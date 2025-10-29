Deviza
EUR/HUF388.05 -0.04% USD/HUF332.89 -0.07% GBP/HUF440.33 -0.44% CHF/HUF417.89 -0.5% PLN/HUF91.57 -0.19% RON/HUF76.3 -0.09% CZK/HUF15.94 -0.15% EUR/HUF388.05 -0.04% USD/HUF332.89 -0.07% GBP/HUF440.33 -0.44% CHF/HUF417.89 -0.5% PLN/HUF91.57 -0.19% RON/HUF76.3 -0.09% CZK/HUF15.94 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,141.14 +0.8% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL3,014 +2.59% OTP31,700 +1.38% RICHTER10,400 -0.67% OPUS552 -2.65% ANY7,180 0% AUTOWALLIS157 -1.26% WABERERS5,260 +5.2% BUMIX9,966.73 -0.23% CETOP3,669.28 +0.16% CETOP NTR2,293.91 +0.16% BUX107,141.14 +0.8% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL3,014 +2.59% OTP31,700 +1.38% RICHTER10,400 -0.67% OPUS552 -2.65% ANY7,180 0% AUTOWALLIS157 -1.26% WABERERS5,260 +5.2% BUMIX9,966.73 -0.23% CETOP3,669.28 +0.16% CETOP NTR2,293.91 +0.16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kriptovaluta
kriptovaluta piac
pénzküldés

Jöhet a filléres utalások ideje! Kriptovalutát dob piacra a világ egyik legrégebbi pénzküldőóriása

A Western Union egy amerikai dollárhoz kötött stabilcoin bevezetését tervezi a Solana blokkláncon. A globális pénzküldőóriás kriptója akár teljesen átformálhatja az átutalási iparágat.
VG
2025.10.29, 16:50

A kezdeményezés célja a határokon átnyúló pénzátutalások modernizálása kihasználva a blokkláncrendszer hatékonyságát. Segítségével a világ legeldugottabb régióiban is elérhetővé válik majd a pénzküldés, ott, ahol a bankok nem, a kriptovaluták viszont működnek. A vállalat szerint a jövőben a stabilcoin a Western Union lakossági átutalási hálózatának gerinceként fog szolgálni – csökkentve az elszámolási költségeket, javítva közben a tranzakciók sebességét és átláthatóságát.

A Western Union stabilcoinja akár teljesen átformálhatja az átutalási iparágat
A Western Union stabilcoinja akár teljesen átformálhatja az átutalási iparágat / Fotó: Hans Lucas via AFP  (illusztráció)

A Western Union stabilcoinja akár teljesen átformálhatja az átutalási iparágat

A vállalat vezérigazgatója, Devin McGranahan az utolsó negyedéves beszámolóban egyértelművé tette, hogy a Western Union a jövőben megerősíti az on-ramp és off-ramp szolgáltatásait, vagyis a hidakat a hagyományos pénz és a digitális eszközök között. A döntés pedig hatalmas mérföldkő lehet az átutalási iparágban, tekintve Western Union vállalat 200-nál is több országban van jelen, és hatalmas partnerhálózattal rendelkezik. A cég bevezetésre kerülő Solana-alapú stabilcoinja; az US Dollar Payment Token (USDPT) akár teljesen átformálhatja a lakossági pénzküldéseket azzal, ha sikerül, akár csak szerény díjcsökkentést is elérnie a hagyományos banki és kártyahálózatokhoz képest. 

A Solana egy olyan blokkláncplatform, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy decentralizált alkalmazásoknak (DAppoknak) adjon otthont, és a tranzakciókat gyorsan, alacsony költség mellett dolgozza fel. A Solana blokklánc legfőbb előnye tehát abban rejlik, hogy a tranzakciókat akár egy másodperc alatt is képes véglegesíteni, miközben a költsége az eddigi pénzküldések töredékébe kerül. 

A Western Union dollárhoz kötött stablecoinjának kibocsátója az Anchorage Digital Bank. A Blocknews szerint a piacra lépés időzítése nem is lehetne jobb; 2025-ben a globális stablecoin-piac ugyanis meghaladta a 250 milliárd dollárt, ami a szabályozási egyértelműségnek és a fizetési szektorban való növekvő elfogadásnak köszönhető. A forgalom nagy része vállalatok közötti és személyes átutalásokból áll, ami jól mutatja, hogy a stablecoinok már a gazdaság mélyebb rétegeiben is teret nyernek.

További részletek az Origo oldalán olvashatóak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu