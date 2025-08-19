BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
tesla
autóipar
csoportos perindítás
Tesla

Óriási bajba kerülhet a Tesla: tömeges per indulhat Elon Musk cége ellen

A teljes önvezetésről szóló kijelentések átverhették a szoftver vásárlóit. A csoportos eljárás drága mulattság lehet a Teslának.
K. B. G.
2025.08.19., 20:44

Egy bíró engedélyezte, hogy csoportos per induljon a Tesla ellen, miután az autógyártó Full Self Driving (FSD) szoftverét megvásárló ügyfelek szerint a Tesla nyolc éven keresztül átverte őket.

tesla
A Tesla túl sokat állíthatott az autói képességeiről / Fotó: ANP via AFP

A Tesla túlígérhette magát

A kaliforniai bíróság azután döntött a csoportos eljárás engedélyezéséről, hogy a Tesla honlapján évekig olvasható volt, hogy Elon Musk cégének autói rendelkeznek a teljes önvezetéshez szükséges hardverrel. Erről a vállalat blogposztokban, hírlevelekben és negyedéves eredményei ismertetésekor is beszélt, ahogy maga Musk is állított hasonlót – idézi fel a Reuters.

Az ügyben eljáró bíró szerint, bár hagyományos autógyártók esetében ez nem lenne elegendő a csoportszintű kitettség megállapításához, a Tesla eltérő hirdetési stratégiája mellett már igen. 

Mivel a Tesla nem folytat tömeges hirdetési kampányokat, és független kereskedőket sem von be az értékesítésbe, érthető, ha a vásárlók a cég honlapjáról tájékozódnak a bíró szerint.

Az autógyártó ugyanakkor azzal érvelt az egyéni pereknél a cég számára költségesebb eljárás ellen, hogy nem bizonyítható, hogy a csoport minden tagja látta a kifogásolt közléseket, és azok egyébként sem érdemiek. A perben azok a kaliforniai autósok vehetnek részt, akik 2017. május 19. és 2024. július 31. között vették meg az FSD-t, és kimaradtak a Tesla békéltetési ajánlatából, valamint azok, akik 2016. október 20. és 2017. május 19. között vették meg az FSD-t.

Az ügyben eljáró bíró az Enhanced Autopilot vásárlói számára nem engedélyezte, hogy csatlakozzanak a perhez, az ugyanis nem ígért teljes önvezetést.

 

2 perc
