Lejárt a határidő: a fél világra egyszerre sújtott le Donald Trump

Donald Trump vámtarifái hivatalosan csütörtökön léptek életbe – az amerikai elnök továbbra is lendületesen halad előre, hogy átalakítsa a globális kereskedelmet.

Életbe léptek Trump vámtarifái, átrendeződhet a globális kereskedelem / Fotó: AFP

Hónapokig tartó vámfenyegetések és visszavonások után szinte az összes amerikai kereskedelmi partnerre vonatkozó magasabb vámok csütörtökön léptek életbe az Egyesült Államokban. Trump egy héttel korábban írta alá az intézkedést, de időt kellett hagyni az amerikai vám- és határvédelemnek, hogy elvégezze a szükséges módosításokat az illetékek beszedéséhez. A Bloomberg Economics becslései szerint

Trump intézkedései az amerikai vámok átlagos szintjét 15,2 százalékra emelik, szemben a tavalyi 2,3 százalékkal, ami a második világháború óta a legmagasabb érték.

Egy sor viharos tárgyalást követően az Európai Unió, Japán és Dél-Korea elfogadták a termékeikre kivetett 15 százalékos vámtarifát – ideértve a kulcsfontosságú exportcikkeket, például az autókat, amelyek egyébként 25 százalék vámot kaptak volna. Más országokra egyszerűen egyoldalúan állapítottak meg vámokat, amelyek 10 százaléknál kezdődnek és ennél jóval magasabb szintekig terjedtek.

A második világháború óta nem látott szinten az amerikai vámterhelés

Az amerikai gazdaság egyelőre tartja magát, bár vannak figyelmeztető jelek

Néhány ország az utolsó pillanatban tett kísérletet arra, hogy jobb megállapodást érjen el – ezek többnyire kudarcba fulladtak. A svájci elnök szerdán eredménytelenül távozott Washingtonból, nem sikerült csökkenteni a 39 százalékos vámtételt. Trump pedig megduplázta az indiai árukra kivetett vámot – amely három hét múlva 50 százalékra emelkedik –, büntetésként India orosz olajvásárlásai miatt.

A három legnagyobb amerikai kereskedelmi partner – Mexikó, Kanada és Kína – termékeire kivetendő magasabb vámokkal kapcsolatos tárgyalások külön pályán zajlanak. Trump emellett azt is megígérte, hogy hamarosan újabb vámokat vezet be kulcsfontosságú iparágakra, például a gyógyszeriparra és a félvezetőkre.

A következő hónapokban dől el, hogy az amerikai elnök által bevezetett vámrendszer valóban földrengésszerű változást idéz-e elő az amerikai és a világgazdaságban.

Trump azt ígéri, hogy a magasabb vámok csökkentik a kereskedelmi hiányt, és arra ösztönzik a vállalatokat, hogy visszahozzák a gyártást az Egyesült Államokba. Kritikusai szerint viszont az intézkedések inflációs spirált indíthatnak be, és hiányt okozhatnak a boltok polcain.