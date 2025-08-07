Az OTP után újabb nagy magyar bankra panaszkodnak: duplán vonják az ügyfelek díját – nagyon furcsa, ami történik

Olvasónk arra lett figyelmes, hogy a napokban a K&H Bank kétszer is levont tőle sms-szolgáltatási díjakat, méghozzá „Terhelés Helyesbítés” megjelöléssel, bár úgy tudta, hogy a pénzintézet korábban ideiglenesen nem szedte be ezeket. Most azonban úgy tűnik, hogy egyes hónapokra utólagosan számolják fel a költséget. Utánajártunk, hogy mi történhetett.

Egy olvasónk kétszeri díjlevonásra lett figyelmes a K&H Banknál, ami meglepte: a bank korábban jelezte, ideiglenesen nem számítja fel az sms-szolgáltatás díját. Most viszont látszólag utólagosan terhelhetik a korábbi hónapokat / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Egy olvasónk azt jelezte, hogy frissen két, egymáshoz közeli időpontban is megterhelte bankszámláját a K&H. Elmondása szerint a nap folyamán először 11:24-kor vontak le tőle 4785 forintot, majd 13:45-kor újabb 5170 forintot „Terhelés Helyesbítés” szöveggel.

A két tétel meglepte, hiszen egyáltalán nem értette, hogyan merültek fel egyszerre ezek a tételek.

Két, közel azonos időpontban történt levonásra figyelt fel egy olvasónk a K&H-nál / Fotó: VG-olvasó

A K&H Bank utólag pótolja be az sms-díjakat

A kérdést a közösségi médiában is feltették meglepett ügyfelek, egy kommentelő pedig látszólag megtalálta a választ: szerinte a K&H korábban e-mailben jelezte, hogy februártól májusig nem terhelik az sms-értesítések díját, júliustól szeptemberig viszont havonta egy-egy elmaradt díjat utólag levonnak.

A hirtelen duplázódó tétel, valamint a szokatlan „helyesbítés” megjelölés azonban sokak számára nem volt egyértelmű, az erről szóló tájékoztatás pedig látszólag sokakat elkerült.

A K&H hivatalos közleményt nem adott ki a kérdéses időszakos díjszámításról, és a bank honlapján elérhető hirdetmények sem tartalmaznak erre vonatkozó külön tájékoztatást. A pontos díjazásról és az elszámolás módjáról érdemes lehet közvetlenül a pénzintézethez fordulni.

A Világgazdaság cikkünk megjelenése előtt érdeklődött a banknál, hogy pontosan miért került sor ezekre a különös levonásokra. Cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz, amint igen, arról beszámolunk.