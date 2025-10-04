Rekordturizmus Spanyolországban: tiltakozások és korlátozások ellenére is csúcsokat dönt a látogatók száma

Spanyolország idén újabb turisztikai mérföldkövet ért el. Az Országos Statisztikai Intézet (INE) adatai szerint augusztusban 11,3 millió nemzetközi látogatót fogadott az ország, ami 2,9 százalékos növekedés a 2024. augusztusi adatokhoz képest. A július is rekordot hozott, akkor 11 millió külföldi érkezett, 1,6 százalékkal több, mint egy évvel korábban – írja az Euronews.

Spanyolország sorra dönti a turisztikai rekordokat / Fotó: NurPhoto via AFP

A két hónapban összesen 22,3 millió turista látogatott Spanyolországba, ami jócskán meghaladta a 2024-es időszak 21,8 milliós számát.

A helyiek tehát ismét hiába tiltakoztak a turisták ellen, és a hatóságok tömegturizmus mérséklésére irányuló intézkedései is kevésnek bizonyultak.

Az INE szerint 2025 első nyolc hónapjában közel 66,8 millió nemzetközi turista látogatott az országba, ami újabb rekord, és 3,9 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát.

A számok megerősítik Spanyolország vezető pozícióját a turisztikai célpontok között, amit főként a brit, francia és német utazók generálnak.

Spanyolország már az őszi hónapokban is népszerű turistacélpont

A nyaralási szokások átalakulása arra utal, hogy az őszi hónapokban is folytatódhat a rekorddöntés. Spanyolországban egyre többen választják az úgynevezett „átmeneti időszakokat” a forró nyári hónapok helyett.

A spanyol utazók kevesebb mint 40 százaléka ment nyaralni augusztusban, a hagyományos szabadsághónapban, míg idén minden hatodik spanyol szeptemberre tervezett vakációt az ObservaTUR szerint. Hasonló tendenciát mutatnak a nemzetközi turisták is, így a strandok, bárok és üdülőhelyek augusztus után is zsúfoltak maradtak.

A Kanári-szigeteken a szállodai és apartmanárak 5,3 százalékkal emelkedtek 2023 és 2024 szeptembere között, és immár körülbelül 25 százalékkal magasabbak, mint 2019-ben – közölte az INE.

Néhány nemrég bejelentett spanyol tömegturizmus elleni korlátozás

Az utóbbi években rendszeresek voltak a tiltakozások Spanyolországban, ahol a helyiek a turizmus egyre kezelhetetlenebb mérete ellen emelték fel a hangjukat. A hatóságok több intézkedést is hoztak.