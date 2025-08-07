Deviza
Volánbusz
Lázár János
MÁV-csoport
tömegközlekedés

Teljesült Lázár János nagy ígérete: a MÁV csoportra mostantól egész Európa irigykedhet - a magyar ipar örülhet

A MÁV csoport flottájának 20 százaléka újul meg, miközben a hazai ipar is megerősödik. Ezermilliárdos lendületet kap a hazai közlekedés: Lázár János bejelentése szerint ezer vadonatúj, magyar gyártású autóbusz áll forgalomba.
VG
2025.08.07., 13:29
Fotó: Shutterstock

„Miniszteri vállalásom volt, amely most teljesül” – írta közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki szerint célegyenesbe ért az elmúlt fél évszázad legnagyobb hazai autóbusz-fiatalítási programja. A bejelentés szerint összesen ezer vadonatúj, magyar gyártású jármű kerül forgalomba a Volánbusz flottájában, amivel nemcsak az utazási komfort javul, de a magyar járműipar is kiszámíthatóbb jövő elé nézhet.

Ezermilliárdos lendületet kap a hazai közlekedés: Lázár János bejelentése szerint ezer vadonatúj, magyar gyártású autóbusz áll forgalomba / Fotó: Shutterstock

Lázár János: bővül a hazai buszflotta

A program első ütemében már 131 jármű készen áll, most pedig eredményesen zárult a további 869 darab autóbusz beszerzési eljárása is. A tender nyertese a győri székhelyű Kravtex-Kühne csoport, amely a teljes ezres szállítmányt biztosíthatja a MÁV csoport számára. Az új buszok mindegyike Magyarországon készül.

A 76,5 milliárd forintos fejlesztés nyomán a Volánbusz teljes flottájának mintegy 20 százaléka megújul, az utakon pedig rövid időn belül már kizárólag légkondicionált járművek szállítják majd az utasokat.

Lázár szerint ez nemcsak közlekedéspolitikai siker, hanem nemzetgazdasági előrelépés is:

Ilyen a nemzeti közlekedés fejlesztése: a magyar utasoknak korszerűbb és kényelmesebb utazást biztosít, a magyar buszgyártásnak pedig kiszámíthatóbb jövőt.

A MÁV csoport a fejlesztéssel Európa egyik legnagyobb és legfiatalabb közszolgáltatást végző autóbuszflottáját hozza létre – emelte ki a miniszter.

Sikerült gatyába rázni a MÁV+ applikációt – a késési biztosítással több millió forintot kellett már visszafizetni az utasoknak

Számos hibát már sikerült kijavítani a MÁV+ applikáción, azonban a késési biztosítás élesítésekor is lépett fel technikai hiba.

 

