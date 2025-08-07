Deviza
Ha ilyen lakása van, fénysebességgel csapnak le rá a vevők – de van egy ingatlantípus, amit alig lehet eladni

A paneleket lehet a leggyorsabban eladni. Ha családi házunk van, készüljünk fel rá, hogy hónapokig is eltarthat, mire vevőt találunk. Főleg, ha nincs felújítva. Az ár és az elhelyezkedés mindennél fontosabb szempont – derül ki az Otthon Centrum elemzéséből.
VG
2025.08.07., 19:30
Fotó: Shutterstock

Az év első felében ingatlantípusonként eltérő trend jellemezte az értékesítési időket. Míg a lakások forgási sebessége gyorsult, addig a házak eladásához szükséges idő tovább nőtt, azaz egyre nagyobb a különbség az egyes ingatlantípusok értékesítési ideje között – összegezte Soóki-Tóth Gábor az első féléves adatokat. Az Otthon Centrum elemzési vezetője elmondta, a panellakások értékesítési ideje az első fél évben átlagosan 50 nap volt, míg a társasházi lakásoké 84, a családi házaké pedig 201 nap. Egyúttal megjegyezte, hogy a panellakások esetében egy éve csökken a forgási idő, és a tavalyi harmadik negyedévben mért 80 nap az idei második negyedévre – jelentős javulás után – 50 napra mérséklődött.

A panellakásokat lehet a legkönnyebben eladni, akár 1 hónap alatt is vevőt találhatunk
Fotó: Vémi Zoltán

Hagyományosan a nagyvárosokban töltik a legkevesebb időt a piacon az ingatlanok, így a panellakások is. Ennek megfelelően 2025. második  negyedévében a régióközpontokban keltek el leggyorsabban a panelek, mindössze 39 nap alatt, de ezt az értéket majdnem hozták Pest külső kerületei is 43 nappal, míg a főváros budai részén 52, a belső pesti kerületekben 49 nap az átlag, ami nagyjából megfelel országos átlagnak. A kisebb városokban (59 nap) és a megyei jogú városokban (66 nap) az értékesítéshez az országos átlagnál hosszabb időre volt szükség. 

Jó alternatíva Otthon Start Program esetén?
Bár Budapesten a panellakások átlagos négyzetméterára már meghaladta az egymillió forintot, így is bőven beleférnek az Otthon Start Program által megszabott – garanciákat jelentő – 1,5 millió forint per négyzetméteres maximumba, főleg vidéki viszonylatban, ahol ez jóval lejjebb van. A nemrég megjelent Otthon Start program részleteit már több oldalról is górcső alá vette a Világgazdaság. A portálunknak nyilatkozó ÉVOSZ-elnök szerint akár 800 milliárd forint pluszmegrendelést jelent az építőiparban a program elindulása, és akár 30 ezer új lakás épülhet 2027-re. Írtunk arról is, hogy egy új ingatlanfejlesztői kör jelenhet meg a piacon kiszolgálva a jellemzően 30-35 millió forint hitelre elköteleződő vevői kört. 

A társasházi lakások átlagos értékesítési ideje 84 nap volt a második negyedévben, ami szintén jelentősen kevesebb az első negyedévben mért átlagértéknél. Ugyanakkor Soóki-Tóth Gábor megjegyezte, a használt téglalakások forgási sebességének gyorsulása csak a második negyedévre érvényes, mert az első negyedéves érték még megegyezett a tavalyi éves átlaggal. Ebben a szegmensben a külső pesti kerületek forgási sebessége a legkedvezőbb a második negyedévben mért 54 nappal, amelyet a régióközpontok 60 napos átlaga követ. A belvárosi és budai kerületek szinte párhuzamosan pörögtek 73 és 76 nappal. A megyei jogú városokban 87 nap az irányadó, míg a kisebb városokban, illetve a fővárosi agglomerációban 130-135 nap, bő négy hónap volt az átlagos értékesítési idő ebben a szegmensben.

Egy ház jóval lassabban megy el, mint egy korszerű lakás

A használt házak átlagos értékesítési ideje az idei első és második negyedévben egyaránt 201 nap volt. „Ez az érték a tavalyi évhez és az előző év utolsó negyedévéhez képest egyaránt bő két héttel hosszabb idő” – emelte ki az elemzési vezető. Soóki-Tóth Gábor elmondta, a településtípusok értékesítési idejében itt alakult ki a legnagyobb különbség. A külső pesti kerületek 138 napos átlagértéke a legkedvezőbb, de még a megyei jogú városok 150 napos, a régióközpontok 162 napos átlaga is jóval kedvezőbb az országos átlagnál. Pest vármegyében 185 nap, Budán, ahol a magas árak némileg hűtötték a keresletet, átlagosan 204 napot kellett várni a sikeres üzletzárásra. A kisebb városokra és községekre pedig bőven 200 nap feletti érték jellemző: a kisvárosokban 217, a községekben 250 nap a mértékadó az év második negyedévében.

Költözni akarnak, nem építkezni

„A felújításra szoruló és korszerűtlen használt házat a legnehezebb eladni, ez a trend tartósnak ígérkezik, a vevők többsége nem építkezni, hanem költözni szeretne – magyarázta Soóki-Tóth Gábor. – A jelenlegi trend egyértelműen arról árulkodik, hogy továbbra is a nagyvárosokban élénk az ingatlanpiac. Továbbra is a kedvezőbb árazású és jó elhelyezkedésű ingatlantípusok fogynak a leggyorsabban, a drágább körzetekben, különösen a családi házak, villák esetében nagyobb türelemre van szükség az eladáshoz.”

