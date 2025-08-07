Deviza
EUR/HUF396.83 -0.28% USD/HUF341.41 +0.07% GBP/HUF457.88 +0.46% CHF/HUF422.48 -0.17% PLN/HUF93.3 +0.2% RON/HUF78.24 -0.21% CZK/HUF16.23 +0.22% EUR/HUF396.83 -0.28% USD/HUF341.41 +0.07% GBP/HUF457.88 +0.46% CHF/HUF422.48 -0.17% PLN/HUF93.3 +0.2% RON/HUF78.24 -0.21% CZK/HUF16.23 +0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,272.78 +2.15% MTELEKOM1,818 +3.89% MOL3,010 +0.07% OTP29,970 +3.85% RICHTER10,260 +0.29% OPUS591 -0.34% ANY8,020 +2.82% AUTOWALLIS162.5 -0.91% WABERERS5,080 +0.4% BUMIX9,167.54 +0.45% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,211.72 +2.03% BUX103,272.78 +2.15% MTELEKOM1,818 +3.89% MOL3,010 +0.07% OTP29,970 +3.85% RICHTER10,260 +0.29% OPUS591 -0.34% ANY8,020 +2.82% AUTOWALLIS162.5 -0.91% WABERERS5,080 +0.4% BUMIX9,167.54 +0.45% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,211.72 +2.03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
sorozás
mozgósítás
toborzás

Megváltozik a sorozás Ukrajnában: új szabály lép életbe

Minden egyes behívó átadásáról és az iratok ellenőrzéséről videófelvétel készül szeptembertől – jelentette be be Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter. Ez az intézkedés a behívókat kézbesítő csoportok munkájának átláthatóságát és jogszerűségét hivatott biztosítani a tárcavezető szerint.
Andor Attila
2025.08.07, 19:15
Frissítve: 2025.08.07, 19:18

Denisz Smihal, az ukrán védelmi tárca vezetője jelentette be, hogy szeptembertől minden egyes behívó átadásáról és az iratok ellenőrzéséről videófelvétel készül. Figyelmeztetett, hogy a rögzítési szabályok megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga után. Indoklása szerint ez az intézkedés a behívókat kézbesítő csoportok munkájának átláthatóságát és jogszerűségét hivatott biztosítani, valamint védi mind a katonai szolgálatra kötelezettek, mind a hadkiegészítő központok munkatársainak jogait.

mozgósítás
Mozgósítás – ezentúl testkamerát kell viselniük a kézbesítőknek / Fotó: Anadolu via AFP

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) alá tartozó Dezinformációellenes Központ a Facebookon tett bejegyzésében azt írta, hogy Oroszország továbbra is dezinformációs kampányt folytat a hadifogolycsere folyamatának lejáratására, „aktívan terjesztve hamis állításokat tisztviselőin és propagandistáin keresztül”.

„Nemrégiben az orosz tárgyalódelegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij a törökországi Isztambulban kijelentette, hogy a hadifoglyok harmadik cseréje a legutóbbi törökországi megállapodások alapján késik, mivel állítólag Ukrajna megtagadta ezer ukrán hadifogoly átvételét. Emellett azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy szelektív a hozzáállása a fogolycseréhez” – mutattak rá. A központ hangsúlyozta, hogy ezek az állítások nem felelnek meg a valóságnak.

Olajfinomító sérült

Az ukrán vezérkar azt közölte a Telegramon, hogy az ukrán erők drónokkal csapást mértek az oroszországi Krasznodar közelében fekvő afipszkiji olajfinomítóra. A hadvezetés kiemelte, hogy a létesítmény éves olajfeldolgozási kapacitása 6,25 millió tonna, ami az Oroszországban feldolgozott kőolaj mennyiségének 2,1 százalékát teszi ki. A jelentés szerint a dróntámadás következtében az üzemben tűz ütött ki. A lángok műszaki berendezéseket is elértek.

A kijevi katonai vezetés reggeli harctéri helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az elmúlt 24 órában a fronton 147 fegyveres összecsapás volt, ebből 38 a Donyeck megyei Pokrovszknál.

 A vezérkar csütörtöki összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mostanra meghaladta az 1 millió 60 ezer főt. 

Szerdán az ukrán erők más haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek négy orosz harckocsit, 47 tüzérségi rendszert és 163 drónt. Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója a Telegramon arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok reggel csapást mértek a régióban lévő Orihiv városára, aminek következtében egy lakóház megrongálódott, és emberek rekedhettek a romok alatt.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11633 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu