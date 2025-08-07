Ha ilyen lakása van, fénysebességgel csapnak le rá a vevők – de van egy ingatlantípus, amit alig lehet eladni

Az év első felében ingatlantípusonként eltérő trend jellemezte az értékesítési időket. Míg a lakások forgási sebessége gyorsult, addig a házak eladásához szükséges idő tovább nőtt, azaz egyre nagyobb a különbség az egyes ingatlantípusok értékesítési ideje között – összegezte Soóki-Tóth Gábor az első féléves adatokat. Az Otthon Centrum elemzési vezetője elmondta, a panellakások értékesítési ideje az első fél évben átlagosan 50 nap volt, míg a társasházi lakásoké 84, a családi házaké pedig 201 nap. Egyúttal megjegyezte, hogy a panellakások esetében egy éve csökken a forgási idő, és a tavalyi harmadik negyedévben mért 80 nap az idei második negyedévre – jelentős javulás után – 50 napra mérséklődött.

Fotó: Vémi Zoltán

Hagyományosan a nagyvárosokban töltik a legkevesebb időt a piacon az ingatlanok, így a panellakások is. Ennek megfelelően 2025. második negyedévében a régióközpontokban keltek el leggyorsabban a panelek, mindössze 39 nap alatt, de ezt az értéket majdnem hozták Pest külső kerületei is 43 nappal, míg a főváros budai részén 52, a belső pesti kerületekben 49 nap az átlag, ami nagyjából megfelel országos átlagnak. A kisebb városokban (59 nap) és a megyei jogú városokban (66 nap) az értékesítéshez az országos átlagnál hosszabb időre volt szükség.

Jó alternatíva Otthon Start Program esetén?

Bár Budapesten a panellakások átlagos négyzetméterára már meghaladta az egymillió forintot, így is bőven beleférnek az Otthon Start Program által megszabott – garanciákat jelentő – 1,5 millió forint per négyzetméteres maximumba, főleg vidéki viszonylatban, ahol ez jóval lejjebb van. A nemrég megjelent Otthon Start program részleteit már több oldalról is górcső alá vette a Világgazdaság. A portálunknak nyilatkozó ÉVOSZ-elnök szerint akár 800 milliárd forint pluszmegrendelést jelent az építőiparban a program elindulása, és akár 30 ezer új lakás épülhet 2027-re. Írtunk arról is, hogy egy új ingatlanfejlesztői kör jelenhet meg a piacon kiszolgálva a jellemzően 30-35 millió forint hitelre elköteleződő vevői kört.

A társasházi lakások átlagos értékesítési ideje 84 nap volt a második negyedévben, ami szintén jelentősen kevesebb az első negyedévben mért átlagértéknél. Ugyanakkor Soóki-Tóth Gábor megjegyezte, a használt téglalakások forgási sebességének gyorsulása csak a második negyedévre érvényes, mert az első negyedéves érték még megegyezett a tavalyi éves átlaggal. Ebben a szegmensben a külső pesti kerületek forgási sebessége a legkedvezőbb a második negyedévben mért 54 nappal, amelyet a régióközpontok 60 napos átlaga követ. A belvárosi és budai kerületek szinte párhuzamosan pörögtek 73 és 76 nappal. A megyei jogú városokban 87 nap az irányadó, míg a kisebb városokban, illetve a fővárosi agglomerációban 130-135 nap, bő négy hónap volt az átlagos értékesítési idő ebben a szegmensben.