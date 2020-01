Izgalmas lehet a Kulcs-Soft-sztori

Látványos mozgásokat produkált a piacon tavaly a Kulcs-Soft részvénye. A cég 2020-ra vonatkozó céljairól és az elért eredményekről Kulcsár Tibort, a társaság alapítóját és igazgatóságának elnökét kérdeztük.

Hogyan értékeli a vállalat 2019-es teljesítményét?

Jól alakultak a bevételeink, pontos adat még nem áll rendelkezésre, a december nálunk rendszerint erős hónapnak számít, így azt várjuk, hogy magas lesz a cég nyeresége is. Szépen spóroltunk a költségeken, emellett nagyon fontos, hogy nem pusztán üzleti, hanem szakmai szempontból is jó évet zárunk. A dobozos szoftverek terén is újdonságokkal szolgáltunk, és elkészült, december közepén be is mutattuk az egységes ügyviteli programcsomagunkat, a Kulcs-Üzletet is, amely a felhőtechnológián alapszik.

Hozzávetőlegesen mekkora nyereséget érhetett el a társaság?

Annyit elárulhatok, hogy több profitot termeltünk, mint 2018-ban.

2019 végére jelentősen növekedett a cég papírjainak árfolyama. Ebben mekkora szerepet játszott a spekuláció?

Véleményem szerint a Kulcs-Soft valós értékét árazza a piac, amelyet a nagyjából 3000 forint körüli ár tükröz. Ha a Kulcs-Üzlet beválik, és egy éven belül el tudjuk érni a tízezer előfizetőt, akkor ebben az árfolyamban még rengeteg tartalék van.

Mit vár az idei évtől, mik lesznek a fontosabb mérföldkövek?

A Kulcs-Üzlet programcsomagnak meghatározó szerep jut. Emellett kíváncsian várjuk, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszereibe milyen új eszközöket, ágazatokat csatornáznak be a kötelező adatszolgáltatás keretében, ami szintén adhat majd munkát.

Milyen eredménnyel lenne elégedett?

Ha 2020. december végén az új programra legalább tízezer előfizetőnk lesz, akkor boldog leszek.

