Már 11 hónapja csökken a globális élelmiszerár-változásokat mérő FAO Élelmiszer-árindex – hívta fel a figyelmet Fórián Zoltán, az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője.

Az általános mérséklődést februárban csak a cukorárak tartós emelkedése lassította, de előrejelzésem szerint ott is küszöbön van a fordulat

– tette hozzá. Az Erste agrárszakértőinek előrejelzése szerint a következő hónapokban az index tovább csökken, és várhatóan augusztus–szeptember magasságában havi értéke 100 alá esik.

A tejtermékek körében csúcsosodott az árverseny.

A FAO élelmiszer-árindex februári átlagértéke 129,8 pont volt, 0,5 százalékkal alacsonyabb, mint januárban, de ezzel az eséssel az index 29,9 pontot (18,7 százalékot) esett a 2022 márciusában elért csúcsról. A szakértő az Agroképnek írt cikkében kifejti, hogy a februári kismértékű csökkenés a növényi olajok és a tejtermékek árindexeinek jelentős, valamint a gabona- és húsfélék indexeinek igen alacsony mérséklődését mutatja, ami ellensúlyozta a cukorárindex meredek emelkedését.

A FAO gabonaárindex februárban átlagosan 147,3 pont volt, alig 0,1 százalékkal alacsonyabb, mint januárban, és 2 ponttal magasabb az egy évvel ezelőtti szintnél. Három egymást követő hónapos esést követően a nemzetközi búzaárak kismértékben (0,3 százalékkal) emelkedtek februárban. A kukorica világpiaci ára alig változott, mindössze 0,1 százalékkal emelkedett havi összevetésben.

A hazai helyzetet főként az ukrán gabona beáramlása befolyásolta az elmúlt hónapokban.

Az importgabona lenyomta a hazai termény árát, amely hosszú ideig tartotta a világpiaci áraknál magasabb szintet.

Az Ukrajnából beérkező áruval az eredeti szándékok szerint Magyarországon csupán tranzitként számoltak, de – különösen a tragikusan gyenge kukoricatermés miatt – jó része nem ment tovább Ukrajna hagyományos piacaira, hanem itt ragadt. Az árak esésnek indultak, az Agrárminisztérium pedig elrendelte az Ukrajnából érkező szállítmányok szigorú minőségi és élelmiszerbiztonsági vizsgálatát. Ezt a hazai gabonakereskedelem megbénulására és arra hivatkozva tette a tárca, hogy az ukrán importban piaci szereplők mérései szerint előfordulnak a hazai minőségi követelményeknél gyengébb tételek.

A FAO növényi olajárindex februárban átlagosan 135,9 pont volt, 3,2 százalékkal csökkent januárhoz képest, és 2021 eleje óta ez a legalacsonyabb szint. A tejárindex átlagosan 131,3 pontot ért el februárban, ami 2,7 százalékkal alacsonyabb, mint januárban; és 7,2 százalékkal elmarad az előző év azonos hónapjától. Februárban az index csökkenését az összes tejtermék árának változása okozta, a vaj és a sovány tejpor legmeredekebb zuhanása mellett. A legutolsó adatok szerint itthon januárban 0,6 százalékra mérséklődött nyers tej átlagárának havi emelkedése, miközben az exportár több mint 10 százalékot esett.

Tavaly év végéig dinamikus volt a felvásárlási árak emelkedése

A világpiaci húsárindex februárban átlagosan 0,1 százalékkal volt alacsonyabb a januárinál, és 1,7 százalékkal volt az egy évvel ezelőtti érték alatt.

Februárban a baromfihús nemzetközi árai már nyolcadik egymást követő hónapban estek,

annak ellenére, hogy több vezető termelő országban kitört a madárinfluenza. Ezzel szemben a sertéshús nemzetközi árai nőttek, amit a vágásra kész sertés alacsony rendelkezésre állása miatti piaci aggodalmak támasztanak alá, miközben Európában a belső kereslet növekszik. A FAO cukorárindexe ezzel szemben februárban átlagosan 6,9 százalékkal volt magasabb, mint januárban, ami 2017 februárja óta a legmagasabb szint.

A magyarországi mezőgazdasági termelői árindex 2022 októberében fordult le csúcsáról, azóta fokozatosan lassul az emelkedése – emlékeztetett Fórián Zoltán. Az élelmiszeripar belföldi átadási árai december óta mutatják ezt a lassulást, az élelmiszerek fogyasztói ára pedig januárban állt be a trendbe. Fórián Zoltán szerint

az előttünk álló időszak meghatározó tendenciája lesz az élelmiszerárak csökkenése.

Ezt a fogyasztók az akciók egyre nagyobb engedményeket mutató és szélesebb körű megjelenésével fogják érzékelni, illetve érzékelik máris, miközben az ezzel kapcsolatos kommunikáció is felerősödik.

Mindezek markánsan érzékelhetők a hazai áruházláncok árcsökkentési versenyében is. Ahogyan arról a Világgazdaság is folyamatosan beszámolt, a boltok több száz termék árát vágták vissza, hogy ne veszítsenek több vásárlót. Az áruházláncok egymást követő árcsökkentési akciói a vajjal kezdődtek, elérték a trappista sajtokat és a száraztésztákat is.

Az árcsökkentések a szakértő szerint lassan, leginkább majd húsvét közeledtével változtathatnak az alacsony keresleten. Februárban még inkább a bázishatás miatt csökkent az élelmiszer-infláció, és a szokásos év eleji keresleti vákuum is gátat vetett az áremelkedéseknek. Az elkövetkező hónapokban ehhez az árcsökkenések élelmiszer-értékláncon való tovagyűrűzései is hozzá fognak járulni. Arra nem számít, hogy az emelkedéshez hasonló meredekséggel fognak az élelmiszer fogyasztói árak csökkenni, de ami látványosan elkezdődött a vajnál és a trappista sajtnál, az ki fog szélesedni.