India már Trump keménykedése előtt visszavett az orosz olajból

Nagyot esett India orosz eredetű olajimportja júliusban az előző erős hónap után, ám emögött még nem a Trump-adminisztráció rosszallása és az emiatt meghatározott magasabb vámok állhatnak elsősorban, hanem az orosz olaj diszkontjának apadása és a monszunidőszak alatt hagyományosan alacsonyabb üzemanyagfogyasztás.

Az orosz olaj akár vasúton is eljuthat Indiába/Fotó: AFP

Trump nem örül annak, ha India orosz olajat vásárol

Ugyanakkor Donald Trump sorozatos figyelmeztetései és a hónap elején kiadott, de csak a hónap végén hatályba lépő újabb 25 százalékos vámot meghatározó rendelete után várhatóan augusztusban és szeptemberben sem az orosz olaj lesz a legkeresettebb az indiai piacon.

Már vannak is jelei annak, hogy az állami finomítók visszavettek az orosz nyersanyag vásárlásából.

A Reuters számításai szerint a világ harmadik legnagyobb olajimportőre és -fogyasztója júliusban napi 1,5 millió hordó orosz olajat vásárol, ami 24,5 százalékkal marad el az előző havitól, és a teljes, napi 4,44 millió hordós import 34 százalékát adta. Utóbbi 2023 szeptembere óta a legalacsonyabb érték.

Az orosz olaj 60 százalékát a magánvállalatok, köztük az orosz hátterű Nayara Energy finomítói vásárolták meg, míg a maradékot az állami finomítók. A visszaesés ellenére továbbra is Oroszország maradt India legnagyobb olajszállítója, majd Irak és Szaúd-Arábia következett. Az orosz olajimport részben amiatt esett vissza, hogy a világ legnagyobb finomító komplexumát üzemeltető Reliance 19 százalékkal visszafogta vásárlásait, az előző havi magas bázishoz képest.

A Közel-Kelet és Amerika a nyertesek

Az állami olajfinomítók azonban alternatív forrásokra váltottak a Közel-Keletről és az Egyesült Államokból, ám ezek a szállítmányok csak az augusztusi és szeptemberi adatokban tűnhetnek majd fel. Az OPEC szállítmányok aránya azonban már így is öt hónapos csúcsra ért fel. Az év első hét hóapját nézve India 3,6 százalékkal kevesebb, napi 1,73 millió hordó orosz olajat vásárolt, míg

az amerikai szállítmányok mennyisége 58 százalékkal nőt, igaz, alacsony bázisról.

Július volt az első hónap a Reuters 2011 óta összesített adatai szerint, hogy az ázsiai ország nem vásárolt olajat Dél-Amerikából.