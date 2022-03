Szigorúan véve sem a kombi karosszéria, sem a dízelmotor nem illik a sportos modellek kelléktárába, a BMW-jelenséghez azonban nagyon is hozzátartozik az egymásnak látszólag ellentmondó tulajdonságok közötti egyensúly eltalálása. A 3-as sorozat aktuális generációja még a klasszikus iskolához tartozik, nem csak a veséi mértéktartók, formaterve is éppen azt a sportosan elegáns stílust követi, amely generációk számára tette vonzóvá a BMW-ket.

Fotó: STEFLER BALAZS / AM

Aki a Touringot választja, nemcsak a sorozat legnagyobb csomagtartóját és a mára védjegynek számító, külön felnyitható hátsó ablakot kapja meg, hanem egy luxusautós arányokkal és az elődeihez méltó karakterrel felruházott családi autót vihet haza.

Úgy érezheti magát, mint aki valóra váltotta, nem pedig feladta az álmait!

A shooting brake-eket idéző sziluett, a feltűnően domborodó hátsó sárvédők és a formához kifejezetten illeszkedő hátsó lámpák mellett sokat jelent az M-es lökhárítóval kiemelt dupla kipufogóvég is. Maguk a lökhárítók egyébként olyan jól harmonizálnak a karosszériával, mint a fényviszonyoktól függően eltérő árnyalatát mutató Oxide-szürke Individual fényezés. Mára éppen olyan nagyra nőtt a 3-as sorozat, hogy elöl és hátul is kényelmesen elfér benne egy négyfős család, holmijaiknak is találnak helyet az igényesen kárpitozott, 500 literes csomagtartóban és a bent kialakított rekeszekben. Tény, hogy a BMW mindig igyekezett a sofőr kedvében járni, az M340d-ben is tökéleteshez közeli a vezetési pozíció, eltalált az ergonómia, a különböző funkciók bevált fizikai gombokkal vagy iDrive-val ösztönösen működtethetők.

Semmi szükség a 101 400 forintos gesztusvezérlésre, a piac egyik legszebben szóló audiorendszere, a 304 000 forintos Harman/Kardon és a 405 300 forintos, szélvédőre vetített Head Up Display azonban megéri a pénzét.

A tesztprogram során az is kiderült, hogy a müncheniek az utasok kényelmére is nagy figyelmet fordítottak. Ülései elöl-hátul, rövid és hosszú utakon egyformán komfortosak, hátul is hatékony a szellőzés, sőt a biztonsági öveket is úgy építették be, hogy ne vágják a nyakat, és lehetőleg észrevétlenek maradjanak.

Eredeti filozófiáján túl a dízelmotorok mellett is kitartott a BMW. A kínálatukban a 316d-től a tesztelt 340d-ig ötféle gázolajos szerepel nyolc különböző változatban.

Fotó: STEFLER BALÁZS / AM

Lehet, hogy a négyhengeres, 190 lóerős 20d minden igényt kielégít, mégis attól lesz a szemünkben igazi BMW, hogy többet tud annál, mint ami feltétlenül szükséges. A 3,0 literes, hathengeres, két turbófeltöltővel lélegeztetett dízelmotor 340 lóerőt és elképesztő, 700 newtonméter nyomatékot ad le, takarékos, tiszta üzemét 48 voltos lágyhibrid technológia támogatja. Az adatoknál sokkal többet árul el a kvalitásairól a kifinomult járása, a belül is hallható, jellegzetesen turbinaszerű hangja és az M-es modellektől elvárt jól adagolható, de kifogyhatatlannak tűnő ereje. Ahogy az xDrive összkerékhajtás, úgy a 8 fokozatú automatikus váltó is alapáron jár, válogatni nem lehet, igaz, ennél jobb összeállítást nehéz elképzelni. A hidrodinamikus szerkezet csak lesi a motor és persze a sofőr kívánságait, akár az Eco Pro, akár a Sport Plus üzemmódban van a hajtáslánc, mindig a körülményekhez igazodik. A 48 voltos indítógenerátornak köszönhetően finoman indul újra a rendszeresen le-lekapcsolt motor, és a visszatöltést is jól menedzseli az elektronika.

Fotó: STEFLER BALÁZS / AM

Nem hiába spórol, az elsősorban országúton és autópályán elért 6,0 literes átlag legalább olyan mesés, mint a képességei. A 3-as a Touring karosszériával is a kategória egyik legsportosabb tagja, első osztályú futóműve még éppen annyira feszes, hogy ez ne zavarja a bent ülőket. A kissé szintetikus, viszont kiemelkedően precíz és gyors kormányzással együtt ujjgyakorlatként produkálja a sportos BMW-kre jellemző vezethetőséget, de utazóautóként is beválik.

Ezt a csomagot 22 848 000 forinttól kínálja az importőr, 9 800 000 forinttal többért, mint a 122 lóerős alapdízelt (316d).

Ebbe az összegbe egy Mini Clubman Cooper S is belefér, de a konfigurátorban nézelődve további milliókat költhetünk el arra, hogy a kiszemelt 3-as Touring mindenben megfeleljen álmaink BMW-jének.