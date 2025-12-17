Deviza
EUR/HUF389,41 +1,01% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,85 +0,75% CHF/HUF417,01 +1,08% PLN/HUF92,31 +0,88% RON/HUF76,48 +1,02% CZK/HUF15,97 +0,66% EUR/HUF389,41 +1,01% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,85 +0,75% CHF/HUF417,01 +1,08% PLN/HUF92,31 +0,88% RON/HUF76,48 +1,02% CZK/HUF15,97 +0,66%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14% BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Chevron
Egyesült Államok
energiabiztonság
Szijjártó Péter
LNG
Brüsszel
MVM

Míg Brüsszel elzárná a gázcsapot, Washingtonban újabb szövetség született: öt évre garantált a magyar energiabiztonság – Szijjártó elárulta a részleteket

Washington egyre nagyobb segítséget nyújt, miközben Brüsszel folyamatosan aláássa Magyarország energiaellátását. Az amerikai–magyar energiaügyi együttműködés új szintre lépett: az MVM és a Chevron megállapodása évi 400 millió köbméter LNG-t biztosít az elkövetkező öt évben.
VG/MTI
2025.12.17, 16:17
Frissítve: 2025.12.17, 18:14

Az MVM öt évre szóló szerződést kötött az amerikai Chevronnal, amely évente 400 millió köbméter cseppfolyósított földgázt (LNG) szállít Magyarországra. Szijjártó Péter kiemelte, hogy ez az első alkalom, hogy amerikai LNG a magyar energiaellátás része lesz, miközben Brüsszel továbbra is akadályozza az ország energiafüggetlenségét.

chevron mvm lng szijjártó péter
 Az amerikai–magyar energiaügyi együttműködés új szintre lépett: az MVM és a Chevron megállapodása évi 400 millió köbméter LNG-t biztosít az elkövetkező öt évben / Fotó: AFP

Kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy az MVM öt évre szóló megállapodást kötött az amerikai Chevronnal, amely évente 400 millió köbméter cseppfolyósított földgázt (LNG) szállít Magyarországra. 

Ez összesen kétmilliárd köbméternyi amerikai eredetű LNG-t jelent a következő öt évre, és az első alkalom, hogy az amerikai földgáz része lesz a magyar energiaellátásnak.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke, a gazdaság és a családok érdeke, hogy több forrásból, több útvonalon vásároljon energiahordozókat, így fenntartható a rezsicsökkentés és a legalacsonyabb energiaszámlák biztosítása az országban.

Szijjártó kiemelte, hogy a magyar–amerikai együttműködés a józan észen alapul, nem ideológiai, hanem fizikai kérdés az energiaellátás.

Míg Washington megérti, hogy a földrajz meghatározó szerepet játszik az energiaellátásban, Brüsszel képtelen felfogni mindezt

– fogalmazott a tárcavezető.

A miniszter élesen bírálta az EU-t, mondván, Brüsszel folyamatosan aláássa Magyarország energiaellátásának biztonságát, és akadályozza az ország kritikus fontosságú energiaszállítási útvonalait. Ezzel szemben az Egyesült Államok – különösen Donald Trump elnök döntése révén – hozzájárul az ország energiafüggetlenségének biztosításához, mentesítve Magyarországot az amerikai szankciók alól az orosz energiahordozókra vonatkozóan.

 

A földgáz mellett a nukleáris energia területén is bővül a magyar–amerikai együttműködés. Szijjártó elmondta, hogy a Paksi Atomerőmű üzemidejét meghosszabbítják, két új blokk épül, és az amerikai Westinghouse által gyártott nukleáris fűtőelemeket 2028–2029-től integrálják a magyar rendszerbe. Emellett megállapodtak a használt fűtőelemek biztonságos tárolásáról és kis moduláris atomerőművek építéséről amerikai technológiai támogatással.

A Chevron tovább erősíti a Brüsszel elleni védelmet

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az amerikai–magyar energiaügyi együttműködés alapja a partnerség és a kölcsönös bizalom, amely lehetővé teszi Magyarország számára, hogy biztonságos, sokforrású és stabil energiaellátást biztosítson az ország számára, szemben Brüsszel folyamatos korlátozó politikájával.

Szijjártó zárásként köszönetet mondott az amerikai kormánynak, Donald Trump elnöknek és az amerikai energiaügyi minisztériumnak az elkötelezett együttműködésért, amely új alapokra helyezte a két ország energiaügyi kapcsolatát.

Végre megmagyarázta az Európai Unió, miért teszi rá igazából a kezét a befagyasztott orosz vagyonra: Szijjártó Péter azonnal romba döntötte az érvelést – de jött Kaja Kallas

A feszültség az orosz vagyon befagyasztása és a fegyveres támogatás körül összpontosul. Szijjártó Péter szerint az EU minden szabályt áthágna, hogy Ukrajna támogatásával háborús költségeket rójon Európára, míg Kaja Kallas szerint a segítség elkerülhetetlen és hosszú távon mindenkinek kifizetődő.

 

Energiaválság

Energiaválság
1089 cikk

 

 

  •  

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu