Fordulat: a Meta leállítja a mesterségesintelligencia-részleg bővítését

A Facebookot és az Instagramot birtokló Meta felfüggesztette az alkalmazottak felvételét a mesterségesintelligencia- (MI) részlegénél. Az MI-részleget átszervezték Meta Superintelligence Labs néven, négy külön csoportra bontva.

A Meta AI Magyarországon is elérhető márciustól / Fotó: Algi Febri Sugita / Shutterstock

A lépés érthető, miután a vállalat idén milliárdokat költött a területre, például több mint 50, a riválisoknál (OpenAI, Google) dolgozó mérnököt és kutatót csábított el magas fizetésekkel. Sajtóinformációk szerint az érintettek felvételi bónuszt is kaptak, ami néhány esetben elérte a 100 millió dollárt (33,9 milliárd forintot).

A Meta emellett 14,3 milliárd dollárért megszerzete a Scale AI 49 százalékát. Mark Zuckerberg vezérigazgató a mesterséges intelligenciát jelölte meg a cég elsődleges prioritásaként, és kijelentette, hogy a vállalat idén több tízmilliárd dollárt költ a kapcsolódó projektekre. Ám a befektetők aggódtak a gyors és agresszív terjeszkedés miatt, így a lépés az ő megnyugtatásukul szolgál.

A Meta is felült a mesterségesintelligencia-vonatra

Az OpenAI 2021-ben bemutatta a DALL-E nevű, mesterséges intelligencián alapuló képgeneráló eszközét, amely nagy visszhangot keltett. A startup ezután, 2022 novemberében mindenkinek elérhetővé tette a ChatGPT-t, amely alig pár hét alatt több millió felhasználóhoz jutott el. A csetbot népszerűsége azóta is töretlen, mivel képes az emberi beszélgetés pontos utánzására, szöveget generál, képeket és videókat készít.

Tud dalokat komponálni, recepteket, e-maileket szerkeszteni vagy fogalmakat tömören összefoglalni az interneten talált információk felhasználásával. Mindez felkeltette a riválisok érdeklődését is, és jó néhány cég dobta piacra a saját megoldását. A Facebook anyavállalata sem maradt ki a trendből.

A Meta AI beépül a Meta platformjaiba, mint a Facebook, Instagram, Messenger és WhatsApp, valamint önálló weboldalon is elérhető a meta.ai címen. A cég szerint a Meta AI célja, hogy a felhasználóknak segítséget nyújtson ötletelésben, kérdések megválaszolásában, utazás tervezésében és más feladatokban.