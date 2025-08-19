Deviza
közoktatás
patriotizmus
orosz-ukrán háború

Megkezdik a gyermekek hazafias nevelését a megszállt ukrán területeken az oroszok

A középiskolákban már az ukrajnai háború első évétől létezik. Az orosz óvoda a következő szint, amelyre kiterjesztik a hazafias nevelést.
Pető Sándor
2025.08.19., 20:30

Egyelőre pilot jelleggel, de az ősztől megkezdik a hazafias nevelést az óvodákban Oroszország régi területeim és a megszállt ukrajnai régiókban. Az erről beszámoló emigráns orosz lap tudósításában elfelejti megemlíteni, hogy Ukrajnában már rég bevonták az óvodákat a patrióta oktatásba. 

Az orosz óvoda a következő szint - teljesen korábban sem maradt ki, a fotó 2015-ben készült
Az orosz óvoda a következő szint – teljesen korábban sem maradt ki, a fotó 2015-ben készült / Fotó: AFP

Az orosz oktatási minisztérium keddi bejelentése szerint legalább száz óvodában vezetik be kísérleti jelleggel az államilag támogatott „hazafias foglalkozásokat” – tájékoztatott a The Moscow Times.

A középiskolákban már 2022-ben bevezették a patrióta órákat „fontos beszélgetések” néven. Ebben az évben, februárban indultak meg az orosz csapatok Ukrajna felé. Vlagyimir Putyin orosz elnök már tavaly azt sürgette, hogy a foglalkozásokat vezessék be az óvodákban is, hogy a hazafias értékeket a gyerekeknek már ebben a korban átadják. 

A foglalkozások – így közölte a minisztérium – három és hét év közötti korú gyermekeknek folynak majd szeptembertől novemberig 19 orosz régióban és a részben megszállt Donyeck, Luhanszk és Zaporizzsja területeken. A gyerekeket

az orosz kultúra és történelem tiszteletére, a haza szeretetére

és családi értékekre tanítják, és olyan tulajdonságok tiszteletére, mint a jóság és az őszinteség – közölte a minisztérium. Szergej Kravcov oktatási miniszter úgy kommentálta a változást, hogy az új, „életkornak megfelelő” tananyag segít a gyerekeknek abban, hogy „helyes elképzeléseket alkossanak az élet fontos értékeiről”, és „felelős állampolgárokká” váljanak.

A program nem teljesen új: az északnyugat-oroszországi Vologda városban már januárban bevezették ezeket a foglalkozásokat az óvodások számára.

A Moszkvában alapított lap, amely 2022-ben Hollandiába költözött, megemlíti, hogy a programot kritikusai politikai indoktrinációnak nevezték, a korábbi tesztjein katonai egyenruhába öltöztették a gyerekeket, játékfegyvereket adtak nekik, és kötszerekkel tekerték be őket, hogy szimulálják a harctéri sebesüléseket. Az utóbbiról sokkal korábbi, a háborút sok évvel megelőző fotót találtunk az AFP képei között, a rajta szereplő gyerekek lassan katonakorba lépnek.

Hazafias oktatás az óvodában: Oroszország nincs egyedül

Óvodai szintű hazafias oktatásra más országokban is van példa. 

  • Kína: a 2023-as Hazafias Nevelésről szóló törvény kimondja: a hazafias nevelésnek át kell hatnia a „minden iskolai szintet és típust”, ami az óvodákat is magában foglalja.
  • Egyesült Arab Emírségek: a nemzeti Morális Nevelési Program állami tanterv az erkölcsi és állampolgári nevelés céljából,  óvodától a középiskoláig; az UAE hivatalos portáljai szerint ez egy formális tantárgy, beépítve az órarendekbe.
  • Egyesült Államok több államában az iskoláknak – és az óvodáknak is – biztosítaniuk kell az időt a Hűségeskütételre (Pledge of Allegiance), bár a diákok a Legfelsőbb Bíróság precedense alapján kérhetik a kivételt. De ez nem egy visszatérő foglalkozás, hanem egyedi alkalom. 
  • Szingapúr: az óvoda tantervi keretrendszere tartalmazza a nemzeti identitás és a kapcsolódó társadalmi értékek fejlesztését.

Ukrajnában is lehet elsősegélyes-gyerekes fotót készíteni

Megjegyzendő – a liberális lap nem említi –, hogy Ukrajnában is van hazafias nevelés („патріотичне виховання”), az oktatásban a nemzeti alaptanterv részeként. Ez már jóval a háború előtt is így volt, és a tananyag a nemzeti identitásra, az ukrán nyelv, kultúra és történelem tiszteletére épül, és mi magyarok jól tudjuk, hogy nem a nemzetiségek rovása nélkül. 

A háború kirobbanása óta a honvédelem, az állampolgári felelősség nagyobb hangsúlyt kapott. 

2022 decemberében fogadták el a törvényt, amely előírja az Ukrajna védelme tantárgy kötelező oktatását az iskolákban, amelynek célja: a hazafias nevelés, polgári ellenállás, a védelem iránti tudatosság. 2024 augusztusában az Oktatási és Tudományos Minisztérium bemutatta az új, részletes és gyakorlatorientált tantárgytantervet, amely 10 modulban tartalmaz többek között elsősegélyt, rádiós kommunikációt és információs harcmodult is a 10–11. évfolyamosok számára.

És igen, a nemzeti-patrióta nevelés az óvodai szinten is jelen van Ukrajnában, beépített része a nevelési gyakorlatnak. Az ukrán óvodai alapvető nevelési program (Базовий компонент дошкільної освіти) előírja, hogy a gyermekek már kiskorban ismerkedjenek az állami szimbólumokkal: zászló, himnusz, címer, Ukrajna földrajzi jellegzetességei és emlékhelyei. Ennek keretében foglalkozások zajlanak például a következő címekkel: „Mi Ukrajnában élünk, nagyon szeretjük őt”, „Emlékhelyek Ukrajnában”, „A mi címerünk”.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11779 cikk

 

 

 

