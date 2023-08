Összességében jó évet zárhatnak a szántóföldi zöldségtermelők, elfogadható termésátlagokkal és a kiegyensúlyozott piacnak köszönhetően az utóbbi hetekben bekövetkezett árcsökkenések ellenére eddig jó árakkal – mondta a Világgazdaságnak Varga István, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke. Az ipari zöldségféléknél vegyes a kép, de a kisebb-nagyobb problémák ellenére jó szezonról beszélhetünk.

A zöldborsó-termelőkkel viszonylag nagy területre szerződött a feldolgozóipar, mégpedig a gazdálkodók számára jó áron, kilogrammonként 220–280 forint között, ami megfelel az európai árszintnek – tette hozzá. Az időjárás is viszonylag kegyes volt, bár – ahogyan minden évben – előfordult, hogy egy-egy termelőt valamilyen kár ért. A borsó szakaszos vetéséből adódóan ilyen például, hogy egy-egy ilyen szakasz kevésbé jól terem, de akik régóta borsót termesztenek, azok az ilyen esetekkel is kalkulálnak.

A feldolgozók idén jó árakon szerződtek a zöldborsó-termelőkkel.

A zöldborsó átlagtermése 6 tonna körül alakul hektáronként, ami ezekkel az árakkal elfogadható.

Varga István szerint talán inkább a feldolgozóipari cégeknek lehet több „izgulnivalójuk”, amelyek az orosz–ukrán háború miatt piacokat vesztettek.

Számukra viszont új lehetőségek is nyílhatnak idén, a Benelux államokban és a nyugat-franciaországi területeken ugyanis az aszály nagy károkat okozott a zöldborsótermésben is.

A csemegekukorica-termelők kilónként 100 forint körüli áron tudtak szerződni – egyes esetekben további kompenzációt is kikötve –, ami a FruitVeB alelnöke szerint már jövedelmet is biztosíthat a gazdálkodóknak, főleg azért, mert idén eddig volt elég csapadék. Bár a betakarításnak még nagyon az elején tartunk, szerinte

valószínűsíthető, hogy nem lesz rossz a szezon.

Néhol itt is előfordultak károk: Békés vármegyében például – ahol még július első dekádjában is vetettek csemegekukoricát – megjelentek a pockok a vetésekben, de erre a hatóság gyorsan reagált az irtószerek engedélyezésével.

Itt egy zöldségféle, amivel megéri foglalkozni, és közel száz százaléka külföldre kerül Átlagosan 30-34 ezer hektárnyi területen termesztettek Magyarországon csemegekukoricát, ez a legnagyobb mennyiségben termesztett ipari zöldségféle az országban.

Az ipari paradicsom feldolgozókba történő szállítására körülbelül 1100 hektáron szerződtek a termelők, ami szintén jónak mondható. A mostani hűvös idő bizonyos fajtáknál és éréscsoportokban „tol” egy hetet a betakarításon, de Varga úgy véli, augusztus 15–20. között az is elindul. Ennél a kultúránál is kissé vegyes a kép, az idei időjárás nem nagyon kedvezett, a csapadékos időjárás következtében megjelent a fitoftórabetegség, amely ellen védekezni kellett. Itt is messze van még a betakarítás befejezése (ez szeptember végére várható), de a jelenlegi ismeretek alapján 75–80 tonna közötti hektáronkénti termés valószínűsíthető.

Júliusban megugrott a sárgarépa ára

A frisspiaci zöldségeknél az átadási árak csökkenése most a 15-25 százalékot is eléri, és ez a legtöbb terméknél a piaci árakon is meglátszik. A FruitVeB ugyanakkor úgy gondolja, ettől függetlenül továbbra is jónak számítanak ezek az árak, ezen a szinten még most is alapvetően eredményesen lehet termelni – persze megfelelő szaktudással és technológiával. Ez általánosan igaz az ágazatra, azonban

egyes termelőknél az időjárás okozta helyi károk nagyban befolyásolhatják a termesztés eredményét.

A vöröshagyma-termésátlagok a tavaszi vetésűeknél 50–70 tonna között mozoghatnak, míg az áttelelőknél nagy szórás volt az átlagokban: 25-től akár 80 tonnáig. A hagymatermelőkre is igaz, hogy a növényvédelem idén kiemelkedő fontosságú volt.

A gyökérzöldségek termelői számára is jók a kilátások: a sárgarépának kifejezetten kedvezett az időjárás, bár gombabetegségek ennél a kultúránál is előfordulhattak. Ertős a piaci kereslet Nyugat- és Közép-Európából is, az árak viszonylag magasak, és ez a kereslet az itthoni polcokon is meglátszik.