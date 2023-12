A bankok mást mértek A adatait feldolgozó OTP Jelzálogbank júliusi összefoglalója a korábbi évekénél szerényebb, 3,2 százalékos áremelkedésről számolt be, és arról, hogy a 2021. évi 1,932 millió forintról tavaly 1,994 millióra emelkedett az eladott termőföldek átlagos hektárára. Az OTP júniusban kiadott elemzése szerint a legnagyobb mértékben az erdő- és szántóterületek drágultak, mindkettő 7,3 százalékkal. A piacszűkülés ugyanakkor itt is hangsúlyos elem: a 2021-es 50,6 ezerről 2022-ben 40,8 ezerre, mintegy 19 százalékkal csökkent az adásvételek száma. Az MBH Jelzálogbank egy hónappal később kiadott termőföldpiaci értékelésében több mint 9 százalékos átlagos termőfölddrágulásról számolt be, ami a 2021-es 8,5 és a 2020-as 6,6 százalék után a KSH adataihoz hasonlóan gyorsulást mutat. Eszerint a szántók fajlagos ára 7,4 százalékkal emelkedett 2021-hez képest, a növekedés üteme meghaladta a 2019 és 2021 között mért 6-7 százalékot. Az MBH átlagosan 1,94 millió forintos hektáronkénti szántóátlagárról számolt be, míg 2021-ben még 1,81 millió forintról. E szerint az elemzés szerint a legtöbbet a gyümölcsösök hektárjáért kellett fizetni, átlagosan 2,21 millió forintot, míg a második legdrágábbnak a szőlők bizonyultak 2,05 millió forinttal.