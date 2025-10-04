Rekordturizmus Spanyolországban: tiltakozások és korlátozások ellenére is csúcsokat dönt a látogatók száma

Spanyolország idén újabb turisztikai mérföldkövet ért el. Az Országos Statisztikai Intézet (INE) adatai szerint augusztusban 11,3 millió nemzetközi látogatót fogadott az ország, ami 2,9 százalékos növekedés a 2024. augusztusi adatokhoz képest. A július is rekordot hozott, akkor 11 millió külföldi érkezett, 1,6 százalékkal több, mint egy évvel korábban – írja az Euronews.
A két hónapban összesen 22,3 millió turista látogatott Spanyolországba, ami jócskán meghaladta a 2024-es időszak 21,8 milliós számát.
A helyiek tehát ismét hiába tiltakoztak a turisták ellen, és a hatóságok tömegturizmus mérséklésére irányuló intézkedései is kevésnek bizonyultak.
Az INE szerint 2025 első nyolc hónapjában közel 66,8 millió nemzetközi turista látogatott az országba, ami újabb rekord, és 3,9 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát.
A számok megerősítik Spanyolország vezető pozícióját a turisztikai célpontok között, amit főként a brit, francia és német utazók generálnak.
A nyaralási szokások átalakulása arra utal, hogy az őszi hónapokban is folytatódhat a rekorddöntés. Spanyolországban egyre többen választják az úgynevezett „átmeneti időszakokat” a forró nyári hónapok helyett.
A spanyol utazók kevesebb mint 40 százaléka ment nyaralni augusztusban, a hagyományos szabadsághónapban, míg idén minden hatodik spanyol szeptemberre tervezett vakációt az ObservaTUR szerint. Hasonló tendenciát mutatnak a nemzetközi turisták is, így a strandok, bárok és üdülőhelyek augusztus után is zsúfoltak maradtak.
A Kanári-szigeteken a szállodai és apartmanárak 5,3 százalékkal emelkedtek 2023 és 2024 szeptembere között, és immár körülbelül 25 százalékkal magasabbak, mint 2019-ben – közölte az INE.
Az utóbbi években rendszeresek voltak a tiltakozások Spanyolországban, ahol a helyiek a turizmus egyre kezelhetetlenebb mérete ellen emelték fel a hangjukat. A hatóságok több intézkedést is hoztak.
Szeptemberben a kormány bejelentette, hogy 53 ezer turisztikai lakást törölnek a nyilvántartásból, ezek a jövőben tartós bérlakásként működnek majd. A lakásügyi minisztérium arra kérte a platformokat – például az Airbnbt és a Booking.comot –, hogy távolítsák el a hirdetéseket ezekről a lakásokról.
Barcelona 2028-ig teljesen megszüntetné a rövid távú turisztikai apartmanokat, visszaadva több ezer ingatlant a hosszú távú bérleti piacnak. A város 2023-ban a központi kikötőbe érkező napi tengerjáró hajók számát is csökkentette 10-ről 7-re. A katalán kormány pedig adót emelt.
Málaga, a zajos buliturizmusáról ismert nyári üdülőhely kampányt indított a látogatói magatartás javítására. Buszokon, plakátokon és közösségi médiában 10 ajánlást tettek közzé, amelyekben arra kérték a turistákat, hogy csökkentsék a zajt, különösen éjszaka, ne kiabáljanak és ne hallgassanak hangosan zenét lakóövezetekben, valamint használják a kijelölt szemeteseket és mellékhelyiségeket.
A Baleár-szigeteken szigorítottak az alkoholfogyasztás és a bulihajók szabályozásán, hogy visszaszorítsák az extrém viselkedést.
Mindezek ellenére egyre többen látogatnak Spanyolország népszerű üdülőhelyeire.
A Kanári-szigetek például márciusban több mint 1,55 millió külföldi látogatót fogadott, ami 0,9 százalékos növekedés a tavalyi rekordhoz képest. A turisták annyira kisajátítják az erőforrásokat, hogy helyiek kénytelenek autóikban vagy barlangokban aludni, mivel az ingatlanokat a turizmus szereplői felvásárolják.
„Semmi kifogásunk az egyéni turistákkal szemben, de az iparág egyre csak növekszik, feléli a forrásokat, és a sziget egyszerűen nem bírja tovább” – mondta tavaly a sajtónak Ivan Cerdena Molina, az egyik tüntető.
Helyi civil szervezetek most a szigeteket romboló szállodaprojektek és a tervezett tenerifei motorsportpálya leállítását követelik, új turisztikai beruházások moratóriumát, a helyiek garantált hozzáférését az egészségügyhöz és a lakhatáshoz, valamint egy működő ökoturisztikai adót.
