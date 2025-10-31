Egymilliárd dollárból épül meg a világ legextrémebb stadionja

Öt város Rijád, Dzsidda, Abha, Al-Chubar és a The Line nevű 150 kilométer hosszú lineáris város vesz részt a világbajnokság rendezésében. A pályázati anyag szerint a legutóbbiban található Neom Stadion igazi világszenzációnak ígérkezik, és garantáltan semmi máshoz nem hasonlítható élmény nyújt majd.

NEOM Stadion / Fotó: Parametric Architecture / NEOM / Parametric Architecture / NEOM

Így fog kinézni az egymilliárd dolláros futurisztikus stadion

A Neom Stadion befogadóképességét 46 010 főre tervezik, teljes mértékben high-tech lesz, e-ticket rendszerrel, 4K Ultra HD adással. A tervek szerint az építkezés 2027-ben kezdődik, és 2032-ben fejeződik majd be. Két évvel később pedig ott rendeznék a világbajnokság több csoportmeccse mellett az egyik negyeddöntőt is. A vb után a szaúdi profi ligás Al-Hilal és Al-Nassr labdarúgóklubok otthona lenne, de szórakoztató központként is funkcionál majd. A stadion 100%-ban megújuló energiával fog működni.

A Neom projekt egyébiránt a Vision 2030 egyik központi pillére, azaz része annak a nagyszabású tervnek, amelynek eredményeként Szaúd-Arábia 2030-ra jelentősen csökkenteni kívánja a kőolajtól való gazdasági függőségét. Az eredetileg 2017-ben bejelentett terv egy olyan óriásmetropoliszról szólt, amely 2030-ra valósul meg, és összesen 500 milliárd dollárba kerül. Ezt azóta jócskán felülírta a valóság, ugyanis a Neom várható költségeit jelenleg 1,5 billió dollárra becsülik.

