Újabb Spar húzza le a rolót: eltűnik az első üzletük Magyarországon

Tatán a Rákóczi utcai City SPAR augusztus 19-én végleg bezárt, a vásárlóknak kiírt közlemény szerint többé nem nyit ki. A lépés nemcsak a helyieket érinti érzékenyen, hanem történelmi szempontból is különleges: három évtizeddel ezelőtt éppen Tatán nyitotta meg első hazai üzletét a SPAR, ami akkor a nyugat-európai kereskedelmi modell bevezetését jelentette Magyarországon – írta a kemma.hu.
A kilencvenes évek elején Tata volt az első: az Ady Endre úti boltban modern polcrendszer, széles árukínálat és teljesen új vásárlói élmény várta a közönséget. Az akkori beszámolók szerint a nyitás mérföldkő volt, amely a minőségi kiskereskedelem új korszakát indította el az országban.
Most viszont fordult a kocka. A központi elhelyezkedésű Rákóczi utcai bolt évekig a belváros egyik legforgalmasabb élelmiszerüzlete volt, de a lánc közlése szerint már nem nyit ki. A vásárlók a környék más SPAR egységeit, illetve konkurens üzleteket vehetnek igénybe – sokak számára azonban ez nem jelent egyenértékű megoldást.
Nem ez az első bezárás a közelmúltból: néhány hete Szegeden is megszűnt egy SPAR, amely a Tápai úton működött, és a helyiek szerint nélkülözhetetlen volt a környéken.
Az ottani üzlethelyiség mára teljesen kiürült, és a városban találgatások indultak az épület sorsáról.
Most Tatán is hasonló a helyzet. A legnagyobb kérdés, hogy ki veszi birtokba a Rákóczi utcai üzlethelyiséget. Ha egy másik lánc vagy bérlő nem költözik be, az épület üresen maradhat, ami gyors romlást és a környék leértékelődését is hozhatja.
A SPAR bezárások trendje azt mutatja, hogy a lánc vidéken egyre nehezebben tartja meg pozícióit. Bár a vállalat országosan még mindig az egyik legnagyobb szereplő, a helyi közösségek számára ezek a döntések kézzelfogható veszteséget jelentenek.
