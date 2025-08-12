Christiano Ronaldo nem spórol: elképesztő összegért vett eljegyzési gyűrűt

A gyűrű középső kövét oldalról további gyémántok szegélyezik, amelyek még nagyobbnak mutatják a már amúgy is lenyűgöző főkövet, amely valószínűleg platinába van foglalva. Bár a pár nem erősítette meg, hogy ki készítette az ékszert, tapasztalt ékszerészek szerint, annak ára 5 millió dollár körül mozoghat.
Ajay Anand, a Rare Carat vezérigazgatója a középső követ több mint 30 karátosra becsülte. A szakértő a gyűrű értékét 5 millió dollárra tette.
Ausztrália egyik vezető gyémántszakértője, Nick Ireland szerint viszont a középső gyémánt ára akár 5 millió dollár felett is lehet, tekintve, hogy valószínűleg a piacon kapható legmagasabb minőségű gyémántról van szó. Hozzátette, hogy az ovális szabásvonalak most nagyon divatosak.
A becslések szerint a középső gyémánt körülbelül 6 grammot nyomhat, míg a gyűrű és a további gyémántok körülbelül 10-15 grammra növelik az ékszer súlyát.
A csillogó kövecskék, amelyek egyben a világ egyik legkeményebb anyagának számítanak, napjainkra az eljegyzési gyűrűk 80 százalékán is feltűnnek. Azonban azt már viszonylag kevesen tudják, hogy a gyémánt csupán az 1950-es évektől lett a „lányok legjobb barátja”, és hatalmas népszerűségét egy ravasz reklámkampánynak köszönhette – és persze minden idők egyik legnagyobb szexszimbólumának, Marilyn Monroe-nak.
A De Beers, amelyen a 20. század elejére már a világ teljes gyémántkitermelésének és gyémántkereskedelmének 80-85 százaléka futott át, alaposan megsínylette az 1929-es világgazdasági válságot, mert a beszűkült kereslet nyomán a drágakő ára ismét a mélybe zuhant. A vállalatcsoport ekkoriban került át az Oppenheimer család kezébe. Az eladások újbóli növelése érdekében a friss tulajdonosok megállapodást kötöttek az USA legrégebbi alapítású reklámügynökségével, és tudatos marketingkampányt indítottak a gyémántokról alkotott társadalmi felfogás megváltoztatására, valamint a szélesebb közönség megszólítására. Ehhez azonban össze kellett kapcsolniuk a drágakövet egy, a lakosság érzelmeihez közel álló dologgal.
A kulcsot az emberi szívhez pedig nem máshol, mint a szerelemben és a házasság intézményében találták meg.
N. W. Ayer reklámszakemberei ügyes reklámüzenetekkel a gyémántot az örökké tartó szerelem zálogává tették. A második világháború után, 1947-ben az ügynökség női szövegírója, Frances Gerety egy új szlogennel – „A diamond is forever” – „A gyémánt örök” – állt elő, és többé nem volt kérdés, hogy az eljegyzési gyűrű csakis gyémántból lehet.
A De Beers marketingkampánya a korabeli Amerika minden hölgyét meggyőzte arról, hogy vőlegényétől gyémántgyűrűt kell kapnia, minden leendő férjet pedig arról, hogy „kéthavi fizetését” kell, hogy áldozza a csillogó ékszerért, ezzel mutatva, mennyit is ér a szerelme.
Az i-re a pontot – vagy stílusosan, a gyűrűre a gyémántot – azonban a Marilyn Monroe és Jane Russell főszereplésével készült „Gentlemen prefer Blondes!” – „Szőkék előnyben” című kasszasiker tette fel, ahol kor legnagyobb szexszimbóluma, Marilyn Monroe érzékien elénekelve a „Diamonds are a girl's best friend” – „ A gyémánt a lányok legjobb barátja” dalt, a drágakövet mindörökre vonzóvá tette a hölgyek számára.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.