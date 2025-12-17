Deviza
EUR/HUF389,41 +1,01% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,85 +0,75% CHF/HUF417,01 +1,08% PLN/HUF92,31 +0,88% RON/HUF76,48 +1,02% CZK/HUF15,97 +0,66% EUR/HUF389,41 +1,01% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,85 +0,75% CHF/HUF417,01 +1,08% PLN/HUF92,31 +0,88% RON/HUF76,48 +1,02% CZK/HUF15,97 +0,66%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14% BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légi közlekedés
Pécs-Pogány Repülőtér
repülőtér
München
személyszállítás

Újraindulhat a légi közlekedés az egyik vidéki városunkból

Tavasztól rendszeres légi járat indul a Pécs-Pogány repülőtérről Münchenbe, ezzel újraindul ott a személyszállítás. A finanszírozás második körét azonban még elő kell teremteni.
Világgazdaság
2025.12.17, 16:13
Frissítve: 2025.12.17, 17:29

A Pécs-Pogány repülőtérről induló személyszállítás újraindításáról tavasz óta zajló tárgyalássorozat egy nemzetközi szereplővel hozott áttörést: a Lufthansa egyik regionális feladatokat ellátó partnere vállalná a Pécs–München útvonal működtetését 2026 márciusától – adta hírül az Origo.

Pécs-Pogány repülőtér
A Pécs-Pogány repülőtérről tavasszal újraindulhat a személyszállítás is / Fotó: Pécs-Pogány repülőtér / Facebook

Új fejezet a Pécs-Pogány repülőtér történetében

A Lufthansa hálózatának köszönhetően a müncheni átszállással, egyetlen jeggyel gyakorlatilag a világ bármely pontja elérhetővé válna a pécsi utasok számára. A felek négy évre kötöttek szerződést, ami nemcsak kiszámíthatóságot ad, hanem jelentősen csökkenti az indulás költségeit is – írja a Pécsi Stop.

A járatindítás pénzügyi háttere azonban továbbra is kulcskérdés. Az induláshoz összesen kétszer 100 ezer euróra van szükség, amelyet két ütemben kell előteremteni: az első részletet december végéig, a másodikat pedig 2026 tavaszáig.

Az első részlet már összeállt: három partner – a Körber Hungária, a British American Tobacco Hungary és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara – biztosította a szükséges forrást. 

A városvezetés további vállalatokkal és turisztikai szereplőkkel is egyeztet a második ütem finanszírozásáról, ebben kiemelt partnerként számítanak a Pécsi Tudományegyetemre és fenntartójára is.

A tervek szerint 2026 márciusának végétől hetente két alkalommal, hétfőn és csütörtökön indulhatnának járatok Pécsről Münchenbe.

Tavaly tavasszal egyszer már megkezdődött a személyszállítás a repülőtérről, de azóta már le is állt – ezzel, valamint a cargoforgalom beindulásával itt foglalkoztunk bővebben.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu