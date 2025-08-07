Megváltozik a sorozás Ukrajnában: új szabály lép életbe

Denisz Smihal, az ukrán védelmi tárca vezetője jelentette be, hogy szeptembertől minden egyes behívó átadásáról és az iratok ellenőrzéséről videófelvétel készül. Figyelmeztetett, hogy a rögzítési szabályok megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga után. Indoklása szerint ez az intézkedés a behívókat kézbesítő csoportok munkájának átláthatóságát és jogszerűségét hivatott biztosítani, valamint védi mind a katonai szolgálatra kötelezettek, mind a hadkiegészítő központok munkatársainak jogait.

Mozgósítás – ezentúl testkamerát kell viselniük a kézbesítőknek / Fotó: Anadolu via AFP

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) alá tartozó Dezinformációellenes Központ a Facebookon tett bejegyzésében azt írta, hogy Oroszország továbbra is dezinformációs kampányt folytat a hadifogolycsere folyamatának lejáratására, „aktívan terjesztve hamis állításokat tisztviselőin és propagandistáin keresztül”.

„Nemrégiben az orosz tárgyalódelegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij a törökországi Isztambulban kijelentette, hogy a hadifoglyok harmadik cseréje a legutóbbi törökországi megállapodások alapján késik, mivel állítólag Ukrajna megtagadta ezer ukrán hadifogoly átvételét. Emellett azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy szelektív a hozzáállása a fogolycseréhez” – mutattak rá. A központ hangsúlyozta, hogy ezek az állítások nem felelnek meg a valóságnak.

Olajfinomító sérült

Az ukrán vezérkar azt közölte a Telegramon, hogy az ukrán erők drónokkal csapást mértek az oroszországi Krasznodar közelében fekvő afipszkiji olajfinomítóra. A hadvezetés kiemelte, hogy a létesítmény éves olajfeldolgozási kapacitása 6,25 millió tonna, ami az Oroszországban feldolgozott kőolaj mennyiségének 2,1 százalékát teszi ki. A jelentés szerint a dróntámadás következtében az üzemben tűz ütött ki. A lángok műszaki berendezéseket is elértek.

A kijevi katonai vezetés reggeli harctéri helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az elmúlt 24 órában a fronton 147 fegyveres összecsapás volt, ebből 38 a Donyeck megyei Pokrovszknál.

A vezérkar csütörtöki összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mostanra meghaladta az 1 millió 60 ezer főt.

Szerdán az ukrán erők más haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek négy orosz harckocsit, 47 tüzérségi rendszert és 163 drónt. Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója a Telegramon arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok reggel csapást mértek a régióban lévő Orihiv városára, aminek következtében egy lakóház megrongálódott, és emberek rekedhettek a romok alatt.