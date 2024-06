Örülhetnek a sörivók, jónak ígérkezik az árpatermés

Javában zajlik az őszi árpa betakarítása Somogyban és a legtöbb gazdálkodó szerint kegyes volt az időjárás, a termésátlagokra nem lehet panasz és nedvességtartalommal sincs gond, nem kell a betakarított gabonát szárítani – derül ki a Sonline összeállításából.

Németh Gyula, a Kapostáj Zrt. termelési igazgatója (Fotó: Lang Róbert/Somogyi Hírlap)

Németh Gyula, a Kapostáj Zrt. termelési igazgatója elmondta, hogy az enyhe ősznek köszönhetően a tavalyinál már tíz nappal korábban megindult az aratás, hiszen a növények már tavasszal jóval fejlettebb állapotban voltak. Azt ugyanakkor problémaként említette, hogy most is a három évvel korábbi, tonnánként 70 ezer forintos áron tudják csak eladni a sörárpát, noha a költségek közben nőttek. Pacs László andocsi gazdálkodó is arról számolt be, hogy

nem nőttek tavaly óta az árak, miközben a költségek nem lettek kevesebbek.

Pongrácz Máté Szentgáloskér környékéről arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes sietni a betakarítással., mert a hét vége felé esőt jeleznek és nem akarják, hogy romoljon a minőség. Szerinte az áprilisi hideg után feljebb mentek a felvásárlási árak, ám most stagnálás tapasztalható a piacon. A gazdálkodó és családja a termés többségét vetőmagként adja el.