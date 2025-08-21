Orbán Viktor kormányülést tart, akár már délután közölhetik a döntéseket

Munkában a kormány. Nyáron sincs megállás – írta Orbán Viktor a facebookos oldalán csütörtökön délelőtt. A magyar kormány a miniszterelnökkel az élén a héten az államalapítás ünnepe miatt nem szerdán, hanem csütörtökön ülésezik.
A miniszterelnök a poszthoz több fényképet is csatolt, amelyeken a kabinet tagjai láthatók az egyeztetésen. A képek tanúsága szerint a kormány teljes létszámban gyűlt össze a miniszterelnök vezetésével.
Az ülésen született döntésekről a szokásos sajtótájékoztatón számolhatnak be. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a Kormányinfót akár már csütörtök délután, de legkésőbb pénteken megtarthatják.
Hivatalos: ezekre az óriásberuházásokra készül a kormány Magyarországon, bemutatta a terveket – listán a vasút- és autópálya-építések
Kiderült, milyen fejlesztésekre készül a következő tíz évben a kormány. Az út- és vasútfejlesztés mellett jelentős összegek jutnak az aszály elleni védelemre is.
