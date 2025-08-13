Ukrán támadás a Barátság kőolajvezeték ellen: megérkezett a kormány válasza, Szijjártó Péter kifakadt – felszólította Ukrajnát

„Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna. Különösen ennek tekintetében felháborító a Magyarországot kőolajjal ellátó, így hazánk energiabiztonságában kulcsszerepet játszó Barátság vezeték elleni újabb ukrán támadás” – közölte a Facebookon Szijjártó Péter szerdán.

Szijjártó Péter kifakadt a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadás miatt / Fotó: KKM

A külgazdasági és külügyminiszter így folytatta a közösségi oldalon megjelent bejegyzését:

Határozottan felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amihez nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen!!!

Mint a Világgazdaság is beszámolt róla, szerdára virradó éjjel ukrán dróntámadás érte a Magyarország kőolajellátásában is rendkívül fontos szerepet játszó Barátság kőolajvezeték egyik fontos, oroszországi szivattyúállomását.

Az útvonal kiesése súlyos problémát okozna a hazai gazdaságban, nemhiába kapott a kormány mentességet az orosz kőolajra vonatkozó tilalom alól. Még úgy is lenullázódhatna a magyar ipar, hogy egyébként a hazai tartalékok több hónapra elegendők, illetve az Adria-vezetéken lehet pótolni az esetlegesen kieső mennyiség egy részét, bár ez közel sem ennyire egyszerű.