Leggyakrabban frissen, a reggeli szendvics mellé és salátába fogyasztunk paradicsomot – ilyenkor válasszunk kicsi, falatnyi méretű koktélfajtákat, amelyek édesek, lédúsak és valódi élmény összeroppantani őket a fogainkkal. Szinte az összes koktél- és snackparadicsom-fajta remek választás lesz – ha gyermekekkel akarjuk megszerettetni, érdemes kipróbálni a jellemzően sárga héjú roppanós miniparadicsomot, és az olyan különlegességet, mint a szuperédes eperparadicsom.

Fotó: Picasa

A kisebb méretű paradicsomok rengeteg néven ismertek, hiszen méretben, szín- és formavilágban is különböznek: a kisebb, enyhén ovális formájú paradicsomokat általában snackparadicsom néven találjuk meg, a kicsit nagyobb fajták gyakran szilva-, datolya- vagy koktélparadicsom néven érhetőek el, de népszerűek még az egészen apró cherryparadicsomok is, melyek akkorák, mint egy szép cseresznyeszem, a megnevezése is erre utal. Ezeknek a paradicsomoknak héja általában vékonyabb, állaguk lédús, ízük az egyik legédesebb, és szinte bármilyen fogyasztási célra remek választás, akár egy jó film közben is ezt nassolhatjuk kanapén ülve.

Grillezve kísérletezni

Ha szabad tűzön, vagy akár a konyhában szeretnénk paradicsomot grillezni, keményebb héjú, húsos fajtákat válasszunk. Ha nyársra szeretnénk húzni, akár a legkisebb méretű paradicsom is remek választás, ám egyébként nyugodtan keressünk nagyobb méretet: a grillezéshez megfelelő paradicsomok általában a koktélnál valamivel nagyobbak, felszínük kissé barázdált. Sok helyen már a csomagoláson is feltüntetik, hogy az adott paradicsom grillezéshez megfelel – figyeljük a feliratokat!

A szeletelhető a nyerő

Ilyen esetekben nagyobb méretű és keményebb, jól szeletelhető paradicsomra van szükség, ami elég húsos ahhoz, hogy a szeletek egyben maradjanak. Tipikusan ilyen fajta a húsparadicsom, amit közepes vagy valamivel nagyobb mérete, sima héja alapján biztosan felismerünk – színe akár tűzpiros, akár fakópiros, vagy pink is lehet, ami egyáltalán nem befolyásolja fantasztikus, édes, klasszikus paradicsomízét, sőt ez teszi egyedivé, különlegessé. Tökéletes választás a hagyományos nagy fürtös paradicsom, vagy a valamivel kisebb, enyhén ovális formájú szilvaparadicsom is egy friss házi hamburgerbe.

Szószokhoz, főzéshez szinte minden jó

Húsos, lédús, édes paradicsomokat válasszunk főzéshez, amelyeknek vékony a héjuk, hogy ne legyen zavaró az ételben. A hagyományos fajták általában megfelelnek erre a célra, de a fürtös cherry- vagy koktélparadicsom is nagyon jó választás a mediterrán ételekhez, meleg szószokhoz, vagy egy olyan ízletes mártogatóshoz is, mint a salsa. Paradicsomszósz készítéséhez válasszunk bátran az olasz konyha nagy királyát, a San Marzano típusú paradicsomot, mely egy kisebb méretű, ovális, gyűrött formájú, olyan, mint egy kis krumpli, bogyói extrafinom édesek, így garantált a szósz ízvilága. Ezen kívül ne ragaszkodjunk csak a piros paradicsomhoz, hiszen a sárga bogyókból is lehet nagyon különleges mártogatósokat készíteni. Bátorság, kreativitás, hajrá!

Kozmetikumokban is meg lehet találni

A paradicsom magas likopintartalma miatt gyulladáscsökkentő hatással bír. Ezen kívül erős antioxidáns, lassítja a bőr öregedését, csökkenti a ráncosodást. E jótékony tulajdonságai miatt számos kozmetikai készítmény összetevői között megtalálhatod a paradicsomot. Az aknés bőrre is ajánlott pakolásként erős gyulladáscsökkentő hatása miatt.