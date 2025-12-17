Új testület dolgozik a mesterséges intelligencia hazai szabályozásán (X)

A mesterséges intelligencia fejlődése az elmúlt években gyors és átfogó változásokat indított el, amelyek egyszerre érintik a gazdaságot, az oktatást, az állam működését és már a mindennapi életünket is. Az új technológiák komoly lehetőségeket kínálnak, ugyanakkor rengeteg szabályozási, etikai és biztonsági kérdést is felvetnek, melyekre gyors válaszokat kell adni. Ezek kezelése összehangolt szakmai gondolkodást igényel, amely túlmutat egyetlen ágazat vagy hatóság hatáskörén. Ennek érdekében jött létre a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács, egy olyan fórum, amelyben a tudomány, a gazdaság, az oktatás és az állam szereplői közösen alakíthatnak ki iránymutatásokat és javaslatokat a felelős és hatékony hazai alkalmazásra.

Létrejött a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács / Fotó: MMIT

A mesterséges intelligencia szabályozása uniós előírás

Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, a tanács elnöke az alakuló ülés utáni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a testület egyebek mellett figyelemmel kíséri majd a területet érintő technológiai fejlődést és hatósági gyakorlatot, valamint ajánlásokat és szakpolitikai javaslatokat tesz. A kormánybiztos felidézte: az Európai Unió jogszabályai előírják, hogy a tagállamoknak milyen hatóságokat és intézményeket kell létrehozniuk a mesterséges intelligencia területén. Magyarország ezen a téren is az elsők között lépett, mert a mesterséges intelligencia kérdése túl fontos ahhoz, hogy kizárólag hatósági keretek között kezeljék – emelte ki.

Minden fontos szereplő részt vesz a munkában

A Magyar Mesterséges Intelligencia Tanácsban helyet kapnak:

a tudományos élet,

az akadémia,

az egyetemek,

a piacfelügyeleti és más hatóságok,

valamint a gazdasági szereplők képviselői is.

A tanács elé kerül minden olyan kérdés, amely Magyarországon a mesterséges intelligenciával kapcsolatban felmerül.

Az alakuló ülésen nemcsak szervezeti kérdésekről volt szó, hanem szakmai javaslatok is elhangzottak. Ezek közül Palkovics László kiemelte annak fontosságát, hogy Magyarországnak legyen saját, hazai felhőalapú szolgáltatása a mesterséges intelligencia területén.

Szorgalmazták, hogy a felsőoktatási intézmények minél gyorsabban építsék be a mesterséges intelligenciával kapcsolatos ismereteket a képzéseikbe, akár önálló tananyagként, akár oktatási eszközként.

A tanács létrehozásával Magyarország olyan szervezetet hozott létre, amely képes iránymutatást adni minden, a mesterséges intelligenciát érintő kérdésben – emelte ki a tanács elnöke. Vajda Viktor, a tanács főtitkára elmondta: a testület egyedülálló, hiánypótló fórum Magyarországon. Olyan kiemelt szakpolitikai javaslatokat dolgoz ki, amelyek segítik a hazai mesterségesintelligencia-stratégia naprakészen tartását, egy etikai kódex megalkotását, illetve szabályozói és fizikai tesztkörnyezetek kialakítását.

