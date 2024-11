Még a rekordárfolyamon is nagyon olcsó az OTP, a Mollal viszont érdemes vigyázni

Ismét brutálisan erős negyedéven van túl az OTP Bank: a hazai hitelintézet profitja tovább nőtt, részvényei pedig ugyan történelmi csúcson forognak, még így is kifejezetten olcsónak tekinthetők – mondta a VG Arbitrázs című műsorában Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetője a nagybank friss gyorsjelentésének közzétételét követően.

Ismét erős negyedéve volt az OTP-nek, a Mol viszont továbbra sem tündököl / Fotó: Shutterstock

Az OTP továbbra is nagyon olcsó, a Mol viszont lefelé kacsingathat

Az elemző rámutatott: a Concorde 24 800 forintos, OTP-ra adott célára továbbra is teljesen reálisnak tekinthető, sőt – a papírok a jelenlegi szintek mellett a fundamentumokat nézve egyértelműen diszkont mellett forognak, így a felfutás távolról sem lenne meglepő.

Ha van egy céged, ami egy év alatt 100 forint profitot termel, és valaki megvenné tőled 500 forintért, eladnád? Nem hiszem!

– emelte ki az OTP egy részvényre jutó profittermelési képessége kapcsán Bukta Gábor.

A Mol friss számai kapcsán Gajda Mihály, a Concorde részvényelemzője elmondta: az olajipari cég háza táján túlzottan sok dolog nem változott az elmúlt negyedévben, ezért érdemes lesz a továbbiakban is elsősorban a makrogazdasági környezet irányából közelíteni meg a céget, az olaj és a földgáz árának változása ugyanis akár érdemi hatással is tud lenni a Mol várható teljesítményére is.

A beszélgetésben szó esett:

az OTP kissé szokatlan sorokon érkező profitjáról és a romániai leányvállalat értékesítéséről (0:50-5:57),

a nagybank kamatbevételéről és a kamatmarzs növekedéséről (06:10-9:58),

a tranzakciós illeték ügyfelekre való áthárításáról (10:20-11:25),

a Luminor lehetséges felvásárlásáról és az OTP várható, kiugróan busás osztalékfizetéséről (11:35-15:20)

az OTP részvényeiben rejlő hatalmas potenciálról (15:40-18:40),

a Mol friss számairól ( 19:20-24:58),

az olajpiacon várható mozgásokról Trump győzelmét követően, és arról, hogy hathat mindez a Molra (25:30-29:59),

a Mol üvegvisszaváltási üzletágának relevanciájáról (29:50-31:30),

az olajipari nagyvállalat részvényeinek gyenge kilátásairól (31:50-34:30),

és a magyar piacban rejlő potenciálról is (34:50-41:30).

A teljes beszélgetést alább hallgathatják meg:

