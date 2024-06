Tonnaszám dobják a szemétbe a paradicsomot a román gazdák, mert nincs ára a piacon - videó

Több ezer kiló, fogyasztásra teljesen alkalmas paradicsom végzi naponta a Bukarest környéki szemétkukákban, miután annyi a termény a piacokon, hogy aprópénzért sem tudják eladni a termelők – derül ki a Digi24.ro riportjából. A helyi gazdák szerint ennek oka az, hogy a kormány megemelte a célzott támogatási összegeket, ezért sokan fogtak bele a paradicsomtermesztésbe, elárasztva a piacot.

A romániai kiskereskedelmi forgalomban 15-20 lej egy kiló paradicsom / Fotó: NurPhoto via AFP

A román mezőgazdasági minisztérium által pár éve indított Tomata programban az állam 1000 négyzetméterre számolva 3000 eurós de minimis támogatást nyújt a zöldségtermesztő gazdáknak.

A gazdák szerint gondot okoz az is, hogy Romániában a szezonális termékek számára nincs központosított értékesítési lehetőség, a nagybani felvásárlók, közvetítők az országot járva keresik meg a nekik megfelelő árut. De mivel jelenleg paradicsomból rengeteg érett be egyszerre, az árak padlót fogtak. A riportban egy gazda elárulta, hogy idén már két tonna paradicsomot dobott a szemétbe, és további három tonnának is ez lesz előreláthatóan a sorsa.

Alig 80 forintot fizetnek a paradicsom kilójáért a felvásárlók

A felvásárlók 1 lejt (80 forint) hajlandók fizetni a paradicsom kilójáért, miközben ahhoz, hogy némi profit is keletkezzen rajta, legalább négy lejt kellene kapnia – mondta a Digi24 riporterének egy román gazda.

A felvásárlók alig 80 forintot fizetnek a paradicsom kilójáért. Fotó: Hans Lucas via AFP

Érdekesség, hogy amíg a paradicsom a termelőktől a piacokra vagy a boltokba jut, igencsak megugrik az ára: a Lidl román honlapján 15 lejért (1200 forint) hirdeti akciósan a romániai paradicsomot, a koktélparadicsomot pedig 5 lejért (400 forint) kínálja kilónként.

Hasonló jelenetek a korábbi években is előfordultak Románia-szerte, és nemcsak a paradicsommal, hanem az uborkával vagy a padlizsánnal is. A A gazdák szerint az lenne a megoldás, ha a támogatási rendszer nem korlátozódna bizonyos zöldségekre, és létrejönnének olyan nagybani piacok, ahol a gazdák maguk értékesíthetnék a terményeiket.

Van megoldás, de mégsem működik

A Krónika beszámolója szerint megoldást jelentene az is, ha a hatóságok lehetővé tennék, hogy a gazdák az Unirea állami élelmiszer-felvásárló és -forgalmazó állami vállalatnál értékesíthessék a terményeiket, ahol az állam minden szükséges feltételt előkészített az ilyen termények forgalmazásához. Az Unireát 2019-ben létesítette a szaktárca, de az elmúlt években nem működött, erőfeszítések árán 2022 októberében sikerült elindítani a tevékenységét. Az állami tőkével működő vállalat a hazai zöldségtermelőket akarja helyzetbe hozni azzal, hogy az ország zöldségtermesztő vidékeinek gazdáitól helyi szövetkezeteken keresztül felvásárolja a terményeket, és nagybani forgalmazóként értékesíti üzletláncoknak, üzleteknek és minden olyan kereskedőnek, aki hajlandó részt venni a hazai termékek forgalmazásában – írja a Krónika Online.