Egyelőre pilot jelleggel, de az ősztől megkezdik a hazafias nevelést az óvodákban Oroszország régi területeim és a megszállt ukrajnai régiókban. Az erről beszámoló emigráns orosz lap tudósításában elfelejti megemlíteni, hogy Ukrajnában már rég bevonták az óvodákat a patrióta oktatásba.

Az orosz óvoda a következő szint – teljesen korábban sem maradt ki, a fotó 2015-ben készült / Fotó: AFP

Az orosz oktatási minisztérium keddi bejelentése szerint legalább száz óvodában vezetik be kísérleti jelleggel az államilag támogatott „hazafias foglalkozásokat” – tájékoztatott a The Moscow Times.

A középiskolákban már 2022-ben bevezették a patrióta órákat „fontos beszélgetések” néven. Ebben az évben, februárban indultak meg az orosz csapatok Ukrajna felé. Vlagyimir Putyin orosz elnök már tavaly azt sürgette, hogy a foglalkozásokat vezessék be az óvodákban is, hogy a hazafias értékeket a gyerekeknek már ebben a korban átadják.

A foglalkozások – így közölte a minisztérium – három és hét év közötti korú gyermekeknek folynak majd szeptembertől novemberig 19 orosz régióban és a részben megszállt Donyeck, Luhanszk és Zaporizzsja területeken. A gyerekeket

az orosz kultúra és történelem tiszteletére, a haza szeretetére

és családi értékekre tanítják, és olyan tulajdonságok tiszteletére, mint a jóság és az őszinteség – közölte a minisztérium. Szergej Kravcov oktatási miniszter úgy kommentálta a változást, hogy az új, „életkornak megfelelő” tananyag segít a gyerekeknek abban, hogy „helyes elképzeléseket alkossanak az élet fontos értékeiről”, és „felelős állampolgárokká” váljanak.

A program nem teljesen új: az északnyugat-oroszországi Vologda városban már januárban bevezették ezeket a foglalkozásokat az óvodások számára.

A Moszkvában alapított lap, amely 2022-ben Hollandiába költözött, megemlíti, hogy a programot kritikusai politikai indoktrinációnak nevezték, a korábbi tesztjein katonai egyenruhába öltöztették a gyerekeket, játékfegyvereket adtak nekik, és kötszerekkel tekerték be őket, hogy szimulálják a harctéri sebesüléseket. Az utóbbiról sokkal korábbi, a háborút sok évvel megelőző fotót találtunk az AFP képei között, a rajta szereplő gyerekek lassan katonakorba lépnek.