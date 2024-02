A döntés azért vált szükségessé, mert az ágazati jelzések alapján a magyar termelők számára is hátrányossá vált, hogy a feldolgozott mézet exportáló magyarországi vállalkozások az importmézhez való hozzáférés hiányában érdemi versenyhátrányba kerültek nemzetközi versenytársaikkal szemben az európai uniós piacokon – válaszolta a Világgazdaság megkeresésére az Agrárminisztérium (AM). Ezzel a versenyhátránnyal ugyanis elveszítették azokat a külföldi vevőiket, akiknek a magyar mézet is értékesítik.

Magyarország megint importálhat ukrán mézet.

Fotó: Shutterstock

A szaktárcát azután kereste meg lapunk, hogy hétfő este egy Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlönyben, amely újra lehetővé teszi, hogy Magyarország ukrán mézet importáljon. A kormányfő által aláírt határozat szerint

hatályát veszti az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora.

Ez volt az a rendelet, amellyel a kormány tavaly 24 ukrán termékre hirdet behozatali tilalmat – szúrta ki a 24.hu. A korábbi döntésben jelzett melléklet 8. sorában pedig az állt, „természetes méz”. Magyarán a méz behozatalának tilalmát szüntette meg a miniszterelnök a friss döntéssel.