három alkalommal repültek be az ország légterébe, melyeket a hadsereg megsemmisített.
Ezt követően Oana Toiu külügyminiszter utasítására hétfőn bekérették Oroszország bukaresti nagykövetét a román külügyminisztériumba. A diplomatának bemutatták a Románia területén lelőtt drónok darabjait is.
A találkozón a román fél kifogásolta az ismétlődő incidenseket, amelyeket jogellenes és felelőtlen cselekményeknek nevezett. Bukarest álláspontja szerint Oroszországot terheli a felelősség a térség egyre romló biztonsági helyzete miatt.
A román külügyminisztérium egyúttal közölte, hogy kiutasítja az orosz nagykövetség egyik diplomatáját, Románia moszkvai nagykövetét pedig hazarendelte konzultációra. Ezek a lépések azt jelzik, hogy a két ország diplomáciai kapcsolata gyorsan romlik.