A hatvanas években pedig még luxus volt maga a tükör is, nem is volt kötelező, így külső tükrök nélkül forgalmazták az autókat. Ma a jogszabályok már természetesen kötelezővé teszik. De mi történik, ha megsérül a tükör? Nos, a Fékmester autóalkatrész webáruház szakemberei segíthetnek a választásban. A tükröt nem mindig kell egy az egyben kicserélni, van, hogy csak maga a tükör sérül és olyan is előfordulhat, hogy a burkolat. Ezeket külön is meg lehet vásárolni.

Két visszapillantó tükör kötelező

A jogszabály úgy fogalmaz, hogy két visszapillantó tükörnek kell lennie, és azt is előírja, hogy ezek közül az egyiknek a vezetőoldalinak kell lennie. Ha belegondolunk, akkor enélkül valóban nehéz lenne a közlekedés, míg egy belső tükör vagy egy jobb oldali nélkül épp még lehet közlekedni. Persze az ideális, ha mindhárom tükör a helyén van. Nyilván vannak olyan járművek, haszongépjárművek, melyek nem rendelkeznek belső középső tükörrel.

És még egy érdekesség a közelmúltból. Ma már a legtöbb autónál automatikusan elsötétedik a belső tükör, ha erős fénnyel közeledik mögöttünk valaki, régen ezt kézzel kellett átállítani. Az egyállású tükröknél az üveglapra ezüstréteget gőzöltek, ezt pedig egy védőréteggel fedték be. A kétállású tükröknél pedig az üveg síkja tért el a két állásban, így verte vissza máshogy a beeső fénysugarat.

Fotó: pixabay

Smink és lovaskocsi

Visszapillantó tükröt a történelmi emlékek szerint először 1911-ben használtak. Ray Harroun egy lovaskocsin látott hasonlót, így saját autójára is szerelt tükröt, ezzel állt rajthoz az Indianapolis 500 autóversenyen. A tükröt azért használta, hogy ne kelljen még egy embernek az autóban ülnie, így csökkenthető a súly, ami nagyobb sebesség elérését is jelenti. Régen ugyanis az autókban ketten versenyeztek, egyikük vezetett, a másikuk pedig nézte a közeledőket, előzőket, távolodókat. Nos, Harroun megnyerte a versenyt, de azt nyilatkozta, hogy annyira rázkódott az út (téglából készült), hogy bizony nem sokat látott a tükörben.

A belső visszapillantó tükör története még korábbról eredeztethető. Egy Dorothy Levitt nevű hölgy volt az, aki könyvében beszámolt arról hogy a hölgyek a sminktükrüket emelték fel vezetés közben, hogy hátrafelé lássanak. Milyen érdekes, hogy ma pedig inkább fordítva van.

Hogy mit hoz a jövő? Fejlődést, innovációt. Már most vannak olyan járművek, melyek nem a klasszikus tükörrel jönnek ki a gyártósorról, hanem oldalsó kamerákkal. A belső visszapillantó tükrök pedig akár a sofőrt is tudják monitorozni, így figyelmeztetve például az elalvásra. A kamerák és monitorok lehetséges, hogy átveszik majd a visszapillantó tükrök szerepét, ki tudja.