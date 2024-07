Műanyaghulladékból gyártana saját célra alapanyagot a Mol

A műanyaghulladékok kémiai újrahasznosítása területén indít együttműködést a Mol csoport és a globális folyamattechnológiával, energetikai megoldásokkal foglalkozó Lummus Technology. Megkezdték az első olyan újrahasznosító tervezését, amely majd a Lummus eljárásával működik.

A Mol tiszaújvárosi telephelyén épül a hulladékhasznosító (képünkön az új poliolüzem) / Fotó: Koszticsák Szilárd

Értékes alapanyaggá válik a hulladék

Az üzem a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén épül. Évente 40 ezer tonna vegyes műanyaghulladék feldolgozására lesz képes. Az általa átalakított, nagy értékű vegyipari termékeket és alapanyagokat a Mol petrolkémiai üzemében fogják feldolgozni. Az üzemnek lesznek az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását szolgáló tervezési elemei is, többek között egy teljesen elektromos pirolízisreaktor. Ennek eredményeként az egység normál üzemmódban nulla közvetlen scope 1 szintű azaz közvetlen vállalati kibocsátású lesz.

A műanyagok kémiai újrahasznosítása része a Mol azon kötelezettségvállalásának, amelynek keretében

a vállalat évente közel 5 millió tonna települési szilárd hulladékot gyűjt be Magyarországon,

e hulladékot kezeli, és

elvégzi az ezekhez kapcsolódó beruházásokat.

További lépcsői lesznek az együttműködésnek

A Mol a közelmúltban már befektetett a közép-európai műanyaghulladék-újrahasznosításba. Ennek eredményeként fenntartható vegyületek széles skáláját kínálja különböző iparágaknak, beleértve az autóipart, az építőipart és a csomagolóipart is.

„A vegyipar is fontos szerepet fog játszani a körforgásos gazdaság beindításában és az okosátmenet felgyorsításában. (…) A Lummus pirolízistechnológiája révén a műanyaghulladékot nagy értékű vegyi anyagokká és nyersanyagokká alakíthatjuk át” – idézi a közlemény Szabó Gabrielt, a Mol csoport downstream üzletágának ügyvezető igazgatóját. A most bejelentett projekt része a Lummus és a Mol 2023-ban kötött partnerségének, amelynek célja a műanyagok kémiai újrahasznosításának bevezetése és integrálása a Mol magyarországi és szlovákiai létesítményeibe. A Lummus az olefingyártás, a katalitikus krakkolás és a maradékfeldolgozási technológiák terén szerzett tapasztalatával és szakértelmével is támogatja majd a Mol csoportot.