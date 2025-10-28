Lenyűgöző látványt nyújt a világ legjobb repülőtere

Tetőtéri medence, beltéri vízesés, mozi és pillangókert – csupán pár különlegesség a világ legjobb repterének szolgáltatásai közül. A szingapúri Changi repülőtér belső kialakítása minden képzeletet felülmúl, így nem véletlen, hogy évről évre győztesen kerül ki a repülőterek rangsorából.

A Changi repülőtér termináljában található Rain Vortex nemcsak mérnöki bravúr, hanem egy ökológiai csoda is / Fotó: Anadolu via AFP / Agoes Rudianto

A Changi repülőtér nem csupán egy közlekedési csomópont, hanem önmagában is egy látványosság

A légikikötő több mint 10 ezer embernek ad munkahelyet, éves szinten mintegy 4,5 milliárd szingapúri dolláros árbevételt termel, és kb. 65 milliós utasforgalmat bonyolít le.

A repülőtér különleges Jewel komplexumában található a világ legmagasabb fedett vízesése, amely esővizet használ, és csaknem 40 méter magas, buja növényzettel van körülvéve. A Jewel létesítmény 1,7 milliárd dolláros, azaz mintegy 480 milliárd forintos költségvetésből épült, Moshe Safdie vezetésével, aki Szingapúr ikonikus épületét, a Marina Bay Sandset is megálmodta.

