Deviza
EUR/HUF389,41 +1,01% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,85 +0,75% CHF/HUF417,01 +1,08% PLN/HUF92,31 +0,88% RON/HUF76,48 +1,02% CZK/HUF15,97 +0,66% EUR/HUF389,41 +1,01% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,85 +0,75% CHF/HUF417,01 +1,08% PLN/HUF92,31 +0,88% RON/HUF76,48 +1,02% CZK/HUF15,97 +0,66%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14% BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
repülőjegy
olcsó repülőjegy
repülőjegyárak

Így foglalja a repülőjegyet, hogy a lehető legolcsóbb legyen

A légitársaságok kifinomult árképzési stratégiái miatt a hagyományos keddi foglalási szabály többé nem érvényes, míg a hét egy másik napján történt foglalás akár 17 százalékos megtakarítást is jelenthet a repülőjegyárakon.
VG
2025.12.17, 16:25
Frissítve: 2025.12.17, 17:26

Kiderült, hogy a hét melyik napján foglalva a legolcsóbbak a repülőjegyek, az eredmény pedig ellentmond a régóta fennálló közvélekedésnek. A légitársaságok árképzési módszerei az utóbbi években sokat fejlődtek, manapság már a kereslet és a kínálat is folyamatosan változtatja a tarifát. Ez azt jelenti, hogy ugyanannak a repülőjegynek az árai akár többször is változhatnak egyetlen nap alatt, azonban még így is vannak kedvezőbb időpontok a repülőjegy foglalására. A Mirror összeszedte, mikor érdemes leginkább jegyekre vadásznunk.

Megvan, melyik napon foglalva a legolcsóbb a repülőjegy (illusztráció)
Megvan, melyik napon foglalva a legolcsóbb a repülőjegy (illusztráció)

Megvan, melyik napon foglalva a legolcsóbb a repülőjegy

Az Expedia legújabb Air Hacks jelentése, amely nagy mennyiségű globális foglalási adaton alapul, megállapította, hogy a vasárnap a legolcsóbb nap a foglalásra. A kutatás szerint azok, akik vasárnap foglaltak, körülbelül 6 százalékot takarítottak meg a belföldi járatokon és akár 17 százalékot a nemzetközi utakon a hétfői vagy pénteki foglalási napokhoz képest. Habár ez egyetlen jegy esetében csak kis megtakarítás, de egy család vagy csoport számára akár igen jelentős összeg is lehet. 

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu