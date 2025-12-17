Újraindulhat a légi közlekedés az egyik vidéki városunkból

A Pécs-Pogány repülőtérről induló személyszállítás újraindításáról tavasz óta zajló tárgyalássorozat egy nemzetközi szereplővel hozott áttörést: a Lufthansa egyik regionális feladatokat ellátó partnere vállalná a Pécs–München útvonal működtetését 2026 márciusától – adta hírül az Origo.

A Pécs-Pogány repülőtérről tavasszal újraindulhat a személyszállítás is / Fotó: Pécs-Pogány repülőtér / Facebook

Új fejezet a Pécs-Pogány repülőtér történetében

A Lufthansa hálózatának köszönhetően a müncheni átszállással, egyetlen jeggyel gyakorlatilag a világ bármely pontja elérhetővé válna a pécsi utasok számára. A felek négy évre kötöttek szerződést, ami nemcsak kiszámíthatóságot ad, hanem jelentősen csökkenti az indulás költségeit is – írja a Pécsi Stop.

A járatindítás pénzügyi háttere azonban továbbra is kulcskérdés. Az induláshoz összesen kétszer 100 ezer euróra van szükség, amelyet két ütemben kell előteremteni: az első részletet december végéig, a másodikat pedig 2026 tavaszáig.

Az első részlet már összeállt: három partner – a Körber Hungária, a British American Tobacco Hungary és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara – biztosította a szükséges forrást.

A városvezetés további vállalatokkal és turisztikai szereplőkkel is egyeztet a második ütem finanszírozásáról, ebben kiemelt partnerként számítanak a Pécsi Tudományegyetemre és fenntartójára is.

A tervek szerint 2026 márciusának végétől hetente két alkalommal, hétfőn és csütörtökön indulhatnának járatok Pécsről Münchenbe.

Tavaly tavasszal egyszer már megkezdődött a személyszállítás a repülőtérről, de azóta már le is állt – ezzel, valamint a cargoforgalom beindulásával itt foglalkoztunk bővebben.