Az Ant csoport hosszú menetelése

A digitális fizetési és egyéb online pénzügyi szolgáltatásairól ismert kínai fintech konglomerátum,

az Ant csoport utóbbi időszakban tapasztalható előretörése hirtelen megakadt,

miután a kínai hatóságok felfüggesztették a cég tőzsdei kibocsátását (IPO), amit eredetileg november 5-re terveztek a hongkongi és a sanghaji tőzsdén. A felfüggesztést valószínűleg az Ant többségi befolyással rendelkező részvényese, Jack Ma nemrégiben elmondott beszéde váltotta ki. Jack Ma ugyanis kritizálta a kínai pénzügyi szabályozásokat, amelyek szerinte nem megfelelően kezelik és támogatják a fintech innovációkat.

Az Ant IPO-ja a világ eddigi legnagyobb tőzsdei kibocsátása lett volna, felülmúlta volna a Saudi Aramco IPO-ját is (25,6 milliárd dollár értékben adtak el az olajtársaság részvényeiből tavaly decemberben), valamint az Ant unokatestvérének, az Alibabának a kibocsátását (a cég papírjait 25 milliárd dollár értékben vezették be a New York-i tőzsdére 2014-ben). Az Ant csoport IPO-tájékoztatója szerint a cég 34,4 milliárd dollár értékű (részvényeinek mintegy 11 százalékát kitevő) tőkeemelést szeretne megvalósítani. A teljes piaci értéke így 313,4 milliárd dollár lenne, és ezzel a harmadik legnagyobb tőzsdei vállalattá válna,

illetve a világ 12. legnagyobb tőzsdei cége lenne, megelőzve a JPMorgan Chase-t.

Az Ant meg fogja dönteni a világrekordot, ha folytathatja az IPO-ját? Ha a felfüggesztést az üzleti tevékenységére vonatkozó új szabályozási szigorítások is kísérik, akkor a piaci értéke biztosan csökkenni fog, ám az Ant eddigi rövid története során bebizonyította, hogy kellő kreativitás és kitartás jellemzi. Digitális fizetési alkalmazása népszerű, ennek kiaknázásával sikeresen terjeszkedett a befektetési alapok, biztosítási termékek és más pénzügyi szolgáltatások értékesítésének piacán, és a jelenlegi üzleti tevékenységeiben rejlő növekedési potenciál mellett más növekedési lehetőségei is vannak.

Az Antnak ugyanis például saját algoritmusai vannak arra,

hogy hitelkockázati információkat generáljon a digitális fizetést használóknak, beleértve azokat, akik rendszeresen vásárolnak vagy adnak el online. A credit scoring, ha a kínai szabályozó hatóságok engedélyezik, egy új, önálló üzleti szolgáltatás lehet ellátásilánc-cégek, ingatlant bérbe adók, bankok és különböző munkaadók számára.

A külpiacokon történő terjeszkedés egy újabb potenciális növekedési területnek számít. A kínai e-finance piacon az Ant dominanciája tapasztalható, a külföldi üzleti tevékenysége viszont csekélynek tekinthető. A jól használható algoritmusaival és technikai know-how-jával képesnek kell lennie arra, hogy piaci keresletet találjon sok más országban az Alibaba nemzetközi terjeszkedésére támaszkodva, különösen, ha elnyeri a külföldi szabályozó hatóságok bizalmát.

Ez utóbbi azonban igen kérdéses. A kínai vállalatokkal szemben mostanában bevezetett amerikai és indiai szigorítások azt jelzik, hogy az Ant külpiaci kilátásai a geopolitikai helyzettől függhetnek, amelyet a cég nem tud befolyásolni.

A kínai szabályozó hatóságoknak még nagyobb hatásuk lesz arra, hogy az Ant milyen mértékben tud majd növekedni és az új üzletágakban terjeszkedni.

Az amerikai és az európai szabályozó hatóságokhoz hasonlóan (amelyek megkülönböztetett bánásmódot alkalmaznak a saját big tech cégeikkel szemben), a kínai hatóságok is aggódnak az Ant digitális fizetések terén meglévő monopóliumközeli helyzete miatt, valamint amiatt is, hogy ez a helyzet milyen kockázatokkal jár a pénzügyi stabilitás és az adatvédelem terén.

Ezeket az aggodalmakat azzal kell összevetni, hogy az Ant és a fintech innovációk milyen értéket nyújtanak a társadalomnak.

Miközben néhány innováció szélesítheti a szakadékot a technológiákhoz hozzáférők és az azokkal nem rendelkezők között, az Ant a pénzügyi inklúzió elősegítőjének tekinthető. Technológiája révén több millió olyan kis- és közepes vállalkozás (köztük Kína szegényebb, marginalizált régiói­ból kikerülő cégek) fér hozzá a hitelekhez, amelyek korábban nem tudtak hitelt felvenni a biztosítékként beszámítható eszközök hiányában. Az Ant emellett a nemi egyenlőség kérdését is elősegíti.

Miközben az offline vállalkozók körében három az egyhez a fér­fiak és a nők közötti arány, az online vállalkozók körében majdnem egyenlő arányban vannak jelen. Továbbá a nők vezette cégeket az Ant hitelezési programja is támogatja, amely a vállalkozások eredményeit veszi figyelembe, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi vezeti-e őket.

Az Ant a kínai kamatráták liberalizálásában is szerepet játszott.

A kamat- és az árfolyamszintek bármely gazdaságban kétségkívül a legfontosabb árak közé tartoznak, és a fintech forradalom előtt Kína plafont szabott a betéteseknek kifizetett kamatokra (illetve a hitelkamatok mértékét is korlátozták), ami azt jelentette, hogy a háztartások a piaci kamatszint alatti hozamokat kaptak a befektetéseik után.

Ha a háztartási megtakarítások után piaci kamatokat fizetnek, az erősíti a gazdaság hatékonyságát, és potenciálisan csökkenti Kína külső egyensúlytalanságát. A szükséges reformokat azonban nehéz volt megvalósítani, mivel a kereskedelmi bankoknak, amelyek hasznot húztak az alacsony betéti kamatokból, alig állt érdekükben a változtatás, és a kamatokra vonatkozó szabályozások megakadályozták, hogy a bankok egyénileg eltérjenek a status quótól.

Az Ant azonban 2013 júniusában mindent megváltoztatott, amikor bevezette a Yuebaót,

egy könnyen elérhető pénzpiaci alapot, amely piaci kamatot fizet. Azzal, hogy szinte azonnali vásárlást, törlesztést és egy alacsony kezdeti befektetést (1 jüan értékben) tesz lehetővé, a Yuebao milliónyi átlagos háztartást segített annak felismerésében, hogy nem kell elfogadniuk a bankok alacsony kamatait. Saját kutatásomban – amelyet Greg Buchakkal (Stanford Egyetem) és Hu Csia-jinnel (Peking Egyetem) készítettem – azt mutattuk ki, hogy a Yuebao de facto pénzügyi liberalizációt váltott ki szerte Kínában azzal, hogy nyomást gyakorolt a bankokra, így saját piaci árazású termékekkel kellett megjelenniük.

Az átlagos kínai fogyasztók ma már olyan minőségű banki szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá, amelyek elképzelhetetlenek voltak e csendes pénzügyi forradalom előtt. Azon túlmenően, hogy a társadalom számára előnyös versenyhelyzetet hoz létre, az Ant sok bankot is segít abban, hogy kibővítsék a saját üzleti tevékenységüket, és fokozzák a hatékonyságukat a közös hitelezési megállapodások révén.

Ez a felállás az adott bank alacsony tőkeköltségből adódó előnyét az Ant kockázatkezelésre és költségkontrollra vonatkozó adat- és algoritmus-vezérelt megközelítésével vegyíti. Száz ilyen partnerség működtetésével az Ant sok hitelképes adóst fedezett fel, akik korábban láthatatlanok voltak a bankok számára, vagy túl drága volt őket kiszolgálni. További pozitívum, hogy ezen hitelek bedőlési rátája gyakran alacsonyabb, mint a bankok saját hiteleié.

Az Ant terjeszkedéséből származó társadalmi előnyök legtöbbje a profitvezérelt tevékenységek mellékterméke.

Ez teszi őket fenntarthatóvá. Az Ant üzleti tevékenységének nagy szegmensét a személyi hitelek teszik ki, amelyek segíthetik a háztartásokat abban, hogy jobban kezeljék az átmeneti jövedelmeket vagy a kiadási sokkokat. Az egyik aggodalom azonban, hogy az ilyen hitelekhez való nagyobb hozzáférhetőség azt okozhatja, hogy a pénzügyileg kevésbé szofisztikált emberek túl sok adósságot vállalnak fel, vagy ezek a hitelek ezeknek az embereknek a pénzügyekkel kapcsolatos téves attitűdjeit tovább súlyosbíthatják, ami nagyobb fokú pénzügyi instabilitást válthat ki.

Ezek az aggodalmak azonban jellemzően nem rendszerszintű tényeken alapulnak. Még több kutatás elősegítené, hogy az Ant – és általában a fintech innováció – oly módon fejlődjön, hogy az ne csak a pénzügyi befektetőknek, hanem az egész társadalomnak előnyös legyen.