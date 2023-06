Lengyel sikertörténet: az Intel csipet, a PepsiCo csipszet gyárt Wroclawban Még a sportbarátságnak is volt szerepe abban, hogy az Intel hatalmas európai beruházásaiból Lengyelországnak is jutott egy méretes szelet. Az amerikaiak után a világelső tajvani TSMC csipgyártó is felkerült a lengyelek radarjára.