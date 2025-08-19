Egyelőre pilot jelleggel, de az ősztől megkezdik a hazafias nevelést az óvodákban Oroszország régi területeim és a megszállt ukrajnai régiókban. Az erről beszámoló emigráns orosz lap tudósításában elfelejti megemlíteni, hogy Ukrajnában már rég bevonták az óvodákat a patrióta oktatásba.
Az orosz oktatási minisztérium keddi bejelentése szerint legalább száz óvodában vezetik be kísérleti jelleggel az államilag támogatott „hazafias foglalkozásokat” – tájékoztatott a The Moscow Times.
A középiskolákban már 2022-ben bevezették a patrióta órákat „fontos beszélgetések” néven. Ebben az évben, februárban indultak meg az orosz csapatok Ukrajna felé. Vlagyimir Putyin orosz elnök már tavaly azt sürgette, hogy a foglalkozásokat vezessék be az óvodákban is, hogy a hazafias értékeket a gyerekeknek már ebben a korban átadják.
A foglalkozások – így közölte a minisztérium – három és hét év közötti korú gyermekeknek folynak majd szeptembertől novemberig 19 orosz régióban és a részben megszállt Donyeck, Luhanszk és Zaporizzsja területeken. A gyerekeket
az orosz kultúra és történelem tiszteletére, a haza szeretetére
és családi értékekre tanítják, és olyan tulajdonságok tiszteletére, mint a jóság és az őszinteség – közölte a minisztérium. Szergej Kravcov oktatási miniszter úgy kommentálta a változást, hogy az új, „életkornak megfelelő” tananyag segít a gyerekeknek abban, hogy „helyes elképzeléseket alkossanak az élet fontos értékeiről”, és „felelős állampolgárokká” váljanak.
A program nem teljesen új: az északnyugat-oroszországi Vologda városban már januárban bevezették ezeket a foglalkozásokat az óvodások számára.
A Moszkvában alapított lap, amely 2022-ben Hollandiába költözött, megemlíti, hogy a programot kritikusai politikai indoktrinációnak nevezték, a korábbi tesztjein katonai egyenruhába öltöztették a gyerekeket, játékfegyvereket adtak nekik, és kötszerekkel tekerték be őket, hogy szimulálják a harctéri sebesüléseket. Az utóbbiról sokkal korábbi, a háborút sok évvel megelőző fotót találtunk az AFP képei között, a rajta szereplő gyerekek lassan katonakorba lépnek.
Óvodai szintű hazafias oktatásra más országokban is van példa.
Megjegyzendő – a liberális lap nem említi –, hogy Ukrajnában is van hazafias nevelés („патріотичне виховання”), az oktatásban a nemzeti alaptanterv részeként. Ez már jóval a háború előtt is így volt, és a tananyag a nemzeti identitásra, az ukrán nyelv, kultúra és történelem tiszteletére épül, és mi magyarok jól tudjuk, hogy nem a nemzetiségek rovása nélkül.
A háború kirobbanása óta a honvédelem, az állampolgári felelősség nagyobb hangsúlyt kapott.
2022 decemberében fogadták el a törvényt, amely előírja az Ukrajna védelme tantárgy kötelező oktatását az iskolákban, amelynek célja: a hazafias nevelés, polgári ellenállás, a védelem iránti tudatosság. 2024 augusztusában az Oktatási és Tudományos Minisztérium bemutatta az új, részletes és gyakorlatorientált tantárgytantervet, amely 10 modulban tartalmaz többek között elsősegélyt, rádiós kommunikációt és információs harcmodult is a 10–11. évfolyamosok számára.
És igen, a nemzeti-patrióta nevelés az óvodai szinten is jelen van Ukrajnában, beépített része a nevelési gyakorlatnak. Az ukrán óvodai alapvető nevelési program (Базовий компонент дошкільної освіти) előírja, hogy a gyermekek már kiskorban ismerkedjenek az állami szimbólumokkal: zászló, himnusz, címer, Ukrajna földrajzi jellegzetességei és emlékhelyei. Ennek keretében foglalkozások zajlanak például a következő címekkel: „Mi Ukrajnában élünk, nagyon szeretjük őt”, „Emlékhelyek Ukrajnában”, „A mi címerünk”.
