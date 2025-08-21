Fordulat: a Meta leállítja a mesterségesintelligencia-részleg bővítését

A Facebookot és az Instagramot birtokló Meta felfüggesztette az alkalmazottak felvételét a mesterségesintelligencia- (MI) részlegénél. Az MI-részleget átszervezték Meta Superintelligence Labs néven, négy külön csoportra bontva.
A lépés érthető, miután a vállalat idén milliárdokat költött a területre, például több mint 50, a riválisoknál (OpenAI, Google) dolgozó mérnököt és kutatót csábított el magas fizetésekkel. Sajtóinformációk szerint az érintettek felvételi bónuszt is kaptak, ami néhány esetben elérte a 100 millió dollárt (33,9 milliárd forintot).
A Meta emellett 14,3 milliárd dollárért megszerzete a Scale AI 49 százalékát. Mark Zuckerberg vezérigazgató a mesterséges intelligenciát jelölte meg a cég elsődleges prioritásaként, és kijelentette, hogy a vállalat idén több tízmilliárd dollárt költ a kapcsolódó projektekre. Ám a befektetők aggódtak a gyors és agresszív terjeszkedés miatt, így a lépés az ő megnyugtatásukul szolgál.
Az OpenAI 2021-ben bemutatta a DALL-E nevű, mesterséges intelligencián alapuló képgeneráló eszközét, amely nagy visszhangot keltett. A startup ezután, 2022 novemberében mindenkinek elérhetővé tette a ChatGPT-t, amely alig pár hét alatt több millió felhasználóhoz jutott el. A csetbot népszerűsége azóta is töretlen, mivel képes az emberi beszélgetés pontos utánzására, szöveget generál, képeket és videókat készít.
Tud dalokat komponálni, recepteket, e-maileket szerkeszteni vagy fogalmakat tömören összefoglalni az interneten talált információk felhasználásával. Mindez felkeltette a riválisok érdeklődését is, és jó néhány cég dobta piacra a saját megoldását. A Facebook anyavállalata sem maradt ki a trendből.
A Meta AI beépül a Meta platformjaiba, mint a Facebook, Instagram, Messenger és WhatsApp, valamint önálló weboldalon is elérhető a meta.ai címen. A cég szerint a Meta AI célja, hogy a felhasználóknak segítséget nyújtson ötletelésben, kérdések megválaszolásában, utazás tervezésében és más feladatokban.
Az MI képes képeket generálni, szöveges üzenetekre válaszolni és információkat keresni. A tavasztól Magyarorszgén is elérhető Meta AI a webes információk alapján dolgozik, nem az uniós felhasználók adataiból, legalábbis a vállalat ezt állítja.
Mesterséges intelligenciának összefoglalva azokat a programokat, gépeket vagy szoftvereket nevezhetjük, amelyek emberi beavatkozás nélkül képesek úgy válaszolni vagy viselkedni, mintha természetes intelligenciájú élőlények lennének. Az MI alapvetően a gépek emberhez hasonló képességeit jelenti az érvelés, a tanulás és a kreativitás területén.
A csetbot pedig olyan számítógépes program, amely képes az emberihez hasonló beszélgetésre úgy, hogy irányításához nem szükséges emberi beavatkozás. Bármennyi felhasználót képes egyszerre kiszolgálni, és tudásához mérten a legpontosabb válaszokat adja a feltett kérdésekre.
Facebook: a mesterséges intelligencia mindent visz, de már hoz is a konyhára
A Meta Platforms 72 milliárd dollárt ölhet idén a mesterségesintelligencia-alkalmazások fejlesztésére és kiszolgálására, de a befektetés máris kezd megtérülni a hirdetési bevételek megugrása révén. A Facebook anyacége a tőzsdén is repeszt, árfolyama kilőtt a bivalyerős második negyedéves gyorsjelentésre.
